https://ukraina.ru/20250306/1061583665.html

Макрон – сказочник, оторвавшийся от жизни, считают в МИД РФ

Макрон – сказочник, оторвавшийся от жизни, считают в МИД РФ - 06.03.2025 Украина.ру

Макрон – сказочник, оторвавшийся от жизни, считают в МИД РФ

Оторванность от жизни президента Франции может быть объяснением его странных весенних заявлений. Об этом 6 марта сообщила своим подписчикам и журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-03-06T12:24

2025-03-06T12:24

2025-03-06T12:24

новости

россия

франция

европа

мария захарова

эммануэль макрон

владимир зеленский

ядерное оружие

ядерная безопасность

ядерная угроза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061583541_0:171:1280:891_1920x0_80_0_0_7356c15ffd12779fd83f69a2925c7853.png

Накануне французский президент Эммануэль Макрон выступил перед соотечественниками и заявил, что от России исходит угроза. Он также высказался на тему применения Францией своего ядерного оружия для защиты Европы.Она также удивилась отправке Францией своего нового посла в Россию.Позже, в общении с журналистами официальный представитель МИД России уделила больше внимания речи Макрона, обращённой накануне к французской аудитории. В частности, её заинтересовала макроновская фигура речи с "ядерным зонтиком" Франции над Европой.Оценивая его заявления на тему французского ядерного арсенала, Захарова назвала французского политика "атомным Оле-Лукойе" – по аналогии с персонажем сказок Ганса Христиана Андрсена, который прикрывал своими зонтиками спящих детей.Накануне Захарова пошутила о защитниках Канады, планирующей отправить военных на Украину

россия

франция

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, франция, европа, мария захарова, эммануэль макрон, владимир зеленский, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, ес, русофобия, пропаганда, международные отношения, международная политика