Игорь Бедеров о покушении на митрополита Тихона (Шевкунова): Зеленский готовится к внутриклановой борьбе - 28.02.2025 Украина.ру
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Игорь Бедеров о покушении на митрополита Тихона (Шевкунова): Зеленский готовится к внутриклановой борьбе
Игорь Бедеров о покушении на митрополита Тихона (Шевкунова): Зеленский готовится к внутриклановой борьбе - 28.02.2025 Украина.ру
Игорь Бедеров о покушении на митрополита Тихона (Шевкунова): Зеленский готовится к внутриклановой борьбе
Зеленский выборы не вывезет, а дальше все для него будет весьма грустно. Ему придется расхлебывать последствия нелогичных и неверных решений, которые он сделал за последний год.
2025-02-28T15:54
2025-02-28T16:02
интервью
рпц
теракт
владимир зеленский
украина
россия
британия
вооруженные силы украины
покушение
сбу
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О причинах покушения на митрополита Тихона (Шевкунова) в интервью изданию Украина.ру рассказал создатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров.Ранее ФСБ предотвратило попытку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). По данным ведомства, взорвать священнослужителя пытались его бывший помощник и клирик. Их завербовало главное управление разведки минобороны Украины, оно же через тайник передало взрывное устройство. При этом известно, что оба арестованных с середины 2022 года отправляли деньги вооруженным силам Украины (ВСУ).— Игорь, могут ли из-за этого начаться какие-то тщательные проверки внутри РПЦ? Или, может быть, покушение предотвращено именно благодаря таким проверкам?— Эта ситуация, как и оборот оружия, является следствием того, что украинские спецслужбы массово осуществляют вербовку россиян через Телеграм и другие мессенджеры. Они тесно работают с телефонными мошенниками и кибер-преступниками. Это позволяет им эффективно вовлекать в свою деятельность людей с измененным сознанием.Что касается проверок внутри РПЦ, то сомневаюсь, что тут есть какая-то связь и необходимость проводить дополнительные проверки. Вряд ли кто-то в РПЦ был заинтересован в покушении на своих руководителей.Хотя в целом я считаю, что нужно проверять всех, кто не так давно приехал в Россию из Украины.— Почему это покушение произошло именно сейчас? Связанно ли оно со слухами, что Шевкунов якобы был "духовником Путина"?— Это, во-первых. Во-вторых, подготовки к терактам против персон высокого уровня не делаются быстро. Они осуществляются либо случайно, либо готовятся заранее. Мы же все понимаем забюрократизированность спецслужб и других правоохранительных органов. Украина в этом смысле не исключение. К тому же, они работают с несовсем надежным материалом — завербованными людьми. Потому что остальные на самоубийственные проекты не пойдут.Почему сейчас? Ответ тоже понятен. Вспомним "Семнадцать мгновений весны". Очевидно, что Россия берет верх в конфликте с Украиной, а киевскому режиму нужно как можно дороже продать себя и свою репутацию. Потому что через несколько месяцев мы столкнемся с беспрецедентной клановой борьбой внутри этой хунты.Понятно, что Зеленский выборы не вывезет. А дальше все для него будет весьма грустно. Ему придется расхлебывать последствия нелогичных и неверных решений, которые он сделал за последний год.— Не боятся ли те, кто организовал покушение (есть версия, что за терактом стоят Украина, Британия, ЕС), что убийство священника могло лишить Украину любой дипломатической поддержки на фоне переговорного процесса между Россией и США?— Что касается Европы, в том числе Британии, они всегда могут списать это на самодеятельность Украины или отдельных ее физических лиц. Мы все прекрасно видели, как западные дипломаты жонглируют такого рода утверждениями. Все понимают фактическую сторону дела, когда торчат неприкрытые уши какой-то спецслужбы, но дипломаты для красивой картинки делают вид, что преступления совершили какие-то отдельные люди, никак с ними не связанные.Более подробно о предотвращенном теракте в материале Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощник.
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Украина.ру
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интервью, рпц, теракт, владимир зеленский, украина, россия, британия, вооруженные силы украины, покушение, сбу
Интервью, РПЦ, теракт, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Британия, Вооруженные силы Украины, покушение, СБУ

