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"Мир" с оружием на 3,5 млрд евро: Захарова высказалась об украинской упертости ЕС

"Мир" с оружием на 3,5 млрд евро: Захарова высказалась об украинской упертости ЕС - 27.02.2025 Украина.ру

"Мир" с оружием на 3,5 млрд евро: Захарова высказалась об украинской упертости ЕС

Саммит поддержки Киева, где глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о передаче финансовой помощи Украине - очередное свидетельство того, что Европа не отступает от линии конфронтации. Об этом 27 февраля на брифинге для СМИ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-02-27T15:24

2025-02-27T15:24

2025-02-27T15:24

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Она обратила внимание, что на этом мероприятии, состоявшемся 24 февраля, фон дер Ляйен заверила, что уже в марте Евросоюз переведет нацистскому режиму Владимира Зеленского очередной транш 3,5 миллиарда евро. При этом, как заметила дипломат, в своей антироссийской риторике на этом мероприятии все равно перещеголяла всех верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.К слову, у Евросоюза действительно своеобразное представление о мире. Например, лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц выразил уверенность, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока нужно поднажать в поддержке киевского режима, включая передачу ему дальнобойных ракет Taurus.Премьер Польши Дональд Туск также возмущался, что переговоры России и США прошли без участия Европы. Он призвал ЕС действовать в конфликте на Украине, усилив поддержку киевского режима.Накануне им ответил российский президен: В ответ на требование взять с собой: Владимир Путин предложил Европе посидеть дома и подумать над своим поведением.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

новости, мария захарова, брифинги, украина, нато, ес, европа