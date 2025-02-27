Спасибо за улыбку: Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка - 27.02.2025 Украина.ру
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Спасибо за улыбку: Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка
Спасибо за улыбку: Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка - 27.02.2025 Украина.ру
Спасибо за улыбку: Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка
Уход американской компании Apple с российского рынка дал возможность запустить в России технологию "оплаты улыбкой". Об этом в четверг, 27 февраля, в ходе встречи с аналитиками и инвесторами заявил глава Сбербанка Герман Греф
2025-02-27T14:20
2025-02-27T14:24
новости
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герман греф
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Греф добавил, что Сбербанк продолжит развивать сервис "оплата улыбкой" и отметил, что "забежав вперед, могу сказать, что мы видим очень хорошую динамику". Также глава "Сбера" подчеркнул, что руководство банка исходит из сценария, что никакие санкции против него не снимут, а напротив, ужесточат.Сбербанк запустил сервис "Оплата улыбкой" летом 2023-го. По данным на конец прошлого года, был установлен почти миллион биометрических терминалов по всей стране.На прошлой неделе, когда делегации России и США встречались в Саудовской Аравии, мировые СМИ написали о том, что порядка 300 зарубежных компаний, демонстративно покинувших РФ после начала СВО планируют вернуться на российский рынок в текущем 2025 году.Однако, отметили эксперты, для многих беглецов возращение не будет простым. Многим из них придется не только столкнуться с конкуренцией российских производителей и их коллег из дружественных стран, но и с рядом других проблем.Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин и вовсе предложил сделать обратный билет в Россию для иностранного бизнеса платным, отметив, что российский потребитель имеет право на компенсацию.Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group посчитали, что в общей сложности "самоустранились" из России порядка 560 фирм. Из них 235 уже вернулись в четвертом квартале 2024-го. Остальные еще пытаются торговаться. В частности, 20 февраля стало известно, что американская компания Boeing планирует вернуться на российский рынок в обмен на доступ к российскому титану.Какие именно компании планируют вернуться на российский рынок, и значит ли это, что импортозамещению придет конец, выяснила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.
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новости, россия, сша, саудовская аравия, герман греф, михаил делягин, сбербанк, госдума, украина.ру, apple
Новости, Россия, США, Саудовская Аравия, Герман Греф, Михаил Делягин, Сбербанк, Госдума, Украина.ру, Apple

Спасибо за улыбку: Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

14:20 27.02.2025 (обновлено: 14:24 27.02.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Уход американской компании Apple с российского рынка дал возможность запустить в России технологию "оплаты улыбкой". Об этом в четверг, 27 февраля, в ходе встречи с аналитиками и инвесторами заявил глава Сбербанка Герман Греф
"Честно сказать, мы должны поблагодарить компанию Apple, которая ввела санкции, отключив NFC. Это был им ответ, что нам не нужны никакие железные предметы, не нужны для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее", - сказал Греф.
Греф добавил, что Сбербанк продолжит развивать сервис "оплата улыбкой" и отметил, что "забежав вперед, могу сказать, что мы видим очень хорошую динамику". Также глава "Сбера" подчеркнул, что руководство банка исходит из сценария, что никакие санкции против него не снимут, а напротив, ужесточат.
Сбербанк запустил сервис "Оплата улыбкой" летом 2023-го. По данным на конец прошлого года, был установлен почти миллион биометрических терминалов по всей стране.
На прошлой неделе, когда делегации России и США встречались в Саудовской Аравии, мировые СМИ написали о том, что порядка 300 зарубежных компаний, демонстративно покинувших РФ после начала СВО планируют вернуться на российский рынок в текущем 2025 году.
Однако, отметили эксперты, для многих беглецов возращение не будет простым. Многим из них придется не только столкнуться с конкуренцией российских производителей и их коллег из дружественных стран, но и с рядом других проблем.
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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин и вовсе предложил сделать обратный билет в Россию для иностранного бизнеса платным, отметив, что российский потребитель имеет право на компенсацию.
Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group посчитали, что в общей сложности "самоустранились" из России порядка 560 фирм. Из них 235 уже вернулись в четвертом квартале 2024-го. Остальные еще пытаются торговаться. В частности, 20 февраля стало известно, что американская компания Boeing планирует вернуться на российский рынок в обмен на доступ к российскому титану.
Какие именно компании планируют вернуться на российский рынок, и значит ли это, что импортозамещению придет конец, выяснила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.
 
НовостиРоссияСШАСаудовская АравияГерман ГрефМихаил ДелягинСбербанкГосдумаУкраина.руApple
 
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