https://ukraina.ru/20250310/1061683284.html

"Оборона ВСУ в Курской области рухнула": Mash о новых подробностях с линии фронта

"Оборона ВСУ в Курской области рухнула": Mash о новых подробностях с линии фронта - 10.03.2025 Украина.ру

"Оборона ВСУ в Курской области рухнула": Mash о новых подробностях с линии фронта

В хуторе Ивашковский Курской области в ходе зачистки группа украинских военнослужащих полным составом сдалась в плен. Об этом 10 марта написал Телеграм-канал Mash

2025-03-10T17:21

2025-03-10T17:21

2025-03-10T17:32

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вс рф

плен

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Отмечается, что добровольная сдача противника в плен произошла в ходе зачистки хутора Ивашковский, в то время как российские штурмовики продолжают зачистку близлежащие населенные пункты Косица, Кубаткин и Правда.Кроме того, Телеграм-канал сообщил о серьезных боях в Судже, где ранее прорвавшиеся через трубу газопровода российские штурмовики нанесли большой урон противнику."Южнее Суджи наши морпехи из 810-й бригады пытаются занять господствующую высоту в районе Гончаровки", — готовится в посте. Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки ВСУ потеряли в боях в приграничье Курской области порядка 340 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены два танка, семь боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley, пять бронетранспортеров, десять боевых бронированных машин.А в то же время посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник раскрыл, сколько мирных жителей в день гибнут от рук ВСУ.

https://ukraina.ru/20250310/1061677921.html

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новости, курская область, суджа, россия, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф, плен