Медведчук предложил прокуратуре Бельгии начать уголовное преследование Зеленского - 24.12.2024 Украина.ру
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Медведчук предложил прокуратуре Бельгии начать уголовное преследование Зеленского
Медведчук предложил прокуратуре Бельгии начать уголовное преследование Зеленского - 24.12.2024 Украина.ру
Медведчук предложил прокуратуре Бельгии начать уголовное преследование Зеленского
Владимир Зеленский совершил уголовное преступление в Брюсселе, которое имеет международное значение и подлежит расследованию Федеральной прокуратурой Королевства Бельгия как международная активная коррупция. Об этом заявил лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в заявлении, направленном в бельгийскую прокуратуру.
2024-12-24T10:48
2024-12-24T10:48
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словакия
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владимир зеленский
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Поводом для заявления в прокуратуру Бельгии стал факт попытки подкупа главы правительства государства-члена Евросоюза. Роберт Фицо рассказал, как Владимир Зеленский в Брюсселе предлагал премьер-министру Словакии 500 миллионов евро "из российских активов" в обмен на согласие официальной Братиславы не платить за российский газ и поддержать вступление Украины в НАТО. Об этом сообщала пресса ЕС.По его мнению, Зеленский искренне считает, что Фицо такой же коррупционер, как и Зеленский, что словацкого лидера совершенно не оскорбит рекордная не только в Европе взятка."Политический клоун не понимает, как предложение дачи взятки может унизить честного человека, как вообще политик может честно отстаивать интересы своей страны, вместо того, чтобы продавать их направо и налево, возвышаясь над согражданами, которых он обманул", - отметил Медведчук."Сегодня коррупция является идеологией Украины Зеленского. Нелегитимный президент поставил на службу коррупционерам нацизм, который помогает цинично издеваться над простыми гражданами, отбирая у них последние гроши в обмен на жизнь, и жизнь их близких. Сегодня граждане Украины в положении рабов, у которых коррупционеры отняли все – права, веру, родной язык, право покинуть страну и право жить. За каждый вздох нужно платить коррупционерам – в ТЦК, чтобы не забрали в ВСУ, а в ВСУ, чтобы не отправили на фронт", - заявил Медведчук.Он обратил внимание на исследования "Украинской социологической платформы". Согласно им, коррупция в постсоветской республике зашкаливает: 90% граждан Украины считают, что уровень коррупции в стране за последние два года продолжает расти. Больше всего, по мнению опрошенных украинцев, коррупцией поражены территориальные центры комплектования ВСУ (ТЦК) и судебная система. Эти учреждения назвали самыми коррумпированными 71,2% респондентов.По мнению Медведчука, Зеленский снова опозорил Украину и отказывается от переговоров с Владимиром Путным, деньги не предложишь. Других аргументов у Зеленского нет, отметил лидер "Другой Украины"."Таким образом, поскольку В. Зеленский, после окончания своих полномочий, с 21 мая 2024 г. потерял право неприкосновенности – он может быть привлечен к уголовной ответственности, согласно украинского законодательства, по статье 369 Уголовного кодекса Украины, или согласно словацкого законодательства, по статьям 334, 336 Уголовного кодекса Словакии, а также, согласно бельгийского законодательства, по § 2 статьи 246, статье 247 Уголовного кодекса Бельгии", - заявил Медведчук.На основании этого движением "Другая Украина" принято решение обратиться в Федеральную прокуратуру Королевства Бельгии с целью организовать уголовное преследование за совершение тяжкого преступления Зеленским по факту коррупции."При этом возникает вопрос: о какой европейской интеграции Украины может идти речь? Складывается впечатление, что страны ЕС хотят присоединится к украинскому хаосу и коррупции. Собственно, это Европейский Союз и делает последние несколько лет. В конце концов, не все там такие честные, как Роберт Фицо. Возможно, многие от подобных "подношений" не отказывались, тем более, что некоторые из них постоянно ездят в Украину, а отдельные даже с чемоданом", - резюмировал председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря
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новости, украина, словакия, бельгия, владимир зеленский, виктор медведчук, роберт фицо, ес, всу, украина-ес, евроинтеграция, коррупция, суд, международное право, международная политика, сво, мобилизация
Новости, Украина, Словакия, Бельгия, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Роберт Фицо, ЕС, ВСУ, Украина-ЕС, евроинтеграция, коррупция, Суд, международное право, Международная политика, СВО, мобилизация

