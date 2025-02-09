https://ukraina.ru/20250209/1060927594.html

Серые мыши Европы с фашистскими корнями. Кому и как они служат, ведя Евросоюз к краху

Серые мыши Европы с фашистскими корнями. Кому и как они служат, ведя Евросоюз к краху - 09.02.2025 Украина.ру

Серые мыши Европы с фашистскими корнями. Кому и как они служат, ведя Евросоюз к краху

Почему Европой управляют настолько бездарные и агрессивные политики - женщины?

2025-02-09T10:28

2025-02-09T10:28

2025-02-09T10:28

европа

германия

сша

урсула фон дер ляйен

анналена бербок

билл клинтон

ес

цру

нато

северный поток

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"Надо воровать креативно!""Невероятно важно, чтобы все страны ЕС снова поддержали заморозку активов России", - с таким призывом недавно опять выступила госпожа фон дер Ляйен на конференции европейских послов."Теперь мы можем продолжать думать о креативном использовании этих активов", - с удовлетворением отметила глава ЕС.В этой фразе прекрасно всё.И то, что госпожа Урсула призывает послов воровать "креативно". И то, что воровство называется словом "использовать". И то, что в Евросоюзе, оказывается, кто-то думает. И даже продолжает думать!Скоро уже три года, как ЕС во главе с Урсулой "продолжает креативно думать".Не просто воровать. Это "творческий процесс", в котором Урсула Фон дер Ляйен хорошо знает толк.Урсула и КаяДве европейские чиновницы высшего уровня, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, руководят политикой Евросоюза, общим населением 450 миллионов человек.Одна руководит всем ЕС, вторая - иностранными делами и безопасностью.Нравятся они, конечно, не всем. Например, интересный вопрос: сколько из 450 миллионов проголосовали бы за Каю и Урсулу как руководителей Европейского союза?Но этого мы никогда не узнаем. И опросы такие не проводятся. И голосования, конечно же, никогда не будет.Каю и Урсулу избирают 720 депутатов ЕС.А что, если бы голосовали Германия, Франция, Испания, Италия, Польша и Румыния? Это страны с самым большим количеством населения в ЕС.Неужели они выбрали бы этих двух бездарностей?В мире современной "развитой демократии" возможно все. Может быть, и протащили бы Каю и Урсулу. Но это было бы очень сложно.Можно посмотреть, какая борьба сейчас развернётся на выборах в Германии. Где будут биться АдГ, ХДС, Союз Сары Вагенкнехт и сегодняшняя правящая СДПГ.А вот во главе ЕС стоит человек, которого выбирает горстка других бюрократов.Так что это первый ответ на вопрос: как эти две воинствующие бездарности оказались во главе всей Европы.Выборов нет.Формально они есть, но это пустая процедура. Всем всё известно и согласовано заранее.Как например, проходило голосование по Кае Каллас? Несколько вопросов от депутатов как "домашние заготовки" - всё очень скучно и предсказуемо. Никаких дискуссий, никаких острых тем.И Кая Каллас, которая сама ушла с поста премьера, так как её собирались уже отправить в отставку у себя на родине даже терпеливые медлительные эстонцы, ожидаемо садится в кресло управляющего иностранными делами всей Европы."На все руки"А ведь до этого Каю Каллас, прочили в главы НАТО!Это тоже очень интересно. Как так получается, что Кая Каллас - человек без соответствующего образования, без опыта, без знания военных наук, без дипломатического опыта, а годится для всего и везде?Тем более руководить? Как такое в принципе может быть?И военными делами руководить способна, оказывается. Даже не только ЕС, но и всего блока НАТО.И дипломатическими делами. Огромного "государства" ЕС в 450 миллионов человек населения.Кстати, и Урсула фон дер Ляйен руководила министерством обороны ФРГ. А до того - министерством по делам семьи.