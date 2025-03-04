Евросоюз пообещал придумать свой Starlink - 04.03.2025 Украина.ру
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Евросоюз пообещал придумать свой Starlink
Евросоюз пообещал придумать свой Starlink - 04.03.2025 Украина.ру
Евросоюз пообещал придумать свой Starlink
Евросоюз разрабатывает альтернативу системе спутниковой связи Starlink, чтобы в случае чего заменить ее на Украине. Этот факт 4 марта на пресс-конференции подтвердил представитель Еврокомиссии Томас Ренье. Правда, оговорился он, заработает эта система не раньше 2030 года
2025-03-04T16:17
2025-03-04T16:17
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Ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против России, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности. Эта новость стала предвестником слухов о том, что в скором времени США пойдут и на другие меры, в том числе отключение Starlink на Украине.Утром 4 марта стало известно, что США заморозили поставки военной помощи ВСУ. Американские издание Bloomberg и Fox News уточнили, что Вашингтон идет на этот шаг "до тех пор, пока Трамп не определит, что лидеры страны демонстрируют добросовестную приверженность миру".Также уточнялось, что приостановка американской военной помощи Киеву распространяется на все вооружение, не находящееся на Украине, но в первую очередь касается ракет для ПВО, боеприпасов для HIMARS и снарядов для артиллерии. Точный объем заморозки пока не уточнялся, известно только, что она коснется части последнего транша Джо Байдена на сумму $3,85 млрд.О том, какие еще рычаги давления на Киев использует Вашингтон, рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Горестное признание Трампа, "удавка" помощи Зеленскому, обновленный Залужный.
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новости, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, пит хегсет, джо байден, ес, еврокомиссия, пентагон, starlink
Новости, Украина, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Джо Байден, ЕС, Еврокомиссия, Пентагон, Starlink

Евросоюз пообещал придумать свой Starlink

16:17 04.03.2025
 
Фото: смеющийся Илон Маск
Фото: смеющийся Илон Маск
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Евросоюз разрабатывает альтернативу системе спутниковой связи Starlink, чтобы в случае чего заменить ее на Украине. Этот факт 4 марта на пресс-конференции подтвердил представитель Еврокомиссии Томас Ренье. Правда, оговорился он, заработает эта система не раньше 2030 года
"Что касается Starlink, мы сейчас усердно работаем над [спутниковой системой] IRIS 2. Она будет полностью функционировать только к 2030 году. А пока мы разрабатываем альтернативное решение - так называемый GovSatCom, который представляет собой объединение и совместное использование существующих спутниковых возможностей в государствах-членах. Украина выразила свою заинтересованность в преимуществах GovSatCom, и в настоящее время мы изучаем этот вопрос", - сказал он.
Ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против России, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности. Эта новость стала предвестником слухов о том, что в скором времени США пойдут и на другие меры, в том числе отключение Starlink на Украине.
Утром 4 марта стало известно, что США заморозили поставки военной помощи ВСУ. Американские издание Bloomberg и Fox News уточнили, что Вашингтон идет на этот шаг "до тех пор, пока Трамп не определит, что лидеры страны демонстрируют добросовестную приверженность миру".
Также уточнялось, что приостановка американской военной помощи Киеву распространяется на все вооружение, не находящееся на Украине, но в первую очередь касается ракет для ПВО, боеприпасов для HIMARS и снарядов для артиллерии. Точный объем заморозки пока не уточнялся, известно только, что она коснется части последнего транша Джо Байдена на сумму $3,85 млрд.
О том, какие еще рычаги давления на Киев использует Вашингтон, рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Горестное признание Трампа, "удавка" помощи Зеленскому, обновленный Залужный.
 
НовостиУкраинаСШАВашингтонДональд ТрампПит ХегсетДжо БайденЕСЕврокомиссияПентагонStarlink
 
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