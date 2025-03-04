Правительство Италии отказалось отправлять солдат на Украину - 04.03.2025 Украина.ру
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Правительство Италии отказалось отправлять солдат на Украину
Правительство Италии отказалось отправлять солдат на Украину - 04.03.2025 Украина.ру
Правительство Италии отказалось отправлять солдат на Украину
Официальный Рим отверг предложение Лондона и Парижа отправить итальянских солдат на Украину. Об этом 3 марта в эфире телеканала Rai1 заявила премьер-министр... Украина.ру, 04.03.2025
2025-03-04T12:14
2025-03-04T12:28
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военная помощь
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Официальный Рим отверг предложение Лондона и Парижа отправить итальянских солдат на Украину. Об этом 3 марта в эфире телеканала Rai1 заявила премьер-министр Италии Джорджия МелониС инициативой отправить на Украину военнослужащих ЕС с февраля 2024 года активно выступал президент Франции, которого к концу года поддержал премьер-министр Британии. В 2025 году идея неоднократно обсуждалась с другими правительствами Евросоюза, в том числе на экстренном собрании в Лондоне 2 марта."По поводу предложения Франции и Великобритании отправить европейских солдат Италия выразила свои сомнения. По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности, именно поэтому мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину", - заявила Мелони.Она также разъяснила соотечественникам, что сконцентрироваться следует на более важном – поиске мирного решения конфликта и гарантий безопасности для Украины.Незадолго до этого Правительство Италии продлило до ноября 2026 года финансирование подготовки украинских военнослужащих на своей территории в рамках программы Евросоюза EUMAM. Подробности в публикации Италия продлила обучение ВСУ в рамках миссии ЕС – MessaggeroТем временем президент США Дональд Трамп распорядился остановить военную помощь нынешнему руководству Украины до тех пор, пока Владимир Зеленский не продемонстрирует твёрдый и искренний настрой участвовать в переговорном процессе о мире не Украине. Белый дом заблокировал в том числе и реализацию решений Джо Байдена о военной помощи Киеву. Подробности в публикации "Закрытие американского кошелька", провалы ВСУ, унижения Зеленского. Главное на Украине на утро 4 марта
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новости, украина, италия, лондон, джорджи мелони, владимир зеленский, дональд трамп, ес, военная помощь, сво, эммануэль макрон, франция
Новости, Украина, Италия, Лондон, Джорджи Мелони, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, военная помощь, СВО, Эммануэль Макрон, Франция

Правительство Италии отказалось отправлять солдат на Украину

12:14 04.03.2025 (обновлено: 12:28 04.03.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Официальный Рим отверг предложение Лондона и Парижа отправить итальянских солдат на Украину. Об этом 3 марта в эфире телеканала Rai1 заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони
С инициативой отправить на Украину военнослужащих ЕС с февраля 2024 года активно выступал президент Франции, которого к концу года поддержал премьер-министр Британии. В 2025 году идея неоднократно обсуждалась с другими правительствами Евросоюза, в том числе на экстренном собрании в Лондоне 2 марта.
"По поводу предложения Франции и Великобритании отправить европейских солдат Италия выразила свои сомнения. По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности, именно поэтому мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину", - заявила Мелони.
Она также разъяснила соотечественникам, что сконцентрироваться следует на более важном – поиске мирного решения конфликта и гарантий безопасности для Украины.
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Тем временем президент США Дональд Трамп распорядился остановить военную помощь нынешнему руководству Украины до тех пор, пока Владимир Зеленский не продемонстрирует твёрдый и искренний настрой участвовать в переговорном процессе о мире не Украине. Белый дом заблокировал в том числе и реализацию решений Джо Байдена о военной помощи Киеву. Подробности в публикации "Закрытие американского кошелька", провалы ВСУ, унижения Зеленского. Главное на Украине на утро 4 марта
 
НовостиУкраинаИталияЛондонДжорджи МелониВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕСвоенная помощьСВОЭммануэль МакронФранция
 
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