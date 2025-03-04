https://ukraina.ru/20250304/1061518211.html
Где могут пройти переговоры Путина и Трампа? О внутренней кухне общения между странами — Татаринцев
Где могут пройти переговоры Путина и Трампа? О внутренней кухне общения между странами — Татаринцев - 04.03.2025 Украина.ру
Где могут пройти переговоры Путина и Трампа? О внутренней кухне общения между странами — Татаринцев
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в отставке Виктор Татаринцев в эфире Украина.ру объяснил "внутреннюю кухню" переговоров на высшем уровне, рассказал о том, как военные успехи влияют на дипломатическую позицию страны и каковы стремления "партии войны"
2025-03-04T09:50
2025-03-04T09:50
2025-03-04T09:50
владимир путин
дональд трамп
видео
всу
россия
украина
сша
владимир зеленский
ес
вооруженные силы украины
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00:38 – О связях Виктора Татаринцева с Украиной.03:07 – Как готовятся дипломатические встречи на высшем уровне?06:28 – Чем угощают на переговорах?09:01 – Как принимаются самые важные решения во время общения представителей стран?12:06 – О чём обычно говорят дипломаты в кулуарах? 14:11 – Сколько времени понадобится, чтобы организовать встречу Путина и Трампа?16:55 – Чем отличаются переговоры США и Россией от встречи Трампа с Зеленским?20:03 – Как успехи на фронте влияют на дипломатическую позицию? 21:49 – О запрете переговоров. 23:36 – По какому принципу выбирают площадку для обсуждения вопросов?28:57 – Чего хочет "партия войны"?33:01 – Состоятся ли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, дональд трамп, видео, всу, россия, украина, сша, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, видео
Владимир Путин, Дональд Трамп, Видео, ВСУ, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, ЕС, Вооруженные силы Украины
Где могут пройти переговоры Путина и Трампа? О внутренней кухне общения между странами — Татаринцев
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в отставке Виктор Татаринцев в эфире Украина.ру объяснил "внутреннюю кухню" переговоров на высшем уровне, рассказал о том, как военные успехи влияют на дипломатическую позицию страны и каковы стремления "партии войны"
00:38 – О связях Виктора Татаринцева с Украиной.
03:07 – Как готовятся дипломатические встречи на высшем уровне?
06:28 – Чем угощают на переговорах?
09:01 – Как принимаются самые важные решения во время общения представителей стран?
12:06 – О чём обычно говорят дипломаты в кулуарах?
14:11 – Сколько времени понадобится, чтобы организовать встречу Путина и Трампа?
16:55 – Чем отличаются переговоры США
и Россией от встречи Трампа с Зеленским
?
20:03 – Как успехи на фронте влияют на дипломатическую позицию?
21:49 – О запрете переговоров.
23:36 – По какому принципу выбирают площадку для обсуждения вопросов?
28:57 – Чего хочет "партия войны"?
33:01 – Состоятся ли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа?