"Как сворачивать? Ты чего?" Полетаев о том, почему Европа и Украина не хотят тормозить "поезд войны"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
"Поезд войны" набрал за три года большую инерцию. Хотя бы потому, что власть поменялась только в США, а в Европе сидят те же элиты, которые воевали против России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Самостоятельно Украина воевать не может, она — инструмент в руках США и Запада. Но любой инструмент без руки, которая его использует – это бесполезный кусок железа, рассказал эксперт.
При этом президент США Дональд Трамп говорит: "Я не хочу этим инструментом пользоваться. Я хочу, чтобы эта драка закончилась. И закончилась так, чтобы при мне она не началась снова", отметил собеседник Украина.ру.
"Одновременно с этим Трамп как главный акционер давит на европейских партнеров: "Я выхожу из проекта Украина. Давайте этот проект сворачивать". Европа говорит: "Как сворачивать? Ты чего? Мы же столько в нее вложили", — подчеркнул Полетаев.
Он добавил, что этот "поезд войны" набрал за три года большую инерцию. Хотя бы потому, что власть поменялась только в США, а в Европе сидят те же элиты, которые воевали против России.
"С Украиной вообще все понятно. Там у власти остаются те же люди, которые поставили на эту войну судьбу своей страны и жизни своих граждан. Они останавливать войну не хотят", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров России и США — в интервью Дмитрия Бавырина: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:43Командир группы аэроразведки СпН "Ахмат": ВСУ не разыграют курский сценарий на БелгородчинеО ситуации в Белгородском приграничье, действиях противника и контрмерах, а также о новых тактиках, ставке на универсальность, дне войны, оставшемся в памяти и многом другом корреспонденту издания Украина.ру рассказал командир группы аэроразведки батальона "Охотника" СпН "Ахмат" с позывным "Канада"