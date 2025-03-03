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Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях

Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях - 03.03.2025 Украина.ру

Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях

ВС РФ добились успехов в боях у нескольких населенных пунктов, расположенных в Донецкой Народной Республике (ДНР), Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом 3 марта сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов

2025-03-03T12:42

2025-03-03T12:42

2025-03-03T12:42

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"В населенном пункте Вольное поле идут бои высокой интенсивности, наши наступают на запад от Привольного", – приводит его слова издание "Российская газета".Помимо этого, отмечается, что у российских подразделений видны успехи на участке севернее населенного пункта Скудный. Там ВС РФ подошли к населенному пункту Днепроэнергия и начали бои за его освобождение."От села Бурлацкое наши ребята продвинулись на север к контролируемому ВСУ Веселому", – заявил Рогов.Таким образом, российские войска подвигаются сразу на трех направлениях, резюмировал он. Кроме того, также в понедельник, 3 марта, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ получили возможность взять под полный контроль трассу Красноармейск (Покровск) – Курахово, освободив населенный пункт Новоандреевка. Подробности в публикации Пушилин: трасса Красноармейск – Курахово планомерно переходит под полный контроль ВС РФТем временем успехи армии России в Херсонской области могут обеспечить скорое освобождение региона. О том, когда это случится – в материале Освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона

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новости, россия, донецкая народная республика, запорожская область, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф