СВО – 3 года: первые пять городов, которые освободила российская армия - 04.03.2025 Украина.ру
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СВО – 3 года: первые пять городов, которые освободила российская армия
СВО – 3 года: первые пять городов, которые освободила российская армия - 04.03.2025 Украина.ру
СВО – 3 года: первые пять городов, которые освободила российская армия
Совсем недавно исполнилось ровно три года, как началась СВО. За это время российская армия освободила несколько десятков городов. Одни перешли к России без боя, другие были взяты в кровавых, разрушительных в той или иной степени и изматывающих штурмах: Мариуполь, Бахмут, Торецк, Курахово, Северодонецк, Лисичанск, Попасная и другие.
2025-03-04T10:50
2025-03-04T10:50
эксклюзив
мариуполь
попасная
донецкая народная республика
александр "варяг" матюшин
моторола
артем жога
спарта
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Издание Украина.ру вспоминает, как это было. Поможет нам в этом донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин1) Волноваха, город в ДНР на середине трассы между Донецком и Мариуполем. Площадь 21 кв.км, до война там проживала 21 тыс. человекКомментарий Матюшина: "Это был первый город, который пал под ударами российской армии в ходе СВО. Бои за него продолжались 10 дней. Начались 1 марта, закончились 11 марта. Его брали силами донецких подразделений, за плечами которых было 8 лет войны, среди которых была знаменитая "Спарта".Брали по старинке, как в 2015 году освобождали Углегорск и Дебальцево: сначала освобождали окрестные села, а потом били в лоб, сразу заходя в освобождаемый город. Тогда погиб знаменитый командир "Спарты", сменивший на этом посту Моторолу, - позывной Воха (Владимира Жогу). Напомню, он погиб при эвакуации жителей. Воха – сын нынешнего представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Там же погиб и мой соратник Сергей "Пират".Донецкие части были пополнены "мобиками", плохо обученным, только что мобилизованным пополнением, из-за которых были проблемы при освобождении и большие потериСейчас российская армия действует по-другому: сначала берет город в клещи, отрезая логистику, разбивая город на сектора, постепенно уничтожая противника".2) Мариуполь, который был большим по площади (244 кв.км) и по населению – 426 тыс. человек на 2022 год (сейчас 320 тыс.)Комментарий Матюшина: "Бои за него продолжались 81 день, начавшись 28 февраля. Окончательно город был освобожден 20 мая. Брали его, когда его полностью окружили. К нему подошли с востока, освободив Широкино донецкие части, среди которых был и "Восток" и с севера. С запада подошли, освободив Бердянск, российские части, в частности морпехи.Город защищали в основном морпехи, погранцы и "Азов". И вот, что интересно, бились за него украинские морпехи и погранцы, а вот азовцев тогда погибло мало, так как они давали в основном снайперов, и в большинстве своем укрылись на Азовстали, а потом сдались в плен.В Мариуполе были сильные разрушения. Опять же важную роль играли в освобождении более опытные донецкие части, чем российские. Именно на них легла самая большая нагрузка. Вспомним роль донецкого "Каскада", которому удалось взять азовстальский террикон, после чего оборона Азовстали пала".3) Марьинка, западный пригород Донецка. Площаль – 14 кв.км, население – 9 тыс. до СВОКомментарий Матюшина: "В первый раз этот городок освободили части "Оплота" и "Пятнашки" весной 2015 года, но из-за Минских соглашений город пришлось оставить. Именно из-за того, что враг там стоял на Петровский район Донецка выпало столько страданий от обстрелов, закончившихся только в прошлом году.Бои за город начались 6 марта 2022 года, а закончились 26 декабря 2023 года. Из-за того, что город был сильно укреплен – залит бетоном, был весь в траншеях и блиндажах, его и брали так долго. Брали долго еще и потому, что это направление было признано не главным, и с него постоянно снимали людей. Марьинка вместе с Красногоровкой и Авдеевкой входила в единый укрепрайон, поэтому все это объясняет, почему ее брали почти 2 года. Сначала мы контролировали одну пятую территории, потом дошли до центра, но под ударами врага вынуждены были отойти на исходные рубежи. Сейчас Марьинки нет – она снесена из-за военных действий".4) Попасная, город в ЛНР на границе с ДНР. Площадь – 28 кв.