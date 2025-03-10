Путем быстрого отступления: украинцы пытаются бежать из Курской области — Bild
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
На Украине признали критическую ситуацию для ВСУ в Курской области. Об этом написало немецкое издание Bild со ссылкой на источники в Киеве
По данным собеседников издания, сейчас украинские войска пытаются избежать окружения в ряде районов Курской области "путем быстрого отступления".
Также в понедельник, 10 марта, Телеграм-канал Mash сообщил, что в хуторе Ивашковский Курской области в ходе зачистки группа украинских военнослужащих полным составом сдалась в плен. По мнению авторов публикации, оборона ВСУ в Курской области рухнула. Подробности в материале "Оборона ВСУ в Курской области рухнула": Mash о новых подробностях с линии фронта
15:43Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — картаВ понедельник, 10 марта, военный блогер Михаил Звинчук в своем Телеграм-канале "Рыбарь" опубликовал схему прорыва ВС РФ по газопроводу в Курской области. Вслед за ним Телеграм-канал "Архангел Спецназа" выложил карту наступления российской армии в регионе
О том, что Украина по факту в скором времени покинет территории Курской области сообщается не впервые. Например, сегодня ВСУ признали, что терпят поражение в Курской области.
Командование ВСУ, в свою очередь, не пытается подпитать группировки украинской армии на этом направлении, а скорее наоборот — сокращает количество личного состава. Подробнее об этом — в публикации ВСУ перебросили две бригады с Курского направления: Пушилин рассказал, куда