Медведчук предложил прокуратуре Бельгии начать уголовное преследование Зеленского

10:48 24.12.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИнтервью В. Медведчука агентству РИА Новости
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Владимир Зеленский совершил уголовное преступление в Брюсселе, которое имеет международное значение и подлежит расследованию Федеральной прокуратурой Королевства Бельгия как международная активная коррупция. Об этом заявил лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в заявлении, направленном в бельгийскую прокуратуру.
Поводом для заявления в прокуратуру Бельгии стал факт попытки подкупа главы правительства государства-члена Евросоюза. Роберт Фицо рассказал, как Владимир Зеленский в Брюсселе предлагал премьер-министру Словакии 500 миллионов евро "из российских активов" в обмен на согласие официальной Братиславы не платить за российский газ и поддержать вступление Украины в НАТО. Об этом сообщала пресса ЕС.
"Скандал с попыткой подкупа нелегитимным Зеленским премьера Словакии Роберта Фицо раскрывает все коррупционное нутро его режима. Зеленский не только плюет на правила дипломатического протокола, дресс-код и недопущение матерных выражений в публичных заявлениях, но и на элементарную порядочность и чистоплотность в отношениях с союзниками", - констатировал Медведчук.
По его мнению, Зеленский искренне считает, что Фицо такой же коррупционер, как и Зеленский, что словацкого лидера совершенно не оскорбит рекордная не только в Европе взятка.
"Политический клоун не понимает, как предложение дачи взятки может унизить честного человека, как вообще политик может честно отстаивать интересы своей страны, вместо того, чтобы продавать их направо и налево, возвышаясь над согражданами, которых он обманул", - отметил Медведчук.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
21 декабря, 11:15
Фицо: Зеленский предлагал €500 млн замороженных российских денег за поддержу вступления Украины в НАТОВладимир Зеленский предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо 500 млн евро замороженных российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО. Об этом заявил Фицо заявил журналистам 20 декабря.
"Сегодня коррупция является идеологией Украины Зеленского. Нелегитимный президент поставил на службу коррупционерам нацизм, который помогает цинично издеваться над простыми гражданами, отбирая у них последние гроши в обмен на жизнь, и жизнь их близких. Сегодня граждане Украины в положении рабов, у которых коррупционеры отняли все – права, веру, родной язык, право покинуть страну и право жить. За каждый вздох нужно платить коррупционерам – в ТЦК, чтобы не забрали в ВСУ, а в ВСУ, чтобы не отправили на фронт", - заявил Медведчук.
Он обратил внимание на исследования "Украинской социологической платформы". Согласно им, коррупция в постсоветской республике зашкаливает: 90% граждан Украины считают, что уровень коррупции в стране за последние два года продолжает расти. Больше всего, по мнению опрошенных украинцев, коррупцией поражены территориальные центры комплектования ВСУ (ТЦК) и судебная система. Эти учреждения назвали самыми коррумпированными 71,2% респондентов.
По мнению Медведчука, Зеленский снова опозорил Украину и отказывается от переговоров с Владимиром Путным, деньги не предложишь. Других аргументов у Зеленского нет, отметил лидер "Другой Украины".
Фото: Официальный сайт президента Украины, Владимир Зеленский
09:44
Украинский депутат рассказал, кого Зеленский оскорбит вслед за Фицо
"Таким образом, поскольку В. Зеленский, после окончания своих полномочий, с 21 мая 2024 г. потерял право неприкосновенности – он может быть привлечен к уголовной ответственности, согласно украинского законодательства, по статье 369 Уголовного кодекса Украины, или согласно словацкого законодательства, по статьям 334, 336 Уголовного кодекса Словакии, а также, согласно бельгийского законодательства, по § 2 статьи 246, статье 247 Уголовного кодекса Бельгии", - заявил Медведчук.
На основании этого движением "Другая Украина" принято решение обратиться в Федеральную прокуратуру Королевства Бельгии с целью организовать уголовное преследование за совершение тяжкого преступления Зеленским по факту коррупции.
"При этом возникает вопрос: о какой европейской интеграции Украины может идти речь? Складывается впечатление, что страны ЕС хотят присоединится к украинскому хаосу и коррупции. Собственно, это Европейский Союз и делает последние несколько лет. В конце концов, не все там такие честные, как Роберт Фицо. Возможно, многие от подобных "подношений" не отказывались, тем более, что некоторые из них постоянно ездят в Украину, а отдельные даже с чемоданом", - резюмировал председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря
 
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