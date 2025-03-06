Макрон – сказочник, оторвавшийся от жизни, считают в МИД РФ - 06.03.2025 Украина.ру
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Макрон – сказочник, оторвавшийся от жизни, считают в МИД РФ
Макрон – сказочник, оторвавшийся от жизни, считают в МИД РФ - 06.03.2025 Украина.ру
Макрон – сказочник, оторвавшийся от жизни, считают в МИД РФ
Оторванность от жизни президента Франции может быть объяснением его странных весенних заявлений. Об этом 6 марта сообщила своим подписчикам и журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-03-06T12:24
2025-03-06T12:24
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Накануне французский президент Эммануэль Макрон выступил перед соотечественниками и заявил, что от России исходит угроза. Он также высказался на тему применения Францией своего ядерного оружия для защиты Европы.Она также удивилась отправке Францией своего нового посла в Россию.Позже, в общении с журналистами официальный представитель МИД России уделила больше внимания речи Макрона, обращённой накануне к французской аудитории. В частности, её заинтересовала макроновская фигура речи с "ядерным зонтиком" Франции над Европой.Оценивая его заявления на тему французского ядерного арсенала, Захарова назвала французского политика "атомным Оле-Лукойе" – по аналогии с персонажем сказок Ганса Христиана Андрсена, который прикрывал своими зонтиками спящих детей.Накануне Захарова пошутила о защитниках Канады, планирующей отправить военных на Украину
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новости, россия, франция, европа, мария захарова, эммануэль макрон, владимир зеленский, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, ес, русофобия, пропаганда, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, Франция, Европа, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, ЕС, Русофобия, пропаганда, международные отношения, Международная политика

Макрон – сказочник, оторвавшийся от жизни, считают в МИД РФ

12:24 06.03.2025
 
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Оторванность от жизни президента Франции может быть объяснением его странных весенних заявлений. Об этом 6 марта сообщила своим подписчикам и журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Накануне французский президент Эммануэль Макрон выступил перед соотечественниками и заявил, что от России исходит угроза. Он также высказался на тему применения Францией своего ядерного оружия для защиты Европы.
"Выступление у Макрона вышло по-настоящему весенним, - констатировала в своём телеграмм-канале Захарова. - Теперь оказалось, что "самая мощная" армия в Европе у Эммануэля. А Зеленский говорит, что у него. Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению".
Она также удивилась отправке Францией своего нового посла в Россию.
"Он намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются "утихомирить", ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить ещё раз?" - задалась вопросом Захарова.
Позже, в общении с журналистами официальный представитель МИД России уделила больше внимания речи Макрона, обращённой накануне к французской аудитории. В частности, её заинтересовала макроновская фигура речи с "ядерным зонтиком" Франции над Европой.
"У него каждый день какие-то совершенно оторванные от жизни, противоречащие предыдущим заявления. Ну, сказочник", - иронично заметила Захарова, комментируя слова Макрона относительно французского ядерного арсенала.
Оценивая его заявления на тему французского ядерного арсенала, Захарова назвала французского политика "атомным Оле-Лукойе" – по аналогии с персонажем сказок Ганса Христиана Андрсена, который прикрывал своими зонтиками спящих детей.
Накануне Захарова пошутила о защитниках Канады, планирующей отправить военных на Украину
 
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