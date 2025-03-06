Репортер Economist: США подставили Украине подножку с помощью HIMARS
10:49 06.03.2025 (обновлено: 10:50 06.03.2025)
Вашингтон отключил Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для HIMARS. Такое заявление в своих соцсетях сделал корреспондент британского журнала Economist Оливер Кэрролл
"Америка отключила ключевую линию связи для оповещения в 14:00 по Киеву (15:00 мск). До этого: данные о нацеливании HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов", - заявил репортер.
Пару дней назад стало известно, что США заморозили военные поставки Киеву. Американская газета Wall Street Journal уточнила, что американский президент Дональд Трамп манипулирует вопросом отмены военной помощи, чтобы принудить Зеленского к дальнейшим шагам: У Трампа есть конкретная цель: в Британии раскрыли последствия остановки США военной помощи Украине.
Чуть позже советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп может пересмотреть решение о приостановке военной помощи Украине, если Киев и Вашингтон продвинутся в переговорах и укрепят доверие между собой: "Трамп лишь укоротил поводок": Васильев заявил о возможности возобновления военной помощи от США.
"Переговоры под давлением обстоятельств да еще и с Зеленским, которого Москва уже назвала нелегитимным, - это дипломатическое и политическое унижение России, ее властей и дипломатии. Это даже трудно сейчас представить: Путин за одним столом с Зеленским в его нынешнем состоянии и статусе. Однако США и Европа хитрят и готовы давить. И вот, получается, Украина готова, а Россия нет. Значит, поставки возобновятся", - прокомментировал ситуацию обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в своем материале Мирный квартет через силу. ЕС и США усаживают Зеленского за стол переговоров с Путиным.
4 марта, 16:17Евросоюз пообещал придумать свой StarlinkЕвросоюз разрабатывает альтернативу системе спутниковой связи Starlink, чтобы в случае чего заменить ее на Украине. Этот факт 4 марта на пресс-конференции подтвердил представитель Еврокомиссии Томас Ренье. Правда, оговорился он, заработает эта система не раньше 2030 года