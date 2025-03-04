СВО – 3 года: первые пять городов, которые освободила российская армия
Совсем недавно исполнилось ровно три года, как началась СВО. За это время российская армия освободила несколько десятков городов. Одни перешли к России без боя, другие были взяты в кровавых, разрушительных в той или иной степени и изматывающих штурмах: Мариуполь, Бахмут, Торецк, Курахово, Северодонецк, Лисичанск, Попасная и другие.
Издание Украина.ру вспоминает, как это было. Поможет нам в этом донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
Комментарий Матюшина: "Это был первый город, который пал под ударами российской армии в ходе СВО. Бои за него продолжались 10 дней. Начались 1 марта, закончились 11 марта. Его брали силами донецких подразделений, за плечами которых было 8 лет войны, среди которых была знаменитая "Спарта".
Брали по старинке, как в 2015 году освобождали Углегорск и Дебальцево: сначала освобождали окрестные села, а потом били в лоб, сразу заходя в освобождаемый город. Тогда погиб знаменитый командир "Спарты", сменивший на этом посту Моторолу, - позывной Воха (Владимира Жогу). Напомню, он погиб при эвакуации жителей. Воха – сын нынешнего представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Там же погиб и мой соратник Сергей "Пират".
Донецкие части были пополнены "мобиками", плохо обученным, только что мобилизованным пополнением, из-за которых были проблемы при освобождении и большие потери
Сейчас российская армия действует по-другому: сначала берет город в клещи, отрезая логистику, разбивая город на сектора, постепенно уничтожая противника".
2) Мариуполь, который был большим по площади (244 кв.км) и по населению – 426 тыс. человек на 2022 год (сейчас 320 тыс.)
Комментарий Матюшина: "Бои за него продолжались 81 день, начавшись 28 февраля. Окончательно город был освобожден 20 мая. Брали его, когда его полностью окружили. К нему подошли с востока, освободив Широкино донецкие части, среди которых был и "Восток" и с севера. С запада подошли, освободив Бердянск, российские части, в частности морпехи.
Город защищали в основном морпехи, погранцы и "Азов". И вот, что интересно, бились за него украинские морпехи и погранцы, а вот азовцев тогда погибло мало, так как они давали в основном снайперов, и в большинстве своем укрылись на Азовстали, а потом сдались в плен.
В Мариуполе были сильные разрушения. Опять же важную роль играли в освобождении более опытные донецкие части, чем российские. Именно на них легла самая большая нагрузка. Вспомним роль донецкого "Каскада", которому удалось взять азовстальский террикон, после чего оборона Азовстали пала".
Комментарий Матюшина: "В первый раз этот городок освободили части "Оплота" и "Пятнашки" весной 2015 года, но из-за Минских соглашений город пришлось оставить. Именно из-за того, что враг там стоял на Петровский район Донецка выпало столько страданий от обстрелов, закончившихся только в прошлом году.
Бои за город начались 6 марта 2022 года, а закончились 26 декабря 2023 года. Из-за того, что город был сильно укреплен – залит бетоном, был весь в траншеях и блиндажах, его и брали так долго. Брали долго еще и потому, что это направление было признано не главным, и с него постоянно снимали людей. Марьинка вместе с Красногоровкой и Авдеевкой входила в единый укрепрайон, поэтому все это объясняет, почему ее брали почти 2 года. Сначала мы контролировали одну пятую территории, потом дошли до центра, но под ударами врага вынуждены были отойти на исходные рубежи. Сейчас Марьинки нет – она снесена из-за военных действий".
4) Попасная, город в ЛНР на границе с ДНР. Площадь – 28 кв.км, население – 19 тыс. человек на 2022 год.
Комментарий Матюшина: "Сейчас этого города тоже нет как и Марьинки, Пока не понятно будет ли он восстановлен в ближайшее время. Город входил в оборонительную линию Рубежное – Северодонецк – Попасная. 8 мая 2022 года он был освобожден.
Тогда в боях за него участвовали луганские и российские подразделения, а также ЧВК "Вагнер", только-только возвратившиеся из Африки. На них была еще легкая "африканская" форма. В общем, не под наши суровые условия.
Попасная была для нас очень важна, так как она стояла на развилке многих стратегически важных дорог, уходящих, как на север, так и на юг, на запад. Во все стороны. После того, как украинские части оставили город, они ушли в Бахмут и там заняли оборону".
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5) Бахмут, город на севере ДНР. Площадь – 42 кв.м, население до войны – 71 тыс. человек.
Комментарий Матюшина: "Бои за него – так называемая "Бахмутская мясорубка" - начались осенью 2022 года, а закончились – 20 мая 2023 года. Укропы ушли в Часов Яр.
Это была тогда в основном война артиллерии, а не война с применением FPV-дронов. Последние тогда массово не применялись. Именно в этой грандиозной битве ЧВК "Вагнер" показала себя, как самая лучшая штурмовая пехота в мире. Однако в штурме города принимали участие и десантники из 98-й бригады ВДВ и 200-й арктической бригады.
Вагнеровцы тогда показали, как брать города: никакого штурма в лоб, населенный пункт берется в клещи, обрезается логистика, город разрезается на сектора и постепенно зачищается, создается мощный артиллеристский вал.
К сожалению, когда после освобождения города он передавался кадровым частям российской армии, некоторые позиции рядом с городом вновь были захвачены врагом. Там, кстати, сражались потом БАРС-13 полковника Андрея "Писаря" Пинчука и 7-я штурмовая бригада св. Георгия Александра Бородая".
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