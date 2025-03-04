"Старье, но отправить можно": Поликарпов рассказал, почему европейская помощь не решит проблемы ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Европа немного раскочегарила свою военную промышленность. И на европейских военных складах еще хватает хлама, который можно поставить Украине без больших проблем. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Сейчас Украина "пересаживается с американской иглы на европейскую". Помощь со стороны США пока не заморожена, но в ближайшее время это произойдет, потому что иначе Трамп потеряет лицо, указал историк.
"Если верить цифрам Трампа, который сказал, что США поставили Украине военную помощь на 250 миллиардов, а Европа – на 200, то соотношение два к одному. Американская помощь все равно преобладала", — подчеркнул Поликарпов.
Он отметил, что Европа немного раскочегарила свою военную промышленность. И на европейских военных складах еще хватает хлама, который можно поставить Украине без больших проблем.
Например, у Франции полно старых пушечных бронеавтомобилей "Паккард" калибром в 90-мм. Конечно, это старье, но отправить можно. Но вряд ли это остановит постепенное исчерпание матчасти и дефицит снарядов на Украине.
"Да, сейчас противник пытается это компенсировать за счет массового использования дронов. Но рано или поздно бронемашины у него будут заканчиваться. Это приведет к тому, что проводить эвакуацию и переброску войск будет все сложнее и сложнее", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Мягков: России надо готовиться к форсированию Днепра, а не отвлекаться на жонглирования Трампа" на сайте Украина.ру.
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