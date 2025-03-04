"Старье, но отправить можно": Поликарпов рассказал, почему европейская помощь не решит проблемы ВСУ - 04.03.2025 Украина.ру
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"Старье, но отправить можно": Поликарпов рассказал, почему европейская помощь не решит проблемы ВСУ
"Старье, но отправить можно": Поликарпов рассказал, почему европейская помощь не решит проблемы ВСУ - 04.03.2025 Украина.ру
"Старье, но отправить можно": Поликарпов рассказал, почему европейская помощь не решит проблемы ВСУ
Европа немного раскочегарила свою военную промышленность. И на европейских военных складах еще хватает хлама, который можно поставить Украине без больших проблем. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-03-04T04:00
2025-03-04T04:00
новости
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оружие
вооружения
военная помощь
бронеавтомобили
дроны
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Сейчас Украина "пересаживается с американской иглы на европейскую". Помощь со стороны США пока не заморожена, но в ближайшее время это произойдет, потому что иначе Трамп потеряет лицо, указал историк.Он отметил, что Европа немного раскочегарила свою военную промышленность. И на европейских военных складах еще хватает хлама, который можно поставить Украине без больших проблем.Например, у Франции полно старых пушечных бронеавтомобилей "Паккард" калибром в 90-мм. Конечно, это старье, но отправить можно. Но вряд ли это остановит постепенное исчерпание матчасти и дефицит снарядов на Украине."Да, сейчас противник пытается это компенсировать за счет массового использования дронов. Но рано или поздно бронемашины у него будут заканчиваться. Это приведет к тому, что проводить эвакуацию и переброску войск будет все сложнее и сложнее", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Мягков: России надо готовиться к форсированию Днепра, а не отвлекаться на жонглирования Трампа" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250303/1061512424.html
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новости, украина, европа, сша, оружие, вооружения, военная помощь, бронеавтомобили, дроны, дональд трамп, сво
Новости, Украина, Европа, США, оружие, вооружения, военная помощь, бронеавтомобили, дроны, Дональд Трамп, СВО

"Старье, но отправить можно": Поликарпов рассказал, почему европейская помощь не решит проблемы ВСУ

04:00 04.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Европа немного раскочегарила свою военную промышленность. И на европейских военных складах еще хватает хлама, который можно поставить Украине без больших проблем. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Сейчас Украина "пересаживается с американской иглы на европейскую". Помощь со стороны США пока не заморожена, но в ближайшее время это произойдет, потому что иначе Трамп потеряет лицо, указал историк.

"Если верить цифрам Трампа, который сказал, что США поставили Украине военную помощь на 250 миллиардов, а Европа – на 200, то соотношение два к одному. Американская помощь все равно преобладала", — подчеркнул Поликарпов.

Он отметил, что Европа немного раскочегарила свою военную промышленность. И на европейских военных складах еще хватает хлама, который можно поставить Украине без больших проблем.
Например, у Франции полно старых пушечных бронеавтомобилей "Паккард" калибром в 90-мм. Конечно, это старье, но отправить можно. Но вряд ли это остановит постепенное исчерпание матчасти и дефицит снарядов на Украине.
"Да, сейчас противник пытается это компенсировать за счет массового использования дронов. Но рано или поздно бронемашины у него будут заканчиваться. Это приведет к тому, что проводить эвакуацию и переброску войск будет все сложнее и сложнее", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Мягков: России надо готовиться к форсированию Днепра, а не отвлекаться на жонглирования Трампа" на сайте Украина.ру.
Александр Зимовский (СВО) - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Вчера, 19:33
Военный эксперт Александр Зимовский: Россия под Курском вынуждает ВСУ к отскоку или боям в окруженииЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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Заголовок открываемого материала
04:00"Старье, но отправить можно": Поликарпов рассказал, почему европейская помощь не решит проблемы ВСУ
03:30"Украине еще терять и терять": Ищенко о том, что означают слова Трампа про "возврат" территорий
00:00"Долго не просуществует" - Трамп о том, кто откажется от сделки по Украине
21:00Ради захвата "Пятерочки" в Судже: эксперт раскрыл, к чему привела Украину авантюра в Курской области
20:45Развязка курской авантюры: Ермаков рассказал, когда ВС РФ смогут перерезать главную артерию ВСУ
20:30"Слепыш", "Рать", "Лучезар": историк объяснил, как развитие БПЛА стимулирует разработку лазерного оружия
20:22Британия поможет Зеленскому оружием и миротворцами – Стармер
20:15"В развал Украины я не верю": Копылов раскрыл, какой из трех сценариев СВО наиболее вероятный
20:00Трамп — "не наш", но он жизненно заинтересован в победе над злейшими врагами России — историк
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