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Репортер Economist: США подставили Украине подножку с помощью HIMARS

Репортер Economist: США подставили Украине подножку с помощью HIMARS - 06.03.2025 Украина.ру

Репортер Economist: США подставили Украине подножку с помощью HIMARS

Вашингтон отключил Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для HIMARS. Такое заявление в своих соцсетях сделал корреспондент британского журнала Economist Оливер Кэрролл

2025-03-06T10:49

2025-03-06T10:49

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Иными словами, ВСУ лишились возможности нацеливать те самые HIMARS, которыми они наносили удары вглубь территорий России, утверждая, что поставляемое им оружие Запада необходимо исключительно для самообороны.Пару дней назад стало известно, что США заморозили военные поставки Киеву. Американская газета Wall Street Journal уточнила, что американский президент Дональд Трамп манипулирует вопросом отмены военной помощи, чтобы принудить Зеленского к дальнейшим шагам: У Трампа есть конкретная цель: в Британии раскрыли последствия остановки США военной помощи Украине.Чуть позже советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп может пересмотреть решение о приостановке военной помощи Украине, если Киев и Вашингтон продвинутся в переговорах и укрепят доверие между собой: "Трамп лишь укоротил поводок": Васильев заявил о возможности возобновления военной помощи от США.

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