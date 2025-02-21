Срочно, сейчас: Туск призвал ЕС усилить поддержку киевского режима
Премьера Польши Дональда Туска возмутило, что переговоры России и США прошли без участия Европы. Он призвал ЕС действовать в конфликте на Украине, усилив поддержку киевского режима. Соответствующее высказывание польский премьер оставил в своих соцсетях
"1. Давайте профинансируем нашу помощь Украине за счет замороженных российских активов. 2. Давайте усилим воздушную охрану, защиту Балтии и границ ЕС с Россией. 3. Давайте быстро примем новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны ЕС. Сейчас!" - призвал Туск.
Накануне он заявил, что вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего сообщества Запада со всеми вытекающими последствиями.
Интересно, что сразу после этих его слова финский депутат Европарламента Мика Аалтола пожаловался в своих соцсетях, что США ультимативно требуют от Евросоюза срочно согласовать условия капитуляции Киева.
"Соединенные Штаты дали нам три недели, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты уйдут из Европы. Трамп ставит во главу угла проблемы безопасности России сейчас и в будущем. Пусть они разбираются со своими проблемами. У нас есть три недели, чтобы повзрослеть", - написал евродепутат, посетовав, что в ситуации с Украиной американский президент переложить всю ответственность на Европу.
Параллельно премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что США не ставили перед Европой никаких жестких сроков, и отметил, что перед ЕС, наоборот, стоит задача "как можно скорее выработать общий голос, четкую позицию и мощный пакет военной помощи для Украины".
Президент США Дональд Трамп уже много раз негативно высказывался в сторону Европы насчет того, что ЕС предпочитает помогать киевскому режиму "чужими руками", то есть деньгами США. Однако, уверен американский лидер, это противоречит банальной географической логике, так как украинский конфликт угрожает безопасности в первую очередь самой Европы, а значит именно она должна предпринимать львиные усилия по его разрешению.
Накануне Трамп во время беседы с пулом репортеров Белого дома отметил, что Россия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть ее территорий.
Вчера, 15:08Трамп заявил, что миру придется считаться с успехами России на СВОРоссия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть ее территорий. Такое заключение 20 февраля озвучил президент США Дональд Трамп во время беседы с пулом репортеров Белого дома
Обсуждали украинскую тему и на встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Там стороны пришли к предварительному заключению, что для завершения конфликта нужен трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения.
Также представители Москвы и Вашингтона согласились, что для "прочного мира" недостаточно звонка и даже встречи между Россией и США, но в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед: Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться.