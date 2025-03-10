"Оборона ВСУ в Курской области рухнула": Mash о новых подробностях с линии фронта
17:21 10.03.2025 (обновлено: 17:32 10.03.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В хуторе Ивашковский Курской области в ходе зачистки группа украинских военнослужащих полным составом сдалась в плен. Об этом 10 марта написал Телеграм-канал Mash
Отмечается, что добровольная сдача противника в плен произошла в ходе зачистки хутора Ивашковский, в то время как российские штурмовики продолжают зачистку близлежащие населенные пункты Косица, Кубаткин и Правда.
"Оборона ВСУ в Курской области рухнула. Украинцы массово начали складывать оружие и сдаваться в плен", — заявили авторы публикации.
Кроме того, Телеграм-канал сообщил о серьезных боях в Судже, где ранее прорвавшиеся через трубу газопровода российские штурмовики нанесли большой урон противнику.
"Южнее Суджи наши морпехи из 810-й бригады пытаются занять господствующую высоту в районе Гончаровки", — готовится в посте.
15:43Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — картаВ понедельник, 10 марта, военный блогер Михаил Звинчук в своем Телеграм-канале "Рыбарь" опубликовал схему прорыва ВС РФ по газопроводу в Курской области. Вслед за ним Телеграм-канал "Архангел Спецназа" выложил карту наступления российской армии в регионе
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки ВСУ потеряли в боях в приграничье Курской области порядка 340 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены два танка, семь боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley, пять бронетранспортеров, десять боевых бронированных машин.
А в то же время посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник раскрыл, сколько мирных жителей в день гибнут от рук ВСУ.