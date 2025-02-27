"Куй редкоёземы пока горячо". Но опыт США, России и Украины показывает, что здесь всё не так просто - 27.02.2025 Украина.ру
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"Куй редкоёземы пока горячо". Но опыт США, России и Украины показывает, что здесь всё не так просто
"Куй редкоёземы пока горячо". Но опыт США, России и Украины показывает, что здесь всё не так просто - 27.02.2025 Украина.ру
"Куй редкоёземы пока горячо". Но опыт США, России и Украины показывает, что здесь всё не так просто
Поздним вечером 24 февраля 2025 года президент Путин заявил о готовности предложить США, участие в проектах по добыче редкоземельных металлов в России, включая Донбасс и Новороссию. Никакой конкретики по предложению нет, да и очевидно, что в нём пока больше политики, чем экономики.
2025-02-27T05:45
2025-02-27T05:50
сша
россия
китай
владимир путин
джо байден
росатом
reuters
пентагон
эксклюзив
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В пользу тому начальный этап в переговорах с США, не позволяющий пока продвинуться куда-либо дальше слов, а также особенность политического момента — разгар споров между США и Украиной всё по той же теме с минералами и редкоземами. Тем не менее, всё это является неплохим поводом, чтобы вспомнить как обстоит дело с редкозмельными (РЗМ) минералами в России и не только.Редкие и желанныеВ группу редкоземельных металлов входят 17 элементов, которые активно используются в машиностроении и микроэлектронике. К редким относятся ещё 60 элементов, включая литий и кобальт.Особенность редкоземельных металлов не столько в их малых запасах, сколько в малой концентрации в земной коре, неравномерном залегании по странам, а также склонности к образованию прочных соединений с другими металлами и минералами.Как следствие — для добычи РЗМ необходимо перелопатить тысячи тонн породы, затратив массу энергии и химикатов для их выделения в виде чистых металлов и других соединений. Поэтому добыча редкозёмов оборачивается большими проблемами для экологии, а сам клуб стран-добытчиков никогда не был большим.В 1986 году на первом месте по добыче РЗМ с более чем двукратным отрывом от СССР находились США, а тройку замыкал Китай. С распадом СССР исчезла и советская редкоземельная промышленность. Одновременно в Китае при поддержке правительства стали активно увеличивать объёмы производства редкоземельных металлов: американским добытчикам становилось всё сложнее конкурировать с дешёвыми китайскими редкозёмами, а возросшее давление со стороны экологов окончательно добило шахту Маунтин-Пасс. Так, уже к середине нулевых мировой рынок редкозёмов оказался под контролем Китая — на него приходится свыше половины добычи данных металлов.Редкоземельный фронтКитайская монополия уже не первый год тяготит США — 80 % редкозёмов американский бизнес импортирует из КНР, а возможность контролировать экспорт позволяет не только управлять ценой на редкозёмы, но и при необходимости банкротить китайских конкурентов, демпингуя на рынке.А при Джо Байдене КНР стала активно вводить ограничения на экспорт РМ и РЗМ в США. Сперва под ограничения попадали отдельные компании военно-промышленного комплекса, преимущественно за поставку вооружений Тайваню. В декабре 2024 года агентство Reuters сообщило, что Пекин запретил экспорт в США галлия, германия и сурьмы в качестве ответной меры на санкции против КНР. Летом прошлого года были введены ограничения на экспорт в виде лицензирования, теперь пришло время полного запрета.При этом СМИ о запрете сообщили с запозданием: отгрузки галлия и германия в США прекращены ещё в январе 2024 года, а поставки сурьмы прекращены с сентября 2024 года.На Китай приходится 48% мировой добычи сурьмы, 59,2% производства очищенного германия и 98,8% производства галлия. Сурьма используется для производства ЖК-дисплеев, боеприпасов, ЯО, аккумуляторов и фотогальванического оборудования, а германий с галлием применяются для выпуска чипов, солнечных панелей, оптоволокна и систем вооружений.По сути, произошла реализация самосбывающегося пророчества: США так долго говорили об опасности китайской монополии в сфере редких и редкоземельных металлов, что своими санкциями против Китая не оставили ему выбора и принудили к введению ограничений.Теперь американскому бизнесу нужно будет импортозамещаться. Но с этим будут проблемы.1. Германий является побочным продуктом при переработке цинковой руды, меди и угля. Добывается в Айдахо на шахте Apex в Юте.2. Сурьма в США не добывается, но при поддержке Пентагона и австралийских компаний планируется организовать её добычу на Аляске.3. Галлий планируют добывать в национальном парке Битеррут на территории Монтаны и Айдахо.