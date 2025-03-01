Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете - 01.03.2025 Украина.ру
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Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете
Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете - 01.03.2025 Украина.ру
Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете
То, что произошло вчера в Вашингтоне – наглядная иллюстрация того, что бывает, когда за дипломатию берутся прирождённые кло… эээ… шоумены. Для полноты картины там не хватало Бориса Джонсона на месте Вэнса. И сразу вспоминаются опубликованные записи разговоров прирождённых дипломатов Байдена и Порошенко – поневоле преисполняешься уважения…
2025-03-01T13:18
2025-03-01T13:19
мнения
украина
сша
европа
владимир зеленский
дональд трамп
джей ди вэнс
дипломатия
переговоры
россия
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Пёрл-Харбором вчерашняя ситуация стала для всех участников и даже для наблюдателей. Не выиграл никто.Начнём с бывшего президента Украины Владимира Зеленского, который ехал в Вашингтон как победитель.Нет, ну правда же – Трамп заранее согласился на все или почти все его требования:- отказался от своих слов, что Зеленский – диктатор и согласился на переговоры с ним, хотя до этого считал, что сделка по украинским ископаемым в его присутствии не нуждается;- провёл с ним личную встречу до встречи с российским президентом (кстати, продемонстрировав уважение – вышел лично поздороваться, от чего воздержался во время визита французского лидера);- согласился внести в соглашение норму о гарантиях для Украины и пообещал не прекращать поставки оружия (для меня, впрочем, ключевым моментом было предоставление Украине разведданных – тут никаких изменений не произошло);- пообещал бороться за восстановление территориальной целостности Украины.По словам госсекретаря Марка Рубио, на визите настояла именно украинская сторона. Судя по всему, именно уступки Трампа сыграли критическую роль в разразившемся скандале. Зеленский, будучи уверенным в успехе, попытался вести себя в Белом Доме как хозяин, на минутку забыв, что он находится в гостях, причём в гостях у людей у которых он сам находится на содержании.Это ведь действительно была историческая встреча. Впервые в истории президента с понтом независимого государства выставили из Белого дома как нашкодившего котенка. Мало что мордой в лужу не потыкали и тапком не приложили (не было у Трампа с собой тапка).Ну что ж – некоторые в историю входят, некоторые – вляпываются…Для самого Трампа создавшаяся ситуация тоже не самая хорошая. Причём всё плохое, что можно было получить из этой ситуации он получил сам. Именно потому, что он не дипломат, а шоумен.Трамп совершенно точно знал, что Зеленский неадекватен и недоговороспособен и встреча неминуемо закончится скандалом. Большого ума и каких-то специальных разведданных для этого не требуется.Трамп совершенно сознательно устроил скандал в прямом эфире, пригласив журналистов и провоцируя Зеленского (началось всё прямо на входе – трудно было не уловить иронию в словах американского президента, когда он комментировал внешний вид гостя).В результате мы имели уникальную возможность видеть, как какой-то… человек прямо в Белом доме орет на президента США и посылает русским матом (зрада? безусловно!) вице-президента США. Ну и собственно провал переговоров – после очень короткой закрытой части Зеленский покидает Белый дом, ничего не подписав и без заключительной пресс-конференции. Как уже отмечено – всё это происходит впервые в истории.Трампу, как мы понимаем, было важно донести до своей аудитории простой месседж – смотрите с кем мне, по воле Байдена и демократов, приходится работать!Ну ладно, донёс. А остальные что увидели? Правильно – остальные увидели, что глава самой бедной страны Европы, находящийся на содержании США, может орать на президента США и ему за это ничего не будет.Нет, конечно со временем с Зеленским может что-то случиться, но что? Военной помощи не будет? Так Трамп и обещал её радикально сократить… Денег не дадут? Европейцы подсуетятся. Зеленского убьют? Трампу это совершенно не нужно, просто потому, что подумают на него. Учитывая массовую поддержку "справедливой борьбы Украины" в западном обществе это будет иметь очень нехорошие последствия. Он и так по лезвию ходит, если честно…Короче гегемон уже не тот. А если бога нет, то всё позволено.