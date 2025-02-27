"Мир" с оружием на 3,5 млрд евро: Захарова высказалась об украинской упертости ЕС
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Саммит поддержки Киева, где глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о передаче финансовой помощи Украине - очередное свидетельство того, что Европа не отступает от линии конфронтации. Об этом 27 февраля на брифинге для СМИ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она обратила внимание, что на этом мероприятии, состоявшемся 24 февраля, фон дер Ляйен заверила, что уже в марте Евросоюз переведет нацистскому режиму Владимира Зеленского очередной транш 3,5 миллиарда евро. При этом, как заметила дипломат, в своей антироссийской риторике на этом мероприятии все равно перещеголяла всех верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
"Очевидно для наглядности она продемонстрировала подаренное ей знамя 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, участвовавшей в боях в Мариуполе и в нападении на Курскую область. Представляете? Но это же вообще даже не цинизм, это уже какой-то, понимаете, неприкрытая преступная аморальность. И все это свидетельствует о том, что вот эти самые представители партии войны продолжают цепляться за конфронтационную линию, заботятся исключительно об интересах своего собственного, как там раньше их назвал, Боррель райского или какого-то прекрасного сада", - сказала Зазхарова.
К слову, у Евросоюза действительно своеобразное представление о мире. Например, лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц выразил уверенность, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока нужно поднажать в поддержке киевского режима, включая передачу ему дальнобойных ракет Taurus.
Накануне им ответил российский президен: В ответ на требование взять с собой: Владимир Путин предложил Европе посидеть дома и подумать над своим поведением.