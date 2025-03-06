Украинский суд рассмотрит дело закарпатского комбата, который за деньги оформлял службу в тылу - 06.03.2025 Украина.ру
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Украинский суд рассмотрит дело закарпатского комбата, который за деньги оформлял службу в тылу
Украинский суд рассмотрит дело закарпатского комбата, который за деньги оформлял службу в тылу - 06.03.2025 Украина.ру
Украинский суд рассмотрит дело закарпатского комбата, который за деньги оформлял службу в тылу
Суд рассмотрит уголовное дело командира батальона из Закарпатья, который за деньги оставлял подчиненных служить в тылу. Об этом 6 марта сообщило Госбюро расследований Украины.
2025-03-06T12:55
2025-03-06T12:55
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ГБР завершило досудебное расследование в отношении командира батальона одной из воинских частей в Закарпатье, который брал с подчинённых ему военнослужащих деньги за возможность служить на Западной Украине."Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачили злоумышленника в сентябре прошлого года. Часть личного состава батальона должна была отправиться в район боевых действий. Командир предложил подчиненным заплатить за возможность остаться в тылу и охранять объекты критической инфраструктуры на западе Украины", - сказано в официальном сообщении.Комбат привлёк к противоправной деятельности подчинённого солдата, который собирал деньги с военнослужащих. Сборы осуществлялись в валюте США, а не в гривнах.Комбата задержали после передачи денег начальнику штаба. Последний, как заверили в ГБР, сотрудничал с правоохранителями.Комбат проходит по уголовному делу с двумя статьями обвинения. Военнослужащего-сообщника обвиняют в пособничестве в получении неправомерной выгоды.Ранее сообщалось, что Правоохранитель из Одесской области помогал уклонистам сбежать в Молдавию за $6-10 тыс
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новости, закарпатье, украина, гбр, сбу, коррупция, уголовное дело, мобилизация, сво, всу, западная украина
Новости, Закарпатье, Украина, ГБР, СБУ, коррупция, уголовное дело, мобилизация, СВО, ВСУ, Западная Украина

Украинский суд рассмотрит дело закарпатского комбата, который за деньги оформлял службу в тылу

12:55 06.03.2025
 
© ГБР Украины
© ГБР Украины
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Суд рассмотрит уголовное дело командира батальона из Закарпатья, который за деньги оставлял подчиненных служить в тылу. Об этом 6 марта сообщило Госбюро расследований Украины.
ГБР завершило досудебное расследование в отношении командира батальона одной из воинских частей в Закарпатье, который брал с подчинённых ему военнослужащих деньги за возможность служить на Западной Украине.
"Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачили злоумышленника в сентябре прошлого года. Часть личного состава батальона должна была отправиться в район боевых действий. Командир предложил подчиненным заплатить за возможность остаться в тылу и охранять объекты критической инфраструктуры на западе Украины", - сказано в официальном сообщении.
Комбат привлёк к противоправной деятельности подчинённого солдата, который собирал деньги с военнослужащих. Сборы осуществлялись в валюте США, а не в гривнах.
"Правоохранители задокументировали получение от одного из подчиненных 1 тыс. 300 долларов США за включение его в список "тыловиков". Платили за место в роте охраны и другие военнослужащие. Поскольку решение о перемещении солдат принимает начальник штаба, фигурант решил привлечь к сотрудничеству ещё и его, предложив за 5 тыс. долларов США утвердить список тех, кто останется в тылу.
Комбата задержали после передачи денег начальнику штаба. Последний, как заверили в ГБР, сотрудничал с правоохранителями.
"Как выяснило следствие, командир батальона ещё и использовал подчинённых солдат для строительных работ на собственном земельном участке в Ужгороде. С июля по сентябрь 2024 трое военнослужащих вместо охраны мостов на Закарпатье работали на его строительстве", - сообщили в ГБР.
Комбат проходит по уголовному делу с двумя статьями обвинения. Военнослужащего-сообщника обвиняют в пособничестве в получении неправомерной выгоды.
Ранее сообщалось, что Правоохранитель из Одесской области помогал уклонистам сбежать в Молдавию за $6-10 тыс
 
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