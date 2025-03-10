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Черниговские актрисы играют мужчин: в нескольких театрах города остались только женщины

Черниговские актрисы играют мужчин: в нескольких театрах города остались только женщины - 10.03.2025 Украина.ру

Черниговские актрисы играют мужчин: в нескольких театрах города остались только женщины

На выходных немецкий канал Deutsche Welle* опубликовал репортаж из Черниговского областного Молодёжного, в котором из всего творческого коллектива остались только двое мужчин. Мужские роли теперь играют женщины

2025-03-10T13:06

2025-03-10T13:06

2025-03-10T13:06

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"Некоторых наших коллег больше нет. Я ведь говорю, это боль, всенародная боль", – говорит актриса Руслано Остапко, гримируясь к спектаклю, в котором у неё мужская роль.В репертуаре театра осталось всего пять постановок, Восьмого марта практически полностью женская труппа играла спектакль "Гетьман" об Иване Мазепе по пьесе Людмилы Старицкой-Черняховской."Спектакль ещё не успел выйти, а его в соцсетях уже атаковали боты, претензии исключительно к женскому составу, элементам художественного решения "от которых мутит". Никто не говорил, что настоящим украинским пьесам (автор, язык, тема) будет легко пробиться к зрителю. Хотя аншлаги на первых показах говорят об обратном", – написано на региональном сайте по продаже билетов.Но это режиссёрское решение – не результат гендерных квот или драматургических экспериментов. Почти всех мужчин театра забрали на фронт.Издание Украина.ру писало о том, как прошлой весной на неопределённый срок был закрыт другой черниговский театр – Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр им. Т. Г. Шевченко. Его художественный руководитель Андрей Бакиров тогда сообщил, что повестки получили почти все работники театра – не только актёры, но и сотрудники всех цехов.Молодёжный театр в те дни тоже мелькал в новостях. В нём тогда из-за мобилизации актёров сняли с репертуара две постановки: "Зачарованную Десну" по киноповести Александра Довженко и "Бравого солдата Швейка" по роману Ярослава Гашека.Подробности – в материале Марии Нестеровой Спектакль отменён, все ушли на фронт. Черниговская драма.

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новости, александр довженко, театр, чернигов