"Для полной безопасности нужны сотни километров": Шкурлатов о расширении буферной зоны - 29.07.2026 Украина.ру
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"Для полной безопасности нужны сотни километров": Шкурлатов о расширении буферной зоны
"Для полной безопасности нужны сотни километров": Шкурлатов о расширении буферной зоны - 29.07.2026 Украина.ру
"Для полной безопасности нужны сотни километров": Шкурлатов о расширении буферной зоны
Создание буферной зоны в Харьковской, Сумской и Черниговской областях снизит угрозу от БПЛА и ДРГ, однако для полной защиты потребуются сотни километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
2026-07-29T05:00
2026-07-29T05:00
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Отвечая на вопрос о расширении зоны контроля, Шкурлатов заявил, что буферная зона — один из способов снизить угрозу от БПЛА. Создание буферной или демилитаризованной зоны в Харьковской, Сумской и, возможно, Черниговской областях — это один из способов снизить угрозу от БПЛА, пояснил эксперт.По словам Шкурлатова, чтобы полностью обезопасить себя от дальнобойных систем западного образца, глубина такой зоны должна составлять сотни километров — 300, 500 и даже 1000 км.Эксперт подчеркнул, что от FPV-дронов и ДРГ буферная зона точно обезопасит. "От FPV-дронов и диверсионно-разведывательных групп буферная зона точно обезопасит", — добавил Шкурлатов."Россия будет относиться к этим территориям как к своей земле, потому что там живут близкие нам по менталитету люди. Для нас буферная зона — это не "выжженная земля", а исторически русские территории. Мы не относимся к ним с такой степенью враждебности, как они к нам", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину" на сайте Украина.ру.Иран рассматривает Россию в качестве меча, который будет наносить удар возмездия по Киеву. Подробнее об этом — в материале "Андрей Серенко: Украина ударила по Ирану, чтобы скрасить одиночество Трампа в ближневосточном конфликте" на сайте Украина.ру.
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"Для полной безопасности нужны сотни километров": Шкурлатов о расширении буферной зоны

05:00 29.07.2026
 
© РИА НовостиРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости
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Создание буферной зоны в Харьковской, Сумской и Черниговской областях снизит угрозу от БПЛА и ДРГ, однако для полной защиты потребуются сотни километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
Отвечая на вопрос о расширении зоны контроля, Шкурлатов заявил, что буферная зона — один из способов снизить угрозу от БПЛА. Создание буферной или демилитаризованной зоны в Харьковской, Сумской и, возможно, Черниговской областях — это один из способов снизить угрозу от БПЛА, пояснил эксперт.
По словам Шкурлатова, чтобы полностью обезопасить себя от дальнобойных систем западного образца, глубина такой зоны должна составлять сотни километров — 300, 500 и даже 1000 км.
Эксперт подчеркнул, что от FPV-дронов и ДРГ буферная зона точно обезопасит. "От FPV-дронов и диверсионно-разведывательных групп буферная зона точно обезопасит", — добавил Шкурлатов.
"Россия будет относиться к этим территориям как к своей земле, потому что там живут близкие нам по менталитету люди. Для нас буферная зона — это не "выжженная земля", а исторически русские территории. Мы не относимся к ним с такой степенью враждебности, как они к нам", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину" на сайте Украина.ру.
Иран рассматривает Россию в качестве меча, который будет наносить удар возмездия по Киеву. Подробнее об этом — в материале "Андрей Серенко: Украина ударила по Ирану, чтобы скрасить одиночество Трампа в ближневосточном конфликте" на сайте Украина.ру.
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