Зеленский летит в Лондон, встречает там восторженный приём, его осыпают военной и финансовой помощью со всей Европы… Вот так буквально у нас на глазах создаётся многополярный мир.Кстати, о Европе – она-то точно не в выигрыше. Европейские лидеры ведь не перестают ныть, что без американской поддержки им будет плохо… А они, при этом, сами же напрашиваются на конфликт с вашингтонской администрацией, да ещё и берут на себя финансовое бремя содержания киевского режима, чей глава с таким блеском продемонстрировал свою неадекватность и недоговороспособность.Кстати говоря, лидер этого самого режима естественным образом становится лидером всей Европы, чего в берлинах и парижах кажись не понимают… И не понимают, что если он так ведёт себя в США, то в любом другом месте он тоже так себя будет вести. Ну кроме Москвы может.Москва, кстати, тоже не в выигрыше. У нас была реальная возможность прекратить или приостановить конфликт дипломатическим путём. Не то, чтобы российское руководство серьёзно относилось к миротворческим инициативам Трампа, но возможность всё же была.Сейчас Зеленский получит помощь от Европы (тут стоит напомнить, что в программе военной помощи Украине ранее практически не принимала участие Германия – новый канцлер обещал её разблокировать), проведёт мобилизацию младших возрастов и получит возможность воевать ещё несколько лет.Отметим, кстати, что прекращение американской помощи будет иметь для Украины как отрицательные, так и положительные стороны – США во многом Украину ограничивали, опасаясь эскалации. Иногда и прямо подставляли, запретив потенциально неприятное для России наступление на Мелитополь в конце 2022 года и разрешив его в тот момент, когда Россия к отражению атаки на этом направлении была готова.Сигналы относительно того, что Украина уже не так скована американскими запретами мы наблюдали в последние дни – вряд ли в Вашингтоне одобрили бы покушение на владыку Тихона и атаку на Калининскую АЭС…Ну и самое главное – провалилась дипломатия как таковая.Автор вообще-то к дипломатии относится с некоторой иронией, но он помнит, что некоторые судьбоносные для России решения (например – сделка по Киеву в 1686 году или отказ от условий Парижского договора 1856 года в 1871-78 годах) принимались именно политико-дипломатическим путём. И, хотя перспектив хорошей для России сделки сейчас не просматривается, это не значит, что от дипломатии нужно отказываться в принципе.А скандал в Вашингтоне будет накладывать свой отпечаток на любые вообще переговоры – как с участием этих персонажей, так и без их участия. Как знаменитый стакан сока в лицо Немцову…Другой взгляд на происходящее представлен в статье Владимира Скачко "…У тебя нет козырей". США Зеленского породили, они его могут и прикончить"
https://ukraina.ru/20250228/1061440140.html
https://ukraina.ru/20250301/1061459478.html
https://ukraina.ru/20250301/1061459755.html
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Василий Стоякин
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мнения, украина, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, дипломатия, переговоры, россия, война, конфликт
Мнения, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, дипломатия, переговоры, Россия, война, конфликт

Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете

13:18 01.03.2025 (обновлено: 13:19 01.03.2025)
 
© телеграм-канал РИА НовостиВладимир Зеленский в гостях у президента США Дональда Трампа 28 февраля 2025 года
Владимир Зеленский в гостях у президента США Дональда Трампа 28 февраля 2025 года
© телеграм-канал РИА Новости
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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То, что произошло вчера в Вашингтоне – наглядная иллюстрация того, что бывает, когда за дипломатию берутся прирождённые кло… эээ… шоумены. Для полноты картины там не хватало Бориса Джонсона на месте Вэнса. И сразу вспоминаются опубликованные записи разговоров прирождённых дипломатов Байдена и Порошенко – поневоле преисполняешься уважения…
Пёрл-Харбором вчерашняя ситуация стала для всех участников и даже для наблюдателей. Не выиграл никто.
Начнём с бывшего президента Украины Владимира Зеленского, который ехал в Вашингтон как победитель.
