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Медведчук предложил прокуратуре Бельгии начать уголовное преследование Зеленского

Медведчук предложил прокуратуре Бельгии начать уголовное преследование Зеленского - 24.12.2024 Украина.ру

Медведчук предложил прокуратуре Бельгии начать уголовное преследование Зеленского

Владимир Зеленский совершил уголовное преступление в Брюсселе, которое имеет международное значение и подлежит расследованию Федеральной прокуратурой Королевства Бельгия как международная активная коррупция. Об этом заявил лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в заявлении, направленном в бельгийскую прокуратуру.

2024-12-24T10:48

2024-12-24T10:48

2024-12-24T10:48

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Поводом для заявления в прокуратуру Бельгии стал факт попытки подкупа главы правительства государства-члена Евросоюза. Роберт Фицо рассказал, как Владимир Зеленский в Брюсселе предлагал премьер-министру Словакии 500 миллионов евро "из российских активов" в обмен на согласие официальной Братиславы не платить за российский газ и поддержать вступление Украины в НАТО. Об этом сообщала пресса ЕС.По его мнению, Зеленский искренне считает, что Фицо такой же коррупционер, как и Зеленский, что словацкого лидера совершенно не оскорбит рекордная не только в Европе взятка."Политический клоун не понимает, как предложение дачи взятки может унизить честного человека, как вообще политик может честно отстаивать интересы своей страны, вместо того, чтобы продавать их направо и налево, возвышаясь над согражданами, которых он обманул", - отметил Медведчук."Сегодня коррупция является идеологией Украины Зеленского. Нелегитимный президент поставил на службу коррупционерам нацизм, который помогает цинично издеваться над простыми гражданами, отбирая у них последние гроши в обмен на жизнь, и жизнь их близких. Сегодня граждане Украины в положении рабов, у которых коррупционеры отняли все – права, веру, родной язык, право покинуть страну и право жить. За каждый вздох нужно платить коррупционерам – в ТЦК, чтобы не забрали в ВСУ, а в ВСУ, чтобы не отправили на фронт", - заявил Медведчук.Он обратил внимание на исследования "Украинской социологической платформы". Согласно им, коррупция в постсоветской республике зашкаливает: 90% граждан Украины считают, что уровень коррупции в стране за последние два года продолжает расти. Больше всего, по мнению опрошенных украинцев, коррупцией поражены территориальные центры комплектования ВСУ (ТЦК) и судебная система. Эти учреждения назвали самыми коррумпированными 71,2% респондентов.По мнению Медведчука, Зеленский снова опозорил Украину и отказывается от переговоров с Владимиром Путным, деньги не предложишь. Других аргументов у Зеленского нет, отметил лидер "Другой Украины"."Таким образом, поскольку В. Зеленский, после окончания своих полномочий, с 21 мая 2024 г. потерял право неприкосновенности – он может быть привлечен к уголовной ответственности, согласно украинского законодательства, по статье 369 Уголовного кодекса Украины, или согласно словацкого законодательства, по статьям 334, 336 Уголовного кодекса Словакии, а также, согласно бельгийского законодательства, по § 2 статьи 246, статье 247 Уголовного кодекса Бельгии", - заявил Медведчук.На основании этого движением "Другая Украина" принято решение обратиться в Федеральную прокуратуру Королевства Бельгии с целью организовать уголовное преследование за совершение тяжкого преступления Зеленским по факту коррупции."При этом возникает вопрос: о какой европейской интеграции Украины может идти речь? Складывается впечатление, что страны ЕС хотят присоединится к украинскому хаосу и коррупции. Собственно, это Европейский Союз и делает последние несколько лет. В конце концов, не все там такие честные, как Роберт Фицо. Возможно, многие от подобных "подношений" не отказывались, тем более, что некоторые из них постоянно ездят в Украину, а отдельные даже с чемоданом", - резюмировал председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря

https://ukraina.ru/20241221/1059846572.html

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