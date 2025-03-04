Правительство Италии отказалось отправлять солдат на Украину
12:14 04.03.2025 (обновлено: 12:28 04.03.2025)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Официальный Рим отверг предложение Лондона и Парижа отправить итальянских солдат на Украину. Об этом 3 марта в эфире телеканала Rai1 заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони
"По поводу предложения Франции и Великобритании отправить европейских солдат Италия выразила свои сомнения. По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности, именно поэтому мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину", - заявила Мелони.
Она также разъяснила соотечественникам, что сконцентрироваться следует на более важном – поиске мирного решения конфликта и гарантий безопасности для Украины.
Вчера, 16:26Зеленский стал палкой "о двух концах" - против России и США. Что будет на чрезвычайном саммите ЕС 6 мартаВ четверг, 6 марта, в Брюсселе пройдет чрезвычайный съезд ЕС. В чем его важность для текущей мировой ситуации и какие решения могут быть на нем приняты - в материале издания Украина.ру
Незадолго до этого Правительство Италии продлило до ноября 2026 года финансирование подготовки украинских военнослужащих на своей территории в рамках программы Евросоюза EUMAM. Подробности в публикации Италия продлила обучение ВСУ в рамках миссии ЕС – Messaggero
Тем временем президент США Дональд Трамп распорядился остановить военную помощь нынешнему руководству Украины до тех пор, пока Владимир Зеленский не продемонстрирует твёрдый и искренний настрой участвовать в переговорном процессе о мире не Украине. Белый дом заблокировал в том числе и реализацию решений Джо Байдена о военной помощи Киеву. Подробности в публикации "Закрытие американского кошелька", провалы ВСУ, унижения Зеленского. Главное на Украине на утро 4 марта