И бывший гинеколог отлично справлялась со всеми этими обязанностями?Конечно же, нет.В Германии до сих пор с ужасом вспоминают Урсулу в роли министра обороны. Она по сути развалила работу этого ведомства. Не говоря уже о том, что тихонько присвоила тогда еще "всего лишь" сотни тысяч марок. Вот после истории с европейскими вакцинами в руках Урсулы оказались уже миллиарды.Но как же всё-таки так получается, что девушки настолько на все руки мастера?Фишка в том, что они действительно с лёгкостью "взаимозаменяемы".Демократия в стиле "АнтиРоссия"Такова современная система демократии. И система создания так называемых "коалиций" в правительстве.Так получила свой пост министра - и по делам семьи, и по делам обороны Урсула фон дер Ляйен. Она "прошла по квоте партии". Ангела Меркель хотела предложить ей другое место, попроще, но Урсула заупрямилась, партия поугрожала протестами, и гинеколог уселась в кресло министра обороны ФРГ.Так же точно получила пост министра иностранных дел Анналена Бербок, уже в последнем немецком правительстве.Какое отношение имеет Анналена к дипломатии? Конечно, никакого. Она умудрилась в Сирии появиться без головного убора и в обтягивающих джинсах.Мало того, что этот костюм не украшал министра, он вопиющим образом нарушал дресс код восточных стран для женщин. Поэтому её и на фото не показывали, "заблюрили".Можно сказать, что это мелочь, но это далеко не мелочь.Так почему же бездарные "серые мыши" уселись во главе ЕС и им положены такие жирные места? Что Урсула, что Кая, что Анналена - образцовые, как под копирку, деятели: отсутствие соответствующего образования, отсутствие опыта работыИ еще одна очень важная деталь: все они - агрессивно настроены против России.Это вообще, кажется, основное, чем они заняты на своих рабочих местах: угрожать России, врать и обманывать, вводить санкции против нашего государства.Не скрывал никто из них свои цели в начале СВО. Да и сейчас не скрывают.Правда, что-то пошло не так. Газета "Зе Хилл" (американская) недавно вышла с заголовком:"Россияне должны страдать! Но почему-то живут лучше Европы"Как так получилось? В чем просчитались? Целыми днями "креативно думают" Урсула с Каей.И все ждут: когда же подействуют санкции? Уже и газ себе запретили покупать, и Северный поток взорвали (с помощью "старших товарищей" из США), и запретили сами себе работать с Россией.А результат - тот же, что в заголовке. Россия почему-то живет лучше Европы.Как такое могло получиться под мудрым руководством Урсулы, Каи и других "выдающихся политиков ", особенно женщин Европы?Они абсолютно не способны ничем управлять. Они имитируют деятельность. Руководит всем кто-то другой. Кто - мы скоро узнаем.Они же в принципе не способны ни к какой деятельности. Кроме выступления на трибуне и криков "Россия должна страдать!"Серые мышки ЕвропыМожно вспомнить множество других женщин, которые возглавляли или возглавляют страны ЕС, и везде будет одна и та же картина.Санна Марин, глава Финляндии. Ночные клубы, сомнительные компании друзей, пляски до утра, слёзы на камеру.Санна в итоге ушла со своего поста, но не потому что была глупа как пробка, а по причине слишком большого скандала, связанного с посещением ночных клубов. У Санны, кстати, вообще не было высшего образования. Действительно, зачем оно нужно премьеру государства?Лиз Трасс, премьер Англии, которая продержалась на этом посту рекордно маленькое количество дней. Её сравнивали с салатом - латуком даже в газетах Англии. Кто быстрее завянет? Лиз или салат?Кажется, салат выиграл битву за свежесть.Анналена Бербок, которая умудрилась заявить: "мы ведём войну с Россией", разворачивалась на "180 градусов" и совершила множество других ляпов в должности министра ФРГ.