Естественно, наращивать добычу (тем более, осваивать её с нуля) долго, дорого и сложно. Страдать производители чипов (и мы тоже как их потребители) будут долго: цены вырастут, а чипмейкеры переложат все издержки на потребителей. И проблемы будут не только у бизнеса, но и у американской бюрократии. Поэтому помогать США будут все их союзники, особенно Канада и Австралия.Впрочем, даже если после роста цен добывать сурьму и галлий в США станет выгодно, конкурентоспособнее от этого американские компании не станут — КНР может снизить цены для компаний из нейтральных стран, а политики продолжат руководствоваться логикой нанесения оппоненту максимального экономического ущерба.Страны разные, проблемы общиеТеперь стоит вернуться к России.Запасы РЗМ в России огромные и превышают 28,5 млн тонн. Но годовое потребление РЗМ не превышает и 2 тыс. тонн, добыча РЗМ (точных данных нет) измеряется сотнями тонн, при этом в советские годы минералы добывались преимущественно в Казахстане и Киргизии, а перерабатывались на Украине и в Эстонии.Вплоть до 2021 года проблематика добычи РЗМ находилась вне поля зрения отечественной бюрократии. Но в 2021 году Генпрокуратура обратилась с иском об изъятии акций Соликамского магниевого завода (СМЗ), который производит магний, тантал, ниобий и титановую губку. Соликамский магниевый завод является не только старейшим магниевым заводом в мире, но и единственным крупным производителем редкозёмов в России. Предприятие опирается на производственную базу Ловозерского ГОК (Мурманская область).К тому моменту четыре физлица-акционера завода уже 2 года как не могли решить острый корпоративный конфликт, а концентрат с завода вывозился в Эстонию. Часть РЗМ впоследствии экспортировалась в США. Суды вокруг СМЗ растянулись на 3 года и в январе 2024 года СМЗ был передан в собственность ГК "Росатом", которую назначили ответственной за редкоземельное импортозамещение.А 25 февраля 2025 года СМИ сообщили о начале первого этапа (проектирования) строительства завода по производству РЗМ на базе Соликамского магниевого завода. За 7 млрд рублей планируется построить разделительный комплекс мощностью 2,5 тыс. тонн лантана, церия, неодима, празеодима и концентрата РЗМ среднетяжёлой группы (самарий, гадолиний, европий). Проще говоря новый разделительный комплекс позволит делать в России то, что ранее делали в Эстонии. Ключевым потребителем продукции станет компания "Русатом металлтех" (отвечает за металлическое направления "Росатома"), которая построит в Удмуртии первый в России завод по производству постоянных редкоземельных магнитов с предельной мощностью производства в 3 тыс. тонн, что превратит предприятие в крупнейшего потребителя РЗМ в России.Впрочем, пока это лишь планы, пусть и вполне конкретные, да и реализовывать их есть кому. Однако всё это не снимает ряда проблем, традиционно присущих РЗМ.Во-первых, тема с ними крайне перегрета, а вот ёмкость внутреннего рынка России недостаточна для работы отрасли по добыче и переработке РЗМ на рыночных условиях. Резко увеличить ёмкость рынка не получится — РЗМ используются в высокотехнологичных и капиталоёмких отраслях экономики.Во-вторых, России потребуются технологии и оборудование для добычи РЗМ, которые ей не факт, что захотят продавать с учётом санкций. Наработка своих технологий и освоение производства своего оборудования потребует времени и денег. Следовательно, сроки запуска крупных проектов непременно будут сорваны. Также понадобятся кадры, которые предстоит ещё подготовить.В-третьих, конкурировать с Китаем на мировом рынке по-прежнему будет крайне сложно, а в ряде случаев и вовсе невозможно.Тем не менее, пора выяснить, в какие именно проекты в теории Россия могла бы позвать американский капитал.Сибирь и ДонбассДобывать РЗМ в России можно в двух регионах — Сибири и Донбассе.В Якутии есть Томторское месторождение с запасами руды в 11,4 млн тонн. Месторождение может дать 700 тыс. тонн оксида ниобия и 1,7 млн тонн резкоземельных оксидов. Принадлежит месторождение менеджерам группы ИСТ Александра Несиса, но к разработке никто не приступал. В Тыве Ак-Сугский участок недр обладает запасами в 78 тыс. тонн молибдена и 83,3 тыс. тонн рения, права на которые были в прошлом году отозваны Роснедрами у компании "Интергео" Михаила Прохорова, а потом переданы "Ростеху".