Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях - 03.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250303/1061493782.html
Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях
Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях - 03.03.2025 Украина.ру
Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях
ВС РФ добились успехов в боях у нескольких населенных пунктов, расположенных в Донецкой Народной Республике (ДНР), Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом 3 марта сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
2025-03-03T12:42
2025-03-03T12:42
новости
россия
донецкая народная республика
запорожская область
днепропетровская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061426421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_839d642ba92c693c3f2cefa49e717ef4.jpg
"В населенном пункте Вольное поле идут бои высокой интенсивности, наши наступают на запад от Привольного", – приводит его слова издание "Российская газета".Помимо этого, отмечается, что у российских подразделений видны успехи на участке севернее населенного пункта Скудный. Там ВС РФ подошли к населенному пункту Днепроэнергия и начали бои за его освобождение."От села Бурлацкое наши ребята продвинулись на север к контролируемому ВСУ Веселому", – заявил Рогов.Таким образом, российские войска подвигаются сразу на трех направлениях, резюмировал он. Кроме того, также в понедельник, 3 марта, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ получили возможность взять под полный контроль трассу Красноармейск (Покровск) – Курахово, освободив населенный пункт Новоандреевка. Подробности в публикации Пушилин: трасса Красноармейск – Курахово планомерно переходит под полный контроль ВС РФТем временем успехи армии России в Херсонской области могут обеспечить скорое освобождение региона. О том, когда это случится – в материале Освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона
https://ukraina.ru/20250303/1061489548.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
днепропетровская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061426421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_396dd2c2dbbe0c559ea48505e4e3fd38.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, запорожская область, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Днепропетровская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях

12:42 03.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа разведчиков 169 бригады на Краснолиманском направлении
Боевая работа разведчиков 169 бригады на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
ВС РФ добились успехов в боях у нескольких населенных пунктов, расположенных в Донецкой Народной Республике (ДНР), Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом 3 марта сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
"В населенном пункте Вольное поле идут бои высокой интенсивности, наши наступают на запад от Привольного", – приводит его слова издание "Российская газета".
Помимо этого, отмечается, что у российских подразделений видны успехи на участке севернее населенного пункта Скудный. Там ВС РФ подошли к населенному пункту Днепроэнергия и начали бои за его освобождение.
"От села Бурлацкое наши ребята продвинулись на север к контролируемому ВСУ Веселому", – заявил Рогов.
Таким образом, российские войска подвигаются сразу на трех направлениях, резюмировал он.
Кроме того, также в понедельник, 3 марта, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ получили возможность взять под полный контроль трассу Красноармейск (Покровск) – Курахово, освободив населенный пункт Новоандреевка. Подробности в публикации Пушилин: трасса Красноармейск – Курахово планомерно переходит под полный контроль ВС РФ
- РИА Новости, 1920, 03.03.2025
10:47
Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep StateРоссийская армия взяла под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области, уничтожив большое количество техники противника. Об этом 3 марта сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
Тем временем успехи армии России в Херсонской области могут обеспечить скорое освобождение региона. О том, когда это случится – в материале Освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьДнепропетровская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:20Песков предупредил о негативных последствиях изъятия "замороженных" активов России
13:06"Гнев разъедает изнутри", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 марта
13:04Шеф Пентагона дал "пощечину" Хиллари Клинтон за обвинения в работе на Москву
13:01Проверяют Россию. Глава МИД Франции объяснил, зачем Макрон и Стармер предложили перемирие на Украине
12:57"Для продолжения боевых действий": Песков назвал мотив внешнего финансирования Украины
12:47Кремль отреагировал на неготовность Зеленского уступать территории
12:44Каллас расстроило, что Трамп не хочет верить антироссийской клевете ЕС на слово
12:43Командир группы аэроразведки СпН "Ахмат": ВСУ не разыграют курский сценарий на Белгородчине
12:42Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях
12:41Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – Песков
12:28"Правду будут пытаться скрыть": появилось первое подтверждение удара "Искандером" от Украины
12:23Десять ошибок Зеленского. Киселев о том, как заканчивается всемирное украинское шоу
12:19Курс доллара на Украине продолжает рост
12:10Стармер: Россия не должна диктовать условия мира на Украине
12:07Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности
11:53Где проходит новая линия противостояния между Россией и США и почему Зеленский в отчаянии — Носович
11:42ФСБ показала арсенал исламиста, планировавшего теракт в Москве
11:40Британский чиновник опроверг слова Макрона о согласовании перемирия на Украине - Bloomberg
11:37"Второй раунд" переговоров все ближе: подготовка встречи Путина и Трампа ускорилась – CNN
11:21Пушилин: трасса Красноармейск – Курахово планомерно переходит под полный контроль ВС РФ
Лента новостейМолния