Майя Санду из Молдавии, Даля Грибаускайте из Литвы, Кая Каллас из Эстонии. Датская премьерша, убившая во время коронавируса (абсолютно незаконно) своим указом миллионы норок, разорив фермеров Дании."Афера века"И конечно, Урсула фон дер Ляйен, за плечами которой - крупнейший коррупционный скандал с вакцинами. Когда страны ЕС по её указанию закупили вакцины у фирмы "Пфайзер" и других на невероятные 72 миллиарда евро.Никому до сих пор неизвестна стоимость одной вакцины (!), Урсула стёрла всю деловую переписку, которую вела почему-то в мессенджерах. В фирме "Пфайзер" работал ее супруг, тот самый фон дер Ляйен.И самое главное: вакцин было закуплено по 10 штук на каждого жителя ЕС! Не многовато ли?Суд Франции в городе Льеже хотел расследовать дело о вакцинах, и пригласил для дачи показаний Урсулу в январе этого года. Но она не явилась.А недавно пришло сообщение: суд Льежа аннулировал дело, и Урсула опять никому ничего не должна.Такое впечатление, что в руководство ЕС и европейских стран специально выбирают именно таких. Необразованных, амбициозных, коррупционных. Абсолютно ничем не выделяющихся, но неподсудных серых мышей.Это не впечатление, это так и есть.Главное качество этих мышей - это их подчинённость общему руководству и имитация деятельности.А где же руководители?"Американский президент Европы"Обратимся к тем же западным СМИ. Как ни странно, они пишут об этом.Недавно европейская газета "Политико" вышла с большой статьёй под заголовком "Американский президент Европы."Речь шла, конечно же, об Урсуле фон дер Ляйен. О том, что она служит не интересам Европы и европейских стран. А интересам США.Здесь нужны только два дополнения: Урсула служит пока что "демократическому крылу" США и конечно же, она не является президентом. Её ведь никто не избирал!Завет КиссинджераИнтересна история возникновения поста министра иностранных дел ЕС. Поначалу такого поста вообще не было.В 2000 году администрация Билла Клинтона такой пост создала, якобы мотивируя это исполнением желания Генри Киссинджера:"Кому мне звонить, если я хочу поговорить с Европой?" - якобы так восклицал Генри.Конечно, "некому" звонить. Неужели не хватало министров Франции, Германии, Испании?Нет, капризно утверждали из США. Нам нужен единый центр управления.А в английской прессе вышла ещё более интересная публикация.Кто создал когда-то Евросоюз, тот им управляет и сейчас.Тайная организация ЦРУ"ЕС всегда был американским проектом и возник благодаря вмешательству США", - пишет "Дэйли Телеграф".Автор материала - Амброуз Эванс-Причард, бизнес-редактор "Телеграф", автор книги "Тайная жизнь Билла Клинтона".Амброуза в США (он там долго работал) называют политическим "крысоловом". Его отец был профессором истории в Оксфорде.Вот что он пишет.Как он утверждает, основываясь на исторических документах, Вашингтон подталкивал Европу к интеграции с конца 40-х годов прошлого века."Тайно финансировали этот процесс Трумэн, Эйзенхауэр, Кеннеди, Джонсон и Никсон".ЕС с самого начала - "защитник американских интересов в этом регионе наряду с НАТО"."Декларация Шумана, поэтапно приведшая к созданию ЕС, была состряпана Госсекретарем США Дином Ачесоном на совещании в Госдепе".Даже секретарь Шумана заявлял: "всё началось в Вашингтоне".Президент Трумэн заставлял французских политиков идти на сотрудничество с немецкими (французы сопротивлялись). В некоторые моменты Трумэн даже угрожал "прекратить предоставление помощи в рамках плана Маршалла".Всё совершенно логично.После падения Третьего рейха США рассматривали западную Европу как свою добычу. Все страны Европы, ослабленные войной, легко пошли на это. Но нужен был единый орган управления.Тем более что и самостоятельности у европейских стран действительно не было. Кроме Франции, пока были де Голль, Помпиду и другие самостоятельные политики. Но Францию постепенно тоже привели в сегодняшнее состояние.