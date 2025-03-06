Репортер Economist: США подставили Украине подножку с помощью HIMARS - 06.03.2025 Украина.ру
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Репортер Economist: США подставили Украине подножку с помощью HIMARS
Репортер Economist: США подставили Украине подножку с помощью HIMARS - 06.03.2025 Украина.ру
Репортер Economist: США подставили Украине подножку с помощью HIMARS
Вашингтон отключил Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для HIMARS. Такое заявление в своих соцсетях сделал корреспондент британского журнала Economist Оливер Кэрролл
2025-03-06T10:49
2025-03-06T10:50
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Иными словами, ВСУ лишились возможности нацеливать те самые HIMARS, которыми они наносили удары вглубь территорий России, утверждая, что поставляемое им оружие Запада необходимо исключительно для самообороны.Пару дней назад стало известно, что США заморозили военные поставки Киеву. Американская газета Wall Street Journal уточнила, что американский президент Дональд Трамп манипулирует вопросом отмены военной помощи, чтобы принудить Зеленского к дальнейшим шагам: У Трампа есть конкретная цель: в Британии раскрыли последствия остановки США военной помощи Украине.Чуть позже советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп может пересмотреть решение о приостановке военной помощи Украине, если Киев и Вашингтон продвинутся в переговорах и укрепят доверие между собой: "Трамп лишь укоротил поводок": Васильев заявил о возможности возобновления военной помощи от США.
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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру, ес, himars
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ЕС, HIMARS

Репортер Economist: США подставили Украине подножку с помощью HIMARS

10:49 06.03.2025 (обновлено: 10:50 06.03.2025)
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Army photoHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© commons.wikimedia.org / U.S. Army photo
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Вашингтон отключил Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для HIMARS. Такое заявление в своих соцсетях сделал корреспондент британского журнала Economist Оливер Кэрролл
"Америка отключила ключевую линию связи для оповещения в 14:00 по Киеву (15:00 мск). До этого: данные о нацеливании HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов", - заявил репортер.
Иными словами, ВСУ лишились возможности нацеливать те самые HIMARS, которыми они наносили удары вглубь территорий России, утверждая, что поставляемое им оружие Запада необходимо исключительно для самообороны.
Пару дней назад стало известно, что США заморозили военные поставки Киеву. Американская газета Wall Street Journal уточнила, что американский президент Дональд Трамп манипулирует вопросом отмены военной помощи, чтобы принудить Зеленского к дальнейшим шагам: У Трампа есть конкретная цель: в Британии раскрыли последствия остановки США военной помощи Украине.
Чуть позже советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп может пересмотреть решение о приостановке военной помощи Украине, если Киев и Вашингтон продвинутся в переговорах и укрепят доверие между собой: "Трамп лишь укоротил поводок": Васильев заявил о возможности возобновления военной помощи от США.
"Переговоры под давлением обстоятельств да еще и с Зеленским, которого Москва уже назвала нелегитимным, - это дипломатическое и политическое унижение России, ее властей и дипломатии. Это даже трудно сейчас представить: Путин за одним столом с Зеленским в его нынешнем состоянии и статусе. Однако США и Европа хитрят и готовы давить. И вот, получается, Украина готова, а Россия нет. Значит, поставки возобновятся", - прокомментировал ситуацию обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в своем материале Мирный квартет через силу. ЕС и США усаживают Зеленского за стол переговоров с Путиным.
Фото: смеющийся Илон Маск
4 марта, 16:17
Евросоюз пообещал придумать свой StarlinkЕвросоюз разрабатывает альтернативу системе спутниковой связи Starlink, чтобы в случае чего заменить ее на Украине. Этот факт 4 марта на пресс-конференции подтвердил представитель Еврокомиссии Томас Ренье. Правда, оговорился он, заработает эта система не раньше 2030 года
 
НовостиСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраина.руЕСHIMARS
 
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