Игорь Бедеров о покушении на митрополита Тихона (Шевкунова): Зеленский готовится к внутриклановой борьбе

15:54 28.02.2025 (обновлено: 16:02 28.02.2025)
 
© vk.com / Игорь БедеровИгорь Бедеров интервью
Игорь Бедеров интервью - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© vk.com / Игорь Бедеров
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автор издания Украина.ру
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Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
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Зеленский выборы не вывезет, а дальше все для него будет весьма грустно. Ему придется расхлебывать последствия нелогичных и неверных решений, которые он сделал за последний год.
О причинах покушения на митрополита Тихона (Шевкунова) в интервью изданию Украина.ру рассказал создатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров.
Ранее ФСБ предотвратило попытку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). По данным ведомства, взорвать священнослужителя пытались его бывший помощник и клирик. Их завербовало главное управление разведки минобороны Украины, оно же через тайник передало взрывное устройство.
При этом известно, что оба арестованных с середины 2022 года отправляли деньги вооруженным силам Украины (ВСУ).
— Игорь, могут ли из-за этого начаться какие-то тщательные проверки внутри РПЦ? Или, может быть, покушение предотвращено именно благодаря таким проверкам?
— Эта ситуация, как и оборот оружия, является следствием того, что украинские спецслужбы массово осуществляют вербовку россиян через Телеграм и другие мессенджеры. Они тесно работают с телефонными мошенниками и кибер-преступниками. Это позволяет им эффективно вовлекать в свою деятельность людей с измененным сознанием.
Что касается проверок внутри РПЦ, то сомневаюсь, что тут есть какая-то связь и необходимость проводить дополнительные проверки. Вряд ли кто-то в РПЦ был заинтересован в покушении на своих руководителей.
Хотя в целом я считаю, что нужно проверять всех, кто не так давно приехал в Россию из Украины.
Игорь Бедеров - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября 2022, 10:30
Игорь Бедеров: кто онСоздатель компании и разработчик алгоритмов Интернет-розыска злоумышленников, эксперт в области безопасности бизнеса, экс-сотрудник правоохранительных органов
— Почему это покушение произошло именно сейчас? Связанно ли оно со слухами, что Шевкунов якобы был "духовником Путина"?
— Это, во-первых. Во-вторых, подготовки к терактам против персон высокого уровня не делаются быстро. Они осуществляются либо случайно, либо готовятся заранее. Мы же все понимаем забюрократизированность спецслужб и других правоохранительных органов.
Украина в этом смысле не исключение. К тому же, они работают с несовсем надежным материалом — завербованными людьми. Потому что остальные на самоубийственные проекты не пойдут.
Почему сейчас? Ответ тоже понятен. Вспомним "Семнадцать мгновений весны". Очевидно, что Россия берет верх в конфликте с Украиной, а киевскому режиму нужно как можно дороже продать себя и свою репутацию. Потому что через несколько месяцев мы столкнемся с беспрецедентной клановой борьбой внутри этой хунты.
Понятно, что Зеленский выборы не вывезет. А дальше все для него будет весьма грустно. Ему придется расхлебывать последствия нелогичных и неверных решений, которые он сделал за последний год.
— Не боятся ли те, кто организовал покушение (есть версия, что за терактом стоят Украина, Британия, ЕС), что убийство священника могло лишить Украину любой дипломатической поддержки на фоне переговорного процесса между Россией и США?
— Что касается Европы, в том числе Британии, они всегда могут списать это на самодеятельность Украины или отдельных ее физических лиц.
Мы все прекрасно видели, как западные дипломаты жонглируют такого рода утверждениями. Все понимают фактическую сторону дела, когда торчат неприкрытые уши какой-то спецслужбы, но дипломаты для красивой картинки делают вид, что преступления совершили какие-то отдельные люди, никак с ними не связанные.
Более подробно о предотвращенном теракте в материале Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощник.
 
ИнтервьюРПЦтерактВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияБританияВооруженные силы УкраиныпокушениеСБУ
 
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Заголовок открываемого материала
15:54Игорь Бедеров о покушении на митрополита Тихона (Шевкунова): Зеленский готовится к внутриклановой борьбе
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