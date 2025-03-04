"Как сворачивать? Ты чего?" Полетаев о том, почему Европа и Украина не хотят тормозить "поезд войны" - 04.03.2025 Украина.ру
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"Как сворачивать? Ты чего?" Полетаев о том, почему Европа и Украина не хотят тормозить "поезд войны"
"Как сворачивать? Ты чего?" Полетаев о том, почему Европа и Украина не хотят тормозить "поезд войны" - 04.03.2025 Украина.ру
"Как сворачивать? Ты чего?" Полетаев о том, почему Европа и Украина не хотят тормозить "поезд войны"
"Поезд войны" набрал за три года большую инерцию. Хотя бы потому, что власть поменялась только в США, а в Европе сидят те же элиты, которые воевали против России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-03-04T05:45
2025-03-04T05:45
новости
украина
сша
россия
сергей полетаев
дональд трамп
европа
элита
запад
сво
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Самостоятельно Украина воевать не может, она — инструмент в руках США и Запада. Но любой инструмент без руки, которая его использует – это бесполезный кусок железа, рассказал эксперт.При этом президент США Дональд Трамп говорит: "Я не хочу этим инструментом пользоваться. Я хочу, чтобы эта драка закончилась. И закончилась так, чтобы при мне она не началась снова", отметил собеседник Украина.ру.Он добавил, что этот "поезд войны" набрал за три года большую инерцию. Хотя бы потому, что власть поменялась только в США, а в Европе сидят те же элиты, которые воевали против России."С Украиной вообще все понятно. Там у власти остаются те же люди, которые поставили на эту войну судьбу своей страны и жизни своих граждан. Они останавливать войну не хотят", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров России и США — в интервью Дмитрия Бавырина: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, сергей полетаев , дональд трамп, европа, элита, запад, сво, спецоперация, война
Новости, Украина, США, Россия, Сергей Полетаев , Дональд Трамп, Европа, элита, Запад, СВО, Спецоперация, война

"Как сворачивать? Ты чего?" Полетаев о том, почему Европа и Украина не хотят тормозить "поезд войны"

05:45 04.03.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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"Поезд войны" набрал за три года большую инерцию. Хотя бы потому, что власть поменялась только в США, а в Европе сидят те же элиты, которые воевали против России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Самостоятельно Украина воевать не может, она — инструмент в руках США и Запада. Но любой инструмент без руки, которая его использует – это бесполезный кусок железа, рассказал эксперт.
При этом президент США Дональд Трамп говорит: "Я не хочу этим инструментом пользоваться. Я хочу, чтобы эта драка закончилась. И закончилась так, чтобы при мне она не началась снова", отметил собеседник Украина.ру.
"Одновременно с этим Трамп как главный акционер давит на европейских партнеров: "Я выхожу из проекта Украина. Давайте этот проект сворачивать". Европа говорит: "Как сворачивать? Ты чего? Мы же столько в нее вложили", — подчеркнул Полетаев.
Он добавил, что этот "поезд войны" набрал за три года большую инерцию. Хотя бы потому, что власть поменялась только в США, а в Европе сидят те же элиты, которые воевали против России.
"С Украиной вообще все понятно. Там у власти остаются те же люди, которые поставили на эту войну судьбу своей страны и жизни своих граждан. Они останавливать войну не хотят", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров России и США — в интервью Дмитрия Бавырина: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально на сайте Украина.ру.
Командир группы аэроразведки Канада
Вчера, 12:43
Командир группы аэроразведки СпН "Ахмат": ВСУ не разыграют курский сценарий на БелгородчинеО ситуации в Белгородском приграничье, действиях противника и контрмерах, а также о новых тактиках, ставке на универсальность, дне войны, оставшемся в памяти и многом другом корреспонденту издания Украина.ру рассказал командир группы аэроразведки батальона "Охотника" СпН "Ахмат" с позывным "Канада"
 
НовостиУкраинаСШАРоссияСергей ПолетаевДональд ТрампЕвропаэлитаЗападСВОСпецоперациявойна
 
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06:00Поликарпов: США замораживают военную помощь Украине и теперь она пересаживается на "европейскую иглу"
05:45"Как сворачивать? Ты чего?" Полетаев о том, почему Европа и Украина не хотят тормозить "поезд войны"
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