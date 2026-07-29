https://ukraina.ru/20260729/dlya-polnoy-bezopasnosti-nuzhny-sotni-kilometrov-shkurlatov-o-rasshirenii-bufernoy-zony-1081948805.html

"Для полной безопасности нужны сотни километров": Шкурлатов о расширении буферной зоны

"Для полной безопасности нужны сотни километров": Шкурлатов о расширении буферной зоны - 29.07.2026 Украина.ру

"Для полной безопасности нужны сотни километров": Шкурлатов о расширении буферной зоны

Создание буферной зоны в Харьковской, Сумской и Черниговской областях снизит угрозу от БПЛА и ДРГ, однако для полной защиты потребуются сотни километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2026-07-29T05:00

2026-07-29T05:00

2026-07-29T05:00

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Отвечая на вопрос о расширении зоны контроля, Шкурлатов заявил, что буферная зона — один из способов снизить угрозу от БПЛА. Создание буферной или демилитаризованной зоны в Харьковской, Сумской и, возможно, Черниговской областях — это один из способов снизить угрозу от БПЛА, пояснил эксперт.По словам Шкурлатова, чтобы полностью обезопасить себя от дальнобойных систем западного образца, глубина такой зоны должна составлять сотни километров — 300, 500 и даже 1000 км.Эксперт подчеркнул, что от FPV-дронов и ДРГ буферная зона точно обезопасит. "От FPV-дронов и диверсионно-разведывательных групп буферная зона точно обезопасит", — добавил Шкурлатов."Россия будет относиться к этим территориям как к своей земле, потому что там живут близкие нам по менталитету люди. Для нас буферная зона — это не "выжженная земля", а исторически русские территории. Мы не относимся к ним с такой степенью враждебности, как они к нам", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину" на сайте Украина.ру.Иран рассматривает Россию в качестве меча, который будет наносить удар возмездия по Киеву. Подробнее об этом — в материале "Андрей Серенко: Украина ударила по Ирану, чтобы скрасить одиночество Трампа в ближневосточном конфликте" на сайте Украина.ру.

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