Евросоюз пообещал придумать свой Starlink
Фото: смеющийся Илон Маск
Евросоюз разрабатывает альтернативу системе спутниковой связи Starlink, чтобы в случае чего заменить ее на Украине. Этот факт 4 марта на пресс-конференции подтвердил представитель Еврокомиссии Томас Ренье. Правда, оговорился он, заработает эта система не раньше 2030 года
"Что касается Starlink, мы сейчас усердно работаем над [спутниковой системой] IRIS 2. Она будет полностью функционировать только к 2030 году. А пока мы разрабатываем альтернативное решение - так называемый GovSatCom, который представляет собой объединение и совместное использование существующих спутниковых возможностей в государствах-членах. Украина выразила свою заинтересованность в преимуществах GovSatCom, и в настоящее время мы изучаем этот вопрос", - сказал он.
Ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против России, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности. Эта новость стала предвестником слухов о том, что в скором времени США пойдут и на другие меры, в том числе отключение Starlink на Украине.
Также уточнялось, что приостановка американской военной помощи Киеву распространяется на все вооружение, не находящееся на Украине, но в первую очередь касается ракет для ПВО, боеприпасов для HIMARS и снарядов для артиллерии. Точный объем заморозки пока не уточнялся, известно только, что она коснется части последнего транша Джо Байдена на сумму $3,85 млрд.
О том, какие еще рычаги давления на Киев использует Вашингтон, рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Горестное признание Трампа, "удавка" помощи Зеленскому, обновленный Залужный.