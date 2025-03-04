https://ukraina.ru/20250304/1061514574.html

"Старье, но отправить можно": Поликарпов рассказал, почему европейская помощь не решит проблемы ВСУ

"Старье, но отправить можно": Поликарпов рассказал, почему европейская помощь не решит проблемы ВСУ - 04.03.2025 Украина.ру

"Старье, но отправить можно": Поликарпов рассказал, почему европейская помощь не решит проблемы ВСУ

Европа немного раскочегарила свою военную промышленность. И на европейских военных складах еще хватает хлама, который можно поставить Украине без больших проблем. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-03-04T04:00

2025-03-04T04:00

2025-03-04T04:00

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дональд трамп

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Сейчас Украина "пересаживается с американской иглы на европейскую". Помощь со стороны США пока не заморожена, но в ближайшее время это произойдет, потому что иначе Трамп потеряет лицо, указал историк.Он отметил, что Европа немного раскочегарила свою военную промышленность. И на европейских военных складах еще хватает хлама, который можно поставить Украине без больших проблем.Например, у Франции полно старых пушечных бронеавтомобилей "Паккард" калибром в 90-мм. Конечно, это старье, но отправить можно. Но вряд ли это остановит постепенное исчерпание матчасти и дефицит снарядов на Украине."Да, сейчас противник пытается это компенсировать за счет массового использования дронов. Но рано или поздно бронемашины у него будут заканчиваться. Это приведет к тому, что проводить эвакуацию и переброску войск будет все сложнее и сложнее", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Мягков: России надо готовиться к форсированию Днепра, а не отвлекаться на жонглирования Трампа" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250303/1061512424.html

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новости, украина, европа, сша, оружие, вооружения, военная помощь, бронеавтомобили, дроны, дональд трамп, сво