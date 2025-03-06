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Украинский суд рассмотрит дело закарпатского комбата, который за деньги оформлял службу в тылу

Украинский суд рассмотрит дело закарпатского комбата, который за деньги оформлял службу в тылу - 06.03.2025 Украина.ру

Украинский суд рассмотрит дело закарпатского комбата, который за деньги оформлял службу в тылу

Суд рассмотрит уголовное дело командира батальона из Закарпатья, который за деньги оставлял подчиненных служить в тылу. Об этом 6 марта сообщило Госбюро расследований Украины.

2025-03-06T12:55

2025-03-06T12:55

2025-03-06T12:55

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ГБР завершило досудебное расследование в отношении командира батальона одной из воинских частей в Закарпатье, который брал с подчинённых ему военнослужащих деньги за возможность служить на Западной Украине."Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачили злоумышленника в сентябре прошлого года. Часть личного состава батальона должна была отправиться в район боевых действий. Командир предложил подчиненным заплатить за возможность остаться в тылу и охранять объекты критической инфраструктуры на западе Украины", - сказано в официальном сообщении.Комбат привлёк к противоправной деятельности подчинённого солдата, который собирал деньги с военнослужащих. Сборы осуществлялись в валюте США, а не в гривнах.Комбата задержали после передачи денег начальнику штаба. Последний, как заверили в ГБР, сотрудничал с правоохранителями.Комбат проходит по уголовному делу с двумя статьями обвинения. Военнослужащего-сообщника обвиняют в пособничестве в получении неправомерной выгоды.Ранее сообщалось, что Правоохранитель из Одесской области помогал уклонистам сбежать в Молдавию за $6-10 тыс

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новости, закарпатье, украина, гбр, сбу, коррупция, уголовное дело, мобилизация, сво, всу, западная украина