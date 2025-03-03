Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа разведчиков 169 бригады на Краснолиманском направлении
ВС РФ добились успехов в боях у нескольких населенных пунктов, расположенных в Донецкой Народной Республике (ДНР), Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом 3 марта сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
"В населенном пункте Вольное поле идут бои высокой интенсивности, наши наступают на запад от Привольного", – приводит его слова издание "Российская газета".
Помимо этого, отмечается, что у российских подразделений видны успехи на участке севернее населенного пункта Скудный. Там ВС РФ подошли к населенному пункту Днепроэнергия и начали бои за его освобождение.
"От села Бурлацкое наши ребята продвинулись на север к контролируемому ВСУ Веселому", – заявил Рогов.
Таким образом, российские войска подвигаются сразу на трех направлениях, резюмировал он.
Кроме того, также в понедельник, 3 марта, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ получили возможность взять под полный контроль трассу Красноармейск (Покровск) – Курахово, освободив населенный пункт Новоандреевка. Подробности в публикации Пушилин: трасса Красноармейск – Курахово планомерно переходит под полный контроль ВС РФ
10:47Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep StateРоссийская армия взяла под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области, уничтожив большое количество техники противника. Об этом 3 марта сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
Тем временем успехи армии России в Херсонской области могут обеспечить скорое освобождение региона. О том, когда это случится – в материале Освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона