https://ukraina.ru/20250304/1061521243.html

Правительство Италии отказалось отправлять солдат на Украину

Правительство Италии отказалось отправлять солдат на Украину - 04.03.2025 Украина.ру

Правительство Италии отказалось отправлять солдат на Украину

Официальный Рим отверг предложение Лондона и Парижа отправить итальянских солдат на Украину. Об этом 3 марта в эфире телеканала Rai1 заявила премьер-министр... Украина.ру, 04.03.2025

2025-03-04T12:14

2025-03-04T12:14

2025-03-04T12:28

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Официальный Рим отверг предложение Лондона и Парижа отправить итальянских солдат на Украину. Об этом 3 марта в эфире телеканала Rai1 заявила премьер-министр Италии Джорджия МелониС инициативой отправить на Украину военнослужащих ЕС с февраля 2024 года активно выступал президент Франции, которого к концу года поддержал премьер-министр Британии. В 2025 году идея неоднократно обсуждалась с другими правительствами Евросоюза, в том числе на экстренном собрании в Лондоне 2 марта."По поводу предложения Франции и Великобритании отправить европейских солдат Италия выразила свои сомнения. По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности, именно поэтому мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину", - заявила Мелони.Она также разъяснила соотечественникам, что сконцентрироваться следует на более важном – поиске мирного решения конфликта и гарантий безопасности для Украины.Незадолго до этого Правительство Италии продлило до ноября 2026 года финансирование подготовки украинских военнослужащих на своей территории в рамках программы Евросоюза EUMAM. Подробности в публикации Италия продлила обучение ВСУ в рамках миссии ЕС – MessaggeroТем временем президент США Дональд Трамп распорядился остановить военную помощь нынешнему руководству Украины до тех пор, пока Владимир Зеленский не продемонстрирует твёрдый и искренний настрой участвовать в переговорном процессе о мире не Украине. Белый дом заблокировал в том числе и реализацию решений Джо Байдена о военной помощи Киеву. Подробности в публикации "Закрытие американского кошелька", провалы ВСУ, унижения Зеленского. Главное на Украине на утро 4 марта

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новости, украина, италия, лондон, джорджи мелони, владимир зеленский, дональд трамп, ес, военная помощь, сво, эммануэль макрон, франция