Нет, ну правда же – Трамп заранее согласился на все или почти все его требования:
- отказался от своих слов, что Зеленский – диктатор и согласился на переговоры с ним, хотя до этого считал, что сделка по украинским ископаемым в его присутствии не нуждается;
- провёл с ним личную встречу до встречи с российским президентом (кстати, продемонстрировав уважение – вышел лично поздороваться, от чего воздержался во время визита французского лидера);
Полесский радиационно-экологический заповедник в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Вчера, 15:14
Зеленский, Трамп и "невидимая рука рынка"Трамп сейчас, наверное, начал понимать, зачем Байден здоровался с привидениями. Дедушка, конечно, был очень не в себе, но хитрый, опытный политик Байден отлично понимал, что иногда надо выглядеть дураком – просто, чтобы не приставали с глупостями. И Трампу, похоже, это искусство потребуется не чтобы отдохнуть, а из соображений сугубо политических
- согласился внести в соглашение норму о гарантиях для Украины и пообещал не прекращать поставки оружия (для меня, впрочем, ключевым моментом было предоставление Украине разведданных – тут никаких изменений не произошло);
- пообещал бороться за восстановление территориальной целостности Украины.
По словам госсекретаря Марка Рубио, на визите настояла именно украинская сторона. Судя по всему, именно уступки Трампа сыграли критическую роль в разразившемся скандале. Зеленский, будучи уверенным в успехе, попытался вести себя в Белом Доме как хозяин, на минутку забыв, что он находится в гостях, причём в гостях у людей у которых он сам находится на содержании.
Это ведь действительно была историческая встреча. Впервые в истории президента с понтом независимого государства выставили из Белого дома как нашкодившего котенка. Мало что мордой в лужу не потыкали и тапком не приложили (не было у Трампа с собой тапка).
Ну что ж – некоторые в историю входят, некоторые – вляпываются…
10:02
Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и ТрампаПрезидент США и Владимир Зеленский накануне должны были подписать в Белом доме соглашение по редкоземельным металлам, однако разговора не получилось. Перепалка на повышенных тонах привела к тому, что главаря киевского режима выгнали из Овального кабинета. И вот как на это отреагировали в мире
Для самого Трампа создавшаяся ситуация тоже не самая хорошая. Причём всё плохое, что можно было получить из этой ситуации он получил сам. Именно потому, что он не дипломат, а шоумен.
Трамп совершенно точно знал, что Зеленский неадекватен и недоговороспособен и встреча неминуемо закончится скандалом. Большого ума и каких-то специальных разведданных для этого не требуется.
Трамп совершенно сознательно устроил скандал в прямом эфире, пригласив журналистов и провоцируя Зеленского (началось всё прямо на входе – трудно было не уловить иронию в словах американского президента, когда он комментировал внешний вид гостя).
В результате мы имели уникальную возможность видеть, как какой-то… человек прямо в Белом доме орет на президента США и посылает русским матом (зрада? безусловно!) вице-президента США. Ну и собственно провал переговоров – после очень короткой закрытой части Зеленский покидает Белый дом, ничего не подписав и без заключительной пресс-конференции. Как уже отмечено – всё это происходит впервые в истории.
Трампу, как мы понимаем, было важно донести до своей аудитории простой месседж – смотрите с кем мне, по воле Байдена и демократов, приходится работать!
10:25
Аннулируют ли США военную помощь Киеву? Слова и фактыВ субботу, 1 марта, американское издание The Washington Post сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность прекратить оказание всей военной помощи Украине на фоне ухудшившихся отношений с Киевом
Ну ладно, донёс. А остальные что увидели? Правильно – остальные увидели, что глава самой бедной страны Европы, находящийся на содержании США, может орать на президента США и ему за это ничего не будет.
Нет, конечно со временем с Зеленским может что-то случиться, но что? Военной помощи не будет? Так Трамп и обещал её радикально сократить… Денег не дадут? Европейцы подсуетятся. Зеленского убьют? Трампу это совершенно не нужно, просто потому, что подумают на него. Учитывая массовую поддержку "справедливой борьбы Украины" в западном обществе это будет иметь очень нехорошие последствия. Он и так по лезвию ходит, если честно…
Короче гегемон уже не тот. А если бога нет, то всё позволено.
Зеленский летит в Лондон, встречает там восторженный приём, его осыпают военной и финансовой помощью со всей Европы… Вот так буквально у нас на глазах создаётся многополярный мир.
Кстати, о Европе – она-то точно не в выигрыше. Европейские лидеры ведь не перестают ныть, что без американской поддержки им будет плохо… А они, при этом, сами же напрашиваются на конфликт с вашингтонской администрацией, да ещё и берут на себя финансовое бремя содержания киевского режима, чей глава с таким блеском продемонстрировал свою неадекватность и недоговороспособность.
