https://ukraina.ru/20250304/1061518211.html

Где могут пройти переговоры Путина и Трампа? О внутренней кухне общения между странами — Татаринцев

Где могут пройти переговоры Путина и Трампа? О внутренней кухне общения между странами — Татаринцев - 04.03.2025 Украина.ру

Где могут пройти переговоры Путина и Трампа? О внутренней кухне общения между странами — Татаринцев

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в отставке Виктор Татаринцев в эфире Украина.ру объяснил "внутреннюю кухню" переговоров на высшем уровне, рассказал о том, как военные успехи влияют на дипломатическую позицию страны и каковы стремления "партии войны"

2025-03-04T09:50

2025-03-04T09:50

2025-03-04T09:50

владимир путин

дональд трамп

видео

всу

россия

украина

сша

владимир зеленский

ес

вооруженные силы украины

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00:38 – О связях Виктора Татаринцева с Украиной.03:07 – Как готовятся дипломатические встречи на высшем уровне?06:28 – Чем угощают на переговорах?09:01 – Как принимаются самые важные решения во время общения представителей стран?12:06 – О чём обычно говорят дипломаты в кулуарах? 14:11 – Сколько времени понадобится, чтобы организовать встречу Путина и Трампа?16:55 – Чем отличаются переговоры США и Россией от встречи Трампа с Зеленским?20:03 – Как успехи на фронте влияют на дипломатическую позицию? 21:49 – О запрете переговоров. 23:36 – По какому принципу выбирают площадку для обсуждения вопросов?28:57 – Чего хочет "партия войны"?33:01 – Состоятся ли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа?

россия

украина

сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, дональд трамп, видео, всу, россия, украина, сша, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, видео