Германия - полный вассал, под оккупацией США, все остальные страны, а самое главное, их политики, готовы были подчиняться США.В статье раскрывается существование "подставных организаций ЦРУ" типа "Комитета за объединённую Европу", где председателем был... американский генерал Уильям Донован.Донован во время войны возглавлял Управление стратегических служб, на базе которого и было создано ЦРУ.В послевоенные годы комитет генерала Донована щедро финансировал европейских политиков. Все это подтверждается историческими документами, которые уже рассекречены.В составе комитета были Уильям Беделл Смит и Аллен Даллес, будущие руководители ЦРУ.Комитет обращался с "отцами основателями ЕС как с наемными рабочими и активно препятствовал им в поисках другого финансирования", - пишет английская газета. Чтобы не отбивались от общей линии Вашингтона.Среди "отцов основателей" как раз был и папа Урсулы фон дер Ляйен. Так что она - наследственный, надёжный и проверенный вассал США.Ничего не поменялось. Аргументы все те же. Руководители всё те же.Какой там "союз угля и стали". За всем стояло и всем руководило, и финансировало всех этих политиков ЦРУ.Интересно, что автор обвиняет ЕС в "позерстве и некомпетентности" и в том, что ЕС "возомнил себя конкурирующей сверхдержавой, стремящейся бросить вызов США."Это ответ на вопрос, зачем нужны во главе ЕС "серые мыши". Чтобы ничего не возомнили. Чтобы всегда помнили, кому они "всем обязаны". Чтобы даже не думали проводить какую-то самостоятельную политику.Сегодняшняя политика "серых мышей ЕС" - совершенно антироссийская. Но она и антиевропейская.Руководство ЕС под крики о "будущих страданиях России" уничтожает Европу. Вот для чего нужны безропотные исполнительницы.А зачем это США?Уничтожают конкурентов. Заодно довольно серьёзно грабят.Дедушки - фашистыНу а если посмотреть на карту Третьего рейха и сравнить ее с картой сегодняшнего ЕС, разве не заметна почти полная идентичность этих карт?Конечно, да. ЕС - это был проект и гитлеровской Германии, этому тоже есть много исторических свидетельств.И удивительно! Почти все лидеры ЕС имеют "фашистского дедушку". У Урсулы это дедушка - якобы "скромный работник" МИДа рейха. У Каи Каллас - эстонский коллаборант. У Анналены Бербок дедушка служил в нацистских войсках.Отбор на руководящие должности происходит по принципу "чем хуже, тем лучше".Почему мыши, а не крысы?Ну а всё-таки, почему же это женщины, а не мужчины? Среди мужчин - политиков Европы немало ведь "серых крыс."Есть и очень модные "серые крысы". Таков премьер Люксембурга, который ходит на балы под руку со своим супругом. Супруг одет в бальное платье, с огромным декольте, которое демонстрирует волосатую грудь.Отворотясь, не наглядеться. Но европейцам нравится!Могли бы вполне составить конкуренцию и Кае, и Урсуле. И премьер, и тем более его супруг.Во Франции вон премьер и глава МИД состояли в семейных отношениях (оба мужчины). И тоже все воспринимали как должное.Всё дело в том, что женские лица выглядят безобидно и не агрессивно. Зачем пугать обывателя? Лучше его ещё больше запутать.Вот так и ставят во главе Евросоюза гинеколога и мать семерых детей, а во главе МИД ЕС - представителя Эстонии, которую даже помощником адвоката в родной Эстонии не взяли бы на работу.Это полезные, нужные серые мыши.Чтобы было с кем поговорить новому главе Госдепа, когда он решит уведомить вассалов в Европе о новом указе США.О том, как функционирует Европейский союз - в статье Павла Котова "Европейский союз: структура, управление и эволюция в оборонный альянс"

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европа, германия, сша, урсула фон дер ляйен, анналена бербок, билл клинтон, ес, цру, нато, северный поток, эксклюзив, генри киссинджер