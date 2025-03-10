https://ukraina.ru/20250310/1061684226.html

Путем быстрого отступления: украинцы пытаются бежать из Курской области — Bild

Путем быстрого отступления: украинцы пытаются бежать из Курской области — Bild - 10.03.2025 Украина.ру

Путем быстрого отступления: украинцы пытаются бежать из Курской области — Bild

На Украине признали критическую ситуацию для ВСУ в Курской области. Об этом написало немецкое издание Bild со ссылкой на источники в Киеве

2025-03-10T17:37

2025-03-10T17:37

2025-03-10T17:37

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По данным собеседников издания, сейчас украинские войска пытаются избежать окружения в ряде районов Курской области "путем быстрого отступления". Также в понедельник, 10 марта, Телеграм-канал Mash сообщил, что в хуторе Ивашковский Курской области в ходе зачистки группа украинских военнослужащих полным составом сдалась в плен. По мнению авторов публикации, оборона ВСУ в Курской области рухнула. Подробности в материале "Оборона ВСУ в Курской области рухнула": Mash о новых подробностях с линии фронтаО том, что Украина по факту в скором времени покинет территории Курской области сообщается не впервые. Например, сегодня ВСУ признали, что терпят поражение в Курской области. Командование ВСУ, в свою очередь, не пытается подпитать группировки украинской армии на этом направлении, а скорее наоборот — сокращает количество личного состава. Подробнее об этом — в публикации ВСУ перебросили две бригады с Курского направления: Пушилин рассказал, куда

https://ukraina.ru/20250310/1061677921.html

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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф