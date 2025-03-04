Где могут пройти переговоры Путина и Трампа? О внутренней кухне общения между странами — Татаринцев - 04.03.2025 Украина.ру
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Где могут пройти переговоры Путина и Трампа? О внутренней кухне общения между странами — Татаринцев
Где могут пройти переговоры Путина и Трампа? О внутренней кухне общения между странами — Татаринцев - 04.03.2025 Украина.ру
Где могут пройти переговоры Путина и Трампа? О внутренней кухне общения между странами — Татаринцев
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в отставке Виктор Татаринцев в эфире Украина.ру объяснил "внутреннюю кухню" переговоров на высшем уровне, рассказал о том, как военные успехи влияют на дипломатическую позицию страны и каковы стремления "партии войны"
2025-03-04T09:50
2025-03-04T09:50
владимир путин
дональд трамп
видео
всу
россия
украина
сша
владимир зеленский
ес
вооруженные силы украины
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00:38 – О связях Виктора Татаринцева с Украиной.03:07 – Как готовятся дипломатические встречи на высшем уровне?06:28 – Чем угощают на переговорах?09:01 – Как принимаются самые важные решения во время общения представителей стран?12:06 – О чём обычно говорят дипломаты в кулуарах? 14:11 – Сколько времени понадобится, чтобы организовать встречу Путина и Трампа?16:55 – Чем отличаются переговоры США и Россией от встречи Трампа с Зеленским?20:03 – Как успехи на фронте влияют на дипломатическую позицию? 21:49 – О запрете переговоров. 23:36 – По какому принципу выбирают площадку для обсуждения вопросов?28:57 – Чего хочет "партия войны"?33:01 – Состоятся ли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа?
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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владимир путин, дональд трамп, видео, всу, россия, украина, сша, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, видео
Владимир Путин, Дональд Трамп, Видео, ВСУ, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, ЕС, Вооруженные силы Украины

Где могут пройти переговоры Путина и Трампа? О внутренней кухне общения между странами — Татаринцев

09:50 04.03.2025
 
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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в отставке Виктор Татаринцев в эфире Украина.ру объяснил "внутреннюю кухню" переговоров на высшем уровне, рассказал о том, как военные успехи влияют на дипломатическую позицию страны и каковы стремления "партии войны"
00:38 – О связях Виктора Татаринцева с Украиной.
03:07 – Как готовятся дипломатические встречи на высшем уровне?
06:28 – Чем угощают на переговорах?
09:01 – Как принимаются самые важные решения во время общения представителей стран?
12:06 – О чём обычно говорят дипломаты в кулуарах?
14:11 – Сколько времени понадобится, чтобы организовать встречу Путина и Трампа?
16:55 – Чем отличаются переговоры США и Россией от встречи Трампа с Зеленским?
20:03 – Как успехи на фронте влияют на дипломатическую позицию?
21:49 – О запрете переговоров.
23:36 – По какому принципу выбирают площадку для обсуждения вопросов?
28:57 – Чего хочет "партия войны"?
33:01 – Состоятся ли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа?
 
Владимир ПутинДональд ТрампВидеоВСУРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЕСВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
09:50Где могут пройти переговоры Путина и Трампа? О внутренней кухне общения между странами — Татаринцев
09:24Дубинский потребовал начать импичмент Зеленского
09:00"Закрытие американского кошелька", провалы ВСУ, унижения Зеленского. Главное на Украине на утро 4 марта
08:12Главное за ночь 4 марта
07:36Незакрытый пуп Земли выходит на тропу войны
07:00Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья
06:30Хроника энергетической войны: США хотят СП-1 и 2, а Украина наращивает импорт электроэнергии и газа
06:25Украина может оказаться в военной яме. Украинские эксперты о ситуации
06:15Трампизм в свете борьбы "старых" и "новых" денег
06:00Поликарпов: США замораживают военную помощь Украине и теперь она пересаживается на "европейскую иглу"
05:45"Как сворачивать? Ты чего?" Полетаев о том, почему Европа и Украина не хотят тормозить "поезд войны"
05:30Военный эксперт: ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое, продолжая выдавливать ВСУ в степи Запорожья
05:00Украина будет на переговорах, но потом: Ищенко о том, может ли Киев "вернуть" часть утраченных территорий
04:30"Пляски вокруг переговоров": Полетаев объяснил, могут ли Россия и США договориться до разгрома ВСУ
04:00"Старье, но отправить можно": Поликарпов рассказал, почему европейская помощь не решит проблемы ВСУ
03:30"Украине еще терять и терять": Ищенко о том, что означают слова Трампа про "возврат" территорий
00:00"Долго не просуществует" - Трамп о том, кто откажется от сделки по Украине
21:00Ради захвата "Пятерочки" в Судже: эксперт раскрыл, к чему привела Украину авантюра в Курской области
20:45Развязка курской авантюры: Ермаков рассказал, когда ВС РФ смогут перерезать главную артерию ВСУ
20:30"Слепыш", "Рать", "Лучезар": историк объяснил, как развитие БПЛА стимулирует разработку лазерного оружия
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