https://ukraina.ru/20250301/1061460880.html

Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете

Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете - 01.03.2025 Украина.ру

Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете

То, что произошло вчера в Вашингтоне – наглядная иллюстрация того, что бывает, когда за дипломатию берутся прирождённые кло… эээ… шоумены. Для полноты картины там не хватало Бориса Джонсона на месте Вэнса. И сразу вспоминаются опубликованные записи разговоров прирождённых дипломатов Байдена и Порошенко – поневоле преисполняешься уважения…

2025-03-01T13:18

2025-03-01T13:18

2025-03-01T13:19

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Пёрл-Харбором вчерашняя ситуация стала для всех участников и даже для наблюдателей. Не выиграл никто.Начнём с бывшего президента Украины Владимира Зеленского, который ехал в Вашингтон как победитель.Нет, ну правда же – Трамп заранее согласился на все или почти все его требования:- отказался от своих слов, что Зеленский – диктатор и согласился на переговоры с ним, хотя до этого считал, что сделка по украинским ископаемым в его присутствии не нуждается;- провёл с ним личную встречу до встречи с российским президентом (кстати, продемонстрировав уважение – вышел лично поздороваться, от чего воздержался во время визита французского лидера);- согласился внести в соглашение норму о гарантиях для Украины и пообещал не прекращать поставки оружия (для меня, впрочем, ключевым моментом было предоставление Украине разведданных – тут никаких изменений не произошло);- пообещал бороться за восстановление территориальной целостности Украины.По словам госсекретаря Марка Рубио, на визите настояла именно украинская сторона. Судя по всему, именно уступки Трампа сыграли критическую роль в разразившемся скандале. Зеленский, будучи уверенным в успехе, попытался вести себя в Белом Доме как хозяин, на минутку забыв, что он находится в гостях, причём в гостях у людей у которых он сам находится на содержании.Это ведь действительно была историческая встреча. Впервые в истории президента с понтом независимого государства выставили из Белого дома как нашкодившего котенка. Мало что мордой в лужу не потыкали и тапком не приложили (не было у Трампа с собой тапка).Ну что ж – некоторые в историю входят, некоторые – вляпываются…Для самого Трампа создавшаяся ситуация тоже не самая хорошая. Причём всё плохое, что можно было получить из этой ситуации он получил сам. Именно потому, что он не дипломат, а шоумен.Трамп совершенно точно знал, что Зеленский неадекватен и недоговороспособен и встреча неминуемо закончится скандалом. Большого ума и каких-то специальных разведданных для этого не требуется.Трамп совершенно сознательно устроил скандал в прямом эфире, пригласив журналистов и провоцируя Зеленского (началось всё прямо на входе – трудно было не уловить иронию в словах американского президента, когда он комментировал внешний вид гостя).В результате мы имели уникальную возможность видеть, как какой-то… человек прямо в Белом доме орет на президента США и посылает русским матом (зрада? безусловно!) вице-президента США. Ну и собственно провал переговоров – после очень короткой закрытой части Зеленский покидает Белый дом, ничего не подписав и без заключительной пресс-конференции. Как уже отмечено – всё это происходит впервые в истории.Трампу, как мы понимаем, было важно донести до своей аудитории простой месседж – смотрите с кем мне, по воле Байдена и демократов, приходится работать!Ну ладно, донёс. А остальные что увидели? Правильно – остальные увидели, что глава самой бедной страны Европы, находящийся на содержании США, может орать на президента США и ему за это ничего не будет.Нет, конечно со временем с Зеленским может что-то случиться, но что? Военной помощи не будет? Так Трамп и обещал её радикально сократить… Денег не дадут? Европейцы подсуетятся. Зеленского убьют? Трампу это совершенно не нужно, просто потому, что подумают на него. Учитывая массовую поддержку "справедливой борьбы Украины" в западном обществе это будет иметь очень нехорошие последствия. Он и так по лезвию ходит, если честно…Короче гегемон уже не тот. А если бога нет, то всё позволено.Зеленский летит в Лондон, встречает там восторженный приём, его осыпают военной и финансовой помощью со всей Европы… Вот так буквально у нас на глазах создаётся многополярный мир.Кстати, о Европе – она-то точно не в выигрыше. Европейские лидеры ведь не перестают ныть, что без американской поддержки им будет плохо… А они, при этом, сами же напрашиваются на конфликт с вашингтонской администрацией, да ещё и берут на себя финансовое бремя содержания киевского режима, чей глава с таким блеском продемонстрировал свою неадекватность и недоговороспособность.Кстати говоря, лидер этого самого режима естественным образом становится лидером всей Европы, чего в берлинах и парижах кажись не понимают… И не понимают, что если он так ведёт себя в США, то в любом другом месте он тоже так себя будет вести. Ну кроме Москвы может.Москва, кстати, тоже не в выигрыше. У нас была реальная возможность прекратить или приостановить конфликт дипломатическим путём. Не то, чтобы российское руководство серьёзно относилось к миротворческим инициативам Трампа, но возможность всё же была.Сейчас Зеленский получит помощь от Европы (тут стоит напомнить, что в программе военной помощи Украине ранее практически не принимала участие Германия – новый канцлер обещал её разблокировать), проведёт мобилизацию младших возрастов и получит возможность воевать ещё несколько лет.Отметим, кстати, что прекращение американской помощи будет иметь для Украины как отрицательные, так и положительные стороны – США во многом Украину ограничивали, опасаясь эскалации. Иногда и прямо подставляли, запретив потенциально неприятное для России наступление на Мелитополь в конце 2022 года и разрешив его в тот момент, когда Россия к отражению атаки на этом направлении была готова.Сигналы относительно того, что Украина уже не так скована американскими запретами мы наблюдали в последние дни – вряд ли в Вашингтоне одобрили бы покушение на владыку Тихона и атаку на Калининскую АЭС…Ну и самое главное – провалилась дипломатия как таковая.Автор вообще-то к дипломатии относится с некоторой иронией, но он помнит, что некоторые судьбоносные для России решения (например – сделка по Киеву в 1686 году или отказ от условий Парижского договора 1856 года в 1871-78 годах) принимались именно политико-дипломатическим путём. И, хотя перспектив хорошей для России сделки сейчас не просматривается, это не значит, что от дипломатии нужно отказываться в принципе.А скандал в Вашингтоне будет накладывать свой отпечаток на любые вообще переговоры – как с участием этих персонажей, так и без их участия. Как знаменитый стакан сока в лицо Немцову…Другой взгляд на происходящее представлен в статье Владимира Скачко "…У тебя нет козырей". США Зеленского породили, они его могут и прикончить"

https://ukraina.ru/20250228/1061440140.html

https://ukraina.ru/20250301/1061459478.html

https://ukraina.ru/20250301/1061459755.html

https://ukraina.ru/20250301/1061457229.html

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мнения, украина, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, дипломатия, переговоры, россия, война, конфликт