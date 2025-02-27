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Спасибо за улыбку: Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

Спасибо за улыбку: Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка - 27.02.2025 Украина.ру

Спасибо за улыбку: Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

Уход американской компании Apple с российского рынка дал возможность запустить в России технологию "оплаты улыбкой". Об этом в четверг, 27 февраля, в ходе встречи с аналитиками и инвесторами заявил глава Сбербанка Герман Греф

2025-02-27T14:20

2025-02-27T14:20

2025-02-27T14:24

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Греф добавил, что Сбербанк продолжит развивать сервис "оплата улыбкой" и отметил, что "забежав вперед, могу сказать, что мы видим очень хорошую динамику". Также глава "Сбера" подчеркнул, что руководство банка исходит из сценария, что никакие санкции против него не снимут, а напротив, ужесточат.Сбербанк запустил сервис "Оплата улыбкой" летом 2023-го. По данным на конец прошлого года, был установлен почти миллион биометрических терминалов по всей стране.На прошлой неделе, когда делегации России и США встречались в Саудовской Аравии, мировые СМИ написали о том, что порядка 300 зарубежных компаний, демонстративно покинувших РФ после начала СВО планируют вернуться на российский рынок в текущем 2025 году.Однако, отметили эксперты, для многих беглецов возращение не будет простым. Многим из них придется не только столкнуться с конкуренцией российских производителей и их коллег из дружественных стран, но и с рядом других проблем.Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин и вовсе предложил сделать обратный билет в Россию для иностранного бизнеса платным, отметив, что российский потребитель имеет право на компенсацию.Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group посчитали, что в общей сложности "самоустранились" из России порядка 560 фирм. Из них 235 уже вернулись в четвертом квартале 2024-го. Остальные еще пытаются торговаться. В частности, 20 февраля стало известно, что американская компания Boeing планирует вернуться на российский рынок в обмен на доступ к российскому титану.Какие именно компании планируют вернуться на российский рынок, и значит ли это, что импортозамещению придет конец, выяснила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.

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новости, россия, сша, саудовская аравия, герман греф, михаил делягин, сбербанк, госдума, украина.ру, apple