Спасибо за улыбку: Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка
14:20 27.02.2025 (обновлено: 14:24 27.02.2025)
Уход американской компании Apple с российского рынка дал возможность запустить в России технологию "оплаты улыбкой". Об этом в четверг, 27 февраля, в ходе встречи с аналитиками и инвесторами заявил глава Сбербанка Герман Греф
"Честно сказать, мы должны поблагодарить компанию Apple, которая ввела санкции, отключив NFC. Это был им ответ, что нам не нужны никакие железные предметы, не нужны для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее", - сказал Греф.
Греф добавил, что Сбербанк продолжит развивать сервис "оплата улыбкой" и отметил, что "забежав вперед, могу сказать, что мы видим очень хорошую динамику". Также глава "Сбера" подчеркнул, что руководство банка исходит из сценария, что никакие санкции против него не снимут, а напротив, ужесточат.
Сбербанк запустил сервис "Оплата улыбкой" летом 2023-го. По данным на конец прошлого года, был установлен почти миллион биометрических терминалов по всей стране.
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