https://ukraina.ru/20250304/1061497883.html

"Как сворачивать? Ты чего?" Полетаев о том, почему Европа и Украина не хотят тормозить "поезд войны"

"Как сворачивать? Ты чего?" Полетаев о том, почему Европа и Украина не хотят тормозить "поезд войны" - 04.03.2025 Украина.ру

"Как сворачивать? Ты чего?" Полетаев о том, почему Европа и Украина не хотят тормозить "поезд войны"

"Поезд войны" набрал за три года большую инерцию. Хотя бы потому, что власть поменялась только в США, а в Европе сидят те же элиты, которые воевали против России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-03-04T05:45

2025-03-04T05:45

2025-03-04T05:45

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Самостоятельно Украина воевать не может, она — инструмент в руках США и Запада. Но любой инструмент без руки, которая его использует – это бесполезный кусок железа, рассказал эксперт.При этом президент США Дональд Трамп говорит: "Я не хочу этим инструментом пользоваться. Я хочу, чтобы эта драка закончилась. И закончилась так, чтобы при мне она не началась снова", отметил собеседник Украина.ру.Он добавил, что этот "поезд войны" набрал за три года большую инерцию. Хотя бы потому, что власть поменялась только в США, а в Европе сидят те же элиты, которые воевали против России."С Украиной вообще все понятно. Там у власти остаются те же люди, которые поставили на эту войну судьбу своей страны и жизни своих граждан. Они останавливать войну не хотят", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров России и США — в интервью Дмитрия Бавырина: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250303/1061469227.html

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новости, украина, сша, россия, сергей полетаев , дональд трамп, европа, элита, запад, сво, спецоперация, война