08:30
Фиктивное снижение цен на лекарства и ужесточение режима концлагеря. Что ожидает украинцев в мартеНачало весны, ожидаемо, принесет на Украину потепление с дождями и размытыми дорогами. По прогнозам синоптиков уже с начала марта температура не будет опускаться ниже +1 ночью, достигая +8 днем. Такая погода обычно способствует вспышкам сезонных вирусных заболеваний, которые накрыли Украину еще в конце февраля.
Кстати говоря, лидер этого самого режима естественным образом становится лидером всей Европы, чего в берлинах и парижах кажись не понимают… И не понимают, что если он так ведёт себя в США, то в любом другом месте он тоже так себя будет вести. Ну кроме Москвы может.
Москва, кстати, тоже не в выигрыше. У нас была реальная возможность прекратить или приостановить конфликт дипломатическим путём. Не то, чтобы российское руководство серьёзно относилось к миротворческим инициативам Трампа, но возможность всё же была.
Сейчас Зеленский получит помощь от Европы (тут стоит напомнить, что в программе военной помощи Украине ранее практически не принимала участие Германия – новый канцлер обещал её разблокировать), проведёт мобилизацию младших возрастов и получит возможность воевать ещё несколько лет.
Отметим, кстати, что прекращение американской помощи будет иметь для Украины как отрицательные, так и положительные стороны – США во многом Украину ограничивали, опасаясь эскалации. Иногда и прямо подставляли, запретив потенциально неприятное для России наступление на Мелитополь в конце 2022 года и разрешив его в тот момент, когда Россия к отражению атаки на этом направлении была готова.
Сигналы относительно того, что Украина уже не так скована американскими запретами мы наблюдали в последние дни – вряд ли в Вашингтоне одобрили бы покушение на владыку Тихона и атаку на Калининскую АЭС…
12:02
Священников-террористов у нас ещё не было: Гаспарян о странностях в покушении на митрополита Тихона
Ну и самое главное – провалилась дипломатия как таковая.
Автор вообще-то к дипломатии относится с некоторой иронией, но он помнит, что некоторые судьбоносные для России решения (например – сделка по Киеву в 1686 году или отказ от условий Парижского договора 1856 года в 1871-78 годах) принимались именно политико-дипломатическим путём. И, хотя перспектив хорошей для России сделки сейчас не просматривается, это не значит, что от дипломатии нужно отказываться в принципе.
А скандал в Вашингтоне будет накладывать свой отпечаток на любые вообще переговоры – как с участием этих персонажей, так и без их участия. Как знаменитый стакан сока в лицо Немцову
Другой взгляд на происходящее представлен в статье Владимира Скачко "…У тебя нет козырей". США Зеленского породили, они его могут и прикончить"
 
МненияУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжей Ди ВэнсдипломатияпереговорыРоссиявойнаконфликт
 
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Заголовок открываемого материала
13:18Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете
13:14Пентагон передаёт привет, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 марта
12:28New York Times: Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУ
12:04"Не по нашему приглашению": в Германии открестились от гостей из "Азова"*
12:02Священников-террористов у нас ещё не было: Гаспарян о странностях в покушении на митрополита Тихона
11:32Кнайсль: Москве стоит потребовать от ЕС компенсацию за уход с рынка РФ
10:51Рубио: Европа хочет еще год войны
10:25Аннулируют ли США военную помощь Киеву? Слова и факты
10:02Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа
09:53Шоу Зеленского в Овальном кабинете: украинцы готовятся к худшему. Главное на Украине на утро 1 марта
09:40Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома
08:30Фиктивное снижение цен на лекарства и ужесточение режима концлагеря. Что ожидает украинцев в марте
08:18Трамп не хочет быть проигравшим. Украинские эксперты и политики о будущем страны
08:15Назревающий котел под Курском и эфемерные победы под Покровском. Украинские эксперты о ситуации на фронте
08:00Курская авантюра ВСУ превратилась в вытянутый стакан: Копылов об обмене людей на пиар
07:59700 лет Московской митрополии: вклад Волыни в становление России
07:53"…У тебя нет козырей". США Зеленского породили, они его могут и прикончить
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07:15Будут цепляться за Юнаковку до последнего: военкор рассказал, как ВСУ могут помешать ВС РФ
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