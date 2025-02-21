Срочно, сейчас: Туск призвал ЕС усилить поддержку киевского режима - 21.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250221/1061260652.html
Срочно, сейчас: Туск призвал ЕС усилить поддержку киевского режима
Срочно, сейчас: Туск призвал ЕС усилить поддержку киевского режима - 21.02.2025 Украина.ру
Срочно, сейчас: Туск призвал ЕС усилить поддержку киевского режима
Премьера Польши Дональда Туска возмутило, что переговоры России и США прошли без участия Европы. Он призвал ЕС действовать в конфликте на Украине, усилив поддержку киевского режима. Соответствующее высказывание польский премьер оставил в своих соцсетях
2025-02-21T12:59
2025-02-21T12:59
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир жириновский
ес
европарламент
туск дональд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060597512_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e73b3e3132c02fe0b0cc7fe227604cc5.jpg
Накануне он заявил, что вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего сообщества Запада со всеми вытекающими последствиями.Интересно, что сразу после этих его слова финский депутат Европарламента Мика Аалтола пожаловался в своих соцсетях, что США ультимативно требуют от Евросоюза срочно согласовать условия капитуляции Киева."Соединенные Штаты дали нам три недели, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты уйдут из Европы. Трамп ставит во главу угла проблемы безопасности России сейчас и в будущем. Пусть они разбираются со своими проблемами. У нас есть три недели, чтобы повзрослеть", - написал евродепутат, посетовав, что в ситуации с Украиной американский президент переложить всю ответственность на Европу.Параллельно премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что США не ставили перед Европой никаких жестких сроков, и отметил, что перед ЕС, наоборот, стоит задача "как можно скорее выработать общий голос, четкую позицию и мощный пакет военной помощи для Украины".Президент США Дональд Трамп уже много раз негативно высказывался в сторону Европы насчет того, что ЕС предпочитает помогать киевскому режиму "чужими руками", то есть деньгами США. Однако, уверен американский лидер, это противоречит банальной географической логике, так как украинский конфликт угрожает безопасности в первую очередь самой Европы, а значит именно она должна предпринимать львиные усилия по его разрешению.Накануне Трамп во время беседы с пулом репортеров Белого дома отметил, что Россия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть ее территорий.Обсуждали украинскую тему и на встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Там стороны пришли к предварительному заключению, что для завершения конфликта нужен трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения.Также представители Москвы и Вашингтона согласились, что для "прочного мира" недостаточно звонка и даже встречи между Россией и США, но в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед: Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться.
https://ukraina.ru/20250220/1061230118.html
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060597512_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_28f69ea37824e1b58e957d1de184664d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир жириновский, ес, европарламент, туск дональд
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Жириновский, ЕС, Европарламент, Туск Дональд

Срочно, сейчас: Туск призвал ЕС усилить поддержку киевского режима

12:59 21.02.2025
 
© commons.wikimedia.org / European ParliamentДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© commons.wikimedia.org / European Parliament
Читать в
ДзенTelegram
Премьера Польши Дональда Туска возмутило, что переговоры России и США прошли без участия Европы. Он призвал ЕС действовать в конфликте на Украине, усилив поддержку киевского режима. Соответствующее высказывание польский премьер оставил в своих соцсетях
"1. Давайте профинансируем нашу помощь Украине за счет замороженных российских активов. 2. Давайте усилим воздушную охрану, защиту Балтии и границ ЕС с Россией. 3. Давайте быстро примем новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны ЕС. Сейчас!" - призвал Туск.
Накануне он заявил, что вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего сообщества Запада со всеми вытекающими последствиями.
Интересно, что сразу после этих его слова финский депутат Европарламента Мика Аалтола пожаловался в своих соцсетях, что США ультимативно требуют от Евросоюза срочно согласовать условия капитуляции Киева.
"Соединенные Штаты дали нам три недели, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты уйдут из Европы. Трамп ставит во главу угла проблемы безопасности России сейчас и в будущем. Пусть они разбираются со своими проблемами. У нас есть три недели, чтобы повзрослеть", - написал евродепутат, посетовав, что в ситуации с Украиной американский президент переложить всю ответственность на Европу.
Параллельно премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что США не ставили перед Европой никаких жестких сроков, и отметил, что перед ЕС, наоборот, стоит задача "как можно скорее выработать общий голос, четкую позицию и мощный пакет военной помощи для Украины".
Президент США Дональд Трамп уже много раз негативно высказывался в сторону Европы насчет того, что ЕС предпочитает помогать киевскому режиму "чужими руками", то есть деньгами США. Однако, уверен американский лидер, это противоречит банальной географической логике, так как украинский конфликт угрожает безопасности в первую очередь самой Европы, а значит именно она должна предпринимать львиные усилия по его разрешению.
Накануне Трамп во время беседы с пулом репортеров Белого дома отметил, что Россия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть ее территорий.
- РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Вчера, 15:08
Трамп заявил, что миру придется считаться с успехами России на СВОРоссия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть ее территорий. Такое заключение 20 февраля озвучил президент США Дональд Трамп во время беседы с пулом репортеров Белого дома
Обсуждали украинскую тему и на встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Там стороны пришли к предварительному заключению, что для завершения конфликта нужен трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения.
Также представители Москвы и Вашингтона согласились, что для "прочного мира" недостаточно звонка и даже встречи между Россией и США, но в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед: Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться.
 
НовостиСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЖириновскийЕСЕвропарламентТуск Дональд
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53Выучил украинский ради карьеры: эксперт объяснил, зачем пасынок Сырского напомнил о его русских корнях
14:32"Троллят на глазах у всего мира": Захарова высмеяла Канаду, обещавшую Киеву защиту
14:03Как боевиков ВСУ готовили к войне с Россией и что пленные азовцы* рассказывали нашим бойцам
14:03Хитрый план Трампа. Атака на Зеленского может оказаться не тем, чем кажется
13:51Кремль не согласился с тезисом о пророссийской позиции команды Трампа
13:00Украину лишили оружия, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 февраля
12:59Срочно, сейчас: Туск призвал ЕС усилить поддержку киевского режима
12:54Депутат Шеремет предложил перенести штаб-квартиру ООН в Москву
12:42Зачистка микрорайона Северный в Часовом Яру и другие события фронта
12:34"Обольщаться не надо": Лукашенко предупредил, что США могут попытаться столкнуть РФ и КНР
12:26Успеет ли Россия за четыре месяца дойти до Одессы и поможет ли Трамп в возвращении Харькова - Сорокин
12:11Инструкция от Франции: Макрон дал Трампу методичку, как вести себя с Путиным
11:47Три недели на капитуляцию: депутат Европарламента пожаловался на Трампа
11:28ВС РФ зашли в Пятихатки в Запорожской области, и ВСУ бросились "наутек"
11:19Сенатор Пушков высказался о самом страшном кошмаре Европы
11:10Ты голос можешь не иметь, но финансировать обязан: сенаторы Трампа предложили ему попрощаться с ООН
10:46"С разгромным счетом": Маск добавил Зеленскому "предвыборную" оплеуху
10:41В Белом доме царят "антизеленские" настроения: источники NYР рассказали, кого Трамп видит на его месте
10:38Стилист Зверев попал в базу "Миротворец" и назвал это честью
09:55Госсекретарь США Рубио уличил Зеленского во лжи
Лента новостейМолния