км, население – 19 тыс. человек на 2022 год.Комментарий Матюшина: "Сейчас этого города тоже нет как и Марьинки, Пока не понятно будет ли он восстановлен в ближайшее время. Город входил в оборонительную линию Рубежное – Северодонецк – Попасная. 8 мая 2022 года он был освобожден.Тогда в боях за него участвовали луганские и российские подразделения, а также ЧВК "Вагнер", только-только возвратившиеся из Африки. На них была еще легкая "африканская" форма. В общем, не под наши суровые условия.Попасная была для нас очень важна, так как она стояла на развилке многих стратегически важных дорог, уходящих, как на север, так и на юг, на запад. Во все стороны. После того, как украинские части оставили город, они ушли в Бахмут и там заняли оборону".5) Бахмут, город на севере ДНР. Площадь – 42 кв.м, население до войны – 71 тыс. человек.Комментарий Матюшина: "Бои за него – так называемая "Бахмутская мясорубка" - начались осенью 2022 года, а закончились – 20 мая 2023 года. Укропы ушли в Часов Яр.Это была тогда в основном война артиллерии, а не война с применением FPV-дронов. Последние тогда массово не применялись. Именно в этой грандиозной битве ЧВК "Вагнер" показала себя, как самая лучшая штурмовая пехота в мире. Однако в штурме города принимали участие и десантники из 98-й бригады ВДВ и 200-й арктической бригады.Вагнеровцы тогда показали, как брать города: никакого штурма в лоб, населенный пункт берется в клещи, обрезается логистика, город разрезается на сектора и постепенно зачищается, создается мощный артиллеристский вал.К сожалению, когда после освобождения города он передавался кадровым частям российской армии, некоторые позиции рядом с городом вновь были захвачены врагом. Там, кстати, сражались потом БАРС-13 полковника Андрея "Писаря" Пинчука и 7-я штурмовая бригада св. Георгия Александра Бородая".Читайте также материал Александра Чаленко "Азовсталь": террор азовцев, гибель пенсионеров, сувениры на память, руины
https://ukraina.ru/20250222/1061275121.html
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Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, мариуполь, попасная, донецкая народная республика, александр "варяг" матюшин, моторола, артем жога, спарта
Эксклюзив, Мариуполь, Попасная, Донецкая Народная Республика, Александр "Варяг" Матюшин, Моторола, Артем Жога, Спарта

СВО – 3 года: первые пять городов, которые освободила российская армия

10:50 04.03.2025
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Совсем недавно исполнилось ровно три года, как началась СВО. За это время российская армия освободила несколько десятков городов. Одни перешли к России без боя, другие были взяты в кровавых, разрушительных в той или иной степени и изматывающих штурмах: Мариуполь, Бахмут, Торецк, Курахово, Северодонецк, Лисичанск, Попасная и другие.
Издание Украина.ру вспоминает, как это было. Поможет нам в этом донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
1) Волноваха, город в ДНР на середине трассы между Донецком и Мариуполем. Площадь 21 кв.км, до война там проживала 21 тыс. человек
Комментарий Матюшина: "Это был первый город, который пал под ударами российской армии в ходе СВО. Бои за него продолжались 10 дней. Начались 1 марта, закончились 11 марта. Его брали силами донецких подразделений, за плечами которых было 8 лет войны, среди которых была знаменитая "Спарта".
Брали по старинке, как в 2015 году освобождали Углегорск и Дебальцево: сначала освобождали окрестные села, а потом били в лоб, сразу заходя в освобождаемый город. Тогда погиб знаменитый командир "Спарты", сменивший на этом посту Моторолу, - позывной Воха (Владимира Жогу). Напомню, он погиб при эвакуации жителей. Воха – сын нынешнего представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Там же погиб и мой соратник Сергей "Пират".
Донецкие части были пополнены "мобиками", плохо обученным, только что мобилизованным пополнением, из-за которых были проблемы при освобождении и большие потери
Сейчас российская армия действует по-другому: сначала берет город в клещи, отрезая логистику, разбивая город на сектора, постепенно уничтожая противника".
Эспаньола
22 февраля, 16:40Культура
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2) Мариуполь, который был большим по площади (244 кв.км) и по населению – 426 тыс. человек на 2022 год (сейчас 320 тыс.)
Комментарий Матюшина: "Бои за него продолжались 81 день, начавшись 28 февраля. Окончательно город был освобожден 20 мая. Брали его, когда его полностью окружили. К нему подошли с востока, освободив Широкино донецкие части, среди которых был и "Восток" и с севера. С запада подошли, освободив Бердянск, российские части, в частности морпехи.
Город защищали в основном морпехи, погранцы и "Азов". И вот, что интересно, бились за него украинские морпехи и погранцы, а вот азовцев тогда погибло мало, так как они давали в основном снайперов, и в большинстве своем укрылись на Азовстали, а потом сдались в плен.
В Мариуполе были сильные разрушения. Опять же важную роль играли в освобождении более опытные донецкие части, чем российские. Именно на них легла самая большая нагрузка. Вспомним роль донецкого "Каскада", которому удалось взять азовстальский террикон, после чего оборона Азовстали пала".
3) Марьинка, западный пригород Донецка. Площаль – 14 кв.км, население – 9 тыс. до СВО
Комментарий Матюшина: "В первый раз этот городок освободили части "Оплота" и "Пятнашки" весной 2015 года, но из-за Минских соглашений город пришлось оставить. Именно из-за того, что враг там стоял на Петровский район Донецка выпало столько страданий от обстрелов, закончившихся только в прошлом году.
Бои за город начались 6 марта 2022 года, а закончились 26 декабря 2023 года. Из-за того, что город был сильно укреплен – залит бетоном, был весь в траншеях и блиндажах, его и брали так долго. Брали долго еще и потому, что это направление было признано не главным, и с него постоянно снимали людей. Марьинка вместе с Красногоровкой и Авдеевкой входила в единый укрепрайон, поэтому все это объясняет, почему ее брали почти 2 года. Сначала мы контролировали одну пятую территории, потом дошли до центра, но под ударами врага вынуждены были отойти на исходные рубежи. Сейчас Марьинки нет – она снесена из-за военных действий".
4) Попасная, город в ЛНР на границе с ДНР. Площадь – 28 кв.км, население – 19 тыс. человек на 2022 год.
Комментарий Матюшина: "Сейчас этого города тоже нет как и Марьинки, Пока не понятно будет ли он восстановлен в ближайшее время. Город входил в оборонительную линию Рубежное – Северодонецк – Попасная. 8 мая 2022 года он был освобожден.
Тогда в боях за него участвовали луганские и российские подразделения, а также ЧВК "Вагнер", только-только возвратившиеся из Африки. На них была еще легкая "африканская" форма. В общем, не под наши суровые условия.
Попасная была для нас очень важна, так как она стояла на развилке многих стратегически важных дорог, уходящих, как на север, так и на юг, на запад. Во все стороны. После того, как украинские части оставили город, они ушли в Бахмут и там заняли оборону".
Бармак
18 февраля, 09:52
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5) Бахмут, город на севере ДНР. Площадь – 42 кв.м, население до войны – 71 тыс. человек.
Комментарий Матюшина: "Бои за него – так называемая "Бахмутская мясорубка" - начались осенью 2022 года, а закончились – 20 мая 2023 года. Укропы ушли в Часов Яр.
Это была тогда в основном война артиллерии, а не война с применением FPV-дронов. Последние тогда массово не применялись. Именно в этой грандиозной битве ЧВК "Вагнер" показала себя, как самая лучшая штурмовая пехота в мире. Однако в штурме города принимали участие и десантники из 98-й бригады ВДВ и 200-й арктической бригады.
Вагнеровцы тогда показали, как брать города: никакого штурма в лоб, населенный пункт берется в клещи, обрезается логистика, город разрезается на сектора и постепенно зачищается, создается мощный артиллеристский вал.
К сожалению, когда после освобождения города он передавался кадровым частям российской армии, некоторые позиции рядом с городом вновь были захвачены врагом. Там, кстати, сражались потом БАРС-13 полковника Андрея "Писаря" Пинчука и 7-я штурмовая бригада св. Георгия Александра Бородая".
Читайте также материал Александра Чаленко "Азовсталь": террор азовцев, гибель пенсионеров, сувениры на память, руины
 
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