Определёнными запасами РЗМ обладает и Донбасс. Речь пойдёт об Азовском месторождении редкоземельных металлов площадью 100 га в одном километре от посёлка Володарское или в 25 км от железнодорожной станции "Мариуполь". Азовское месторождение циркониевых руд на территории Донецкой области было разведано еще во времена СССР. Основные поисковые работы на территории Азовской структуры проводились на циркониевые руды в 1988–1992 году Приазовской экспедицией КП "Южукргеология". В начале 2000-х проводилась его промышленная оценка.Азовское месторождение принадлежит к категории очень крупных редкоземельных месторождений с богатыми рудами (перспективные запасы — более 500 тыс. тонн TR2O3 при их содержании в рудах до 1–2 %). Промышленная ценность месторождения значительно увеличивается присутствием в рудах крупных запасов циркония (около 1 млн тонн ZrО2 при содержании 1,4 %). По стоимости иттрия и лантана оно в три раза богаче Ловозерского месторождения на Кольском полуострове и сопоставимо с такими уникальными месторождениями мира, как Байюнь-Обо (КНР) и Маунтин-Пасс (США).Наиболее разведанным в регионе является Мазуровское месторождение (Волновахский район Донецкой области). Здесь выявлено 16 рудных залежей с промышленным содержанием тантала, ниобия и циркония, а также сопутствующим ценным компонентом — нефелином. Общие запасы руд — более 200 млн тонн. Первая рудная залежь месторождения уже частично отрабатывалась открытым способом в течение 15 лет. После обогащения и переработки руды структурным подразделением ММК им. Ильича — его химико-металлургической фабрикой, которая в советское время называлась Донецким химико-металлургическим комбинатом, получали циркониевый концентрат. Тогда Мазуровское считалось месторождением только циркона. К началу 90-х годов добыча редких и редкоземельных металлов была приостановлена.Представляет промышленный интерес также техногенное месторождение — гидроотвал обогатительной фабрики, сложенный хвостами из отходов переработки редкометальных руд Мазуровского месторождения за период 1947–1964 гг. — 2 млн тонн руд и отходов. По минералогическому и химическому составу отходы обогащения идентичны составу коренных руд Мазуровского месторождения.В то же время разговоры о возобновлении добычи на указанных месторождениях ведутся более 20 лет, но никаких реальных подвижек в данном направлении за это время так и не произошло. А к попыткам начать добычу циркония на Азовском месторождении во времена Украины приступали трижды: в 2004, 2012 и 2021 годах и каждый раз освоение срывалось из-за непримиримой позиции жителей Володарского. Они активно протестовали из-за нежелания переселяться из посёлка — карьер для добычи циркония находится всего в 1,5 км от его черты, — а также опасения радиоактивного загрязнения местности (жители боятся возникновения "Второго Чернобыля"), а также исчезновения и загрязнения водных ресурсов и вывода из эксплуатации сельскохозяйственных земель.Очевидно, что в силу крайнего богатства Донбасса на редкоземельные металлы и цирконий, рано или поздно — вопрос лишь во времени — добыча минералов начнётся как на Азовском, так и Мазуровском месторождениях. Весь вопрос в том, каким сопротивлением оно будет сопровождаться со стороны жителей Володарского и насколько перспективный добытчик этих полезных ископаемых (а им в текущих условиях может быть только "Росатом") захочет учесть мнение поднаторевших в отстаивании собственных прав жителей или что-то сможет им предложить взамен.***С точки зрения вульгарной экономики реальное привлечение американского капитала в добычу РМ и РЗМ в России выгодно — это позволит расширить потенциальный рынок сбыта, а значит облегчит привлечение финансирования и сократит срок окупаемости проектов. Но в противоречие с экономикой входят этика и проблематика обеспечения государственной безопасности. Ключевым потребителем РМ и РЗМ в США являются военные корпорации, то есть российские минералы станут основой для американского оружия, которым после 2022 года убивают граждан России. Этический вопрос в этой истории играет особую роль, хоть и понятно, что политика и этика пересекаются лишь тогда, когда это выгодно политикам.Полная история американо-украинского соглашения по редкоземельным минералам - в статье Павла Котова "Путин продемонстрировал Трампу, чем США выгодно признание новых регионов"
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
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Иван Лизан
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сша, россия, китай, владимир путин, джо байден, росатом, reuters, пентагон, эксклюзив
США, Россия, Китай, Владимир Путин, Джо Байден, Росатом, Reuters, Пентагон, Эксклюзив

"Куй редкоёземы пока горячо". Но опыт США, России и Украины показывает, что здесь всё не так просто

05:45 27.02.2025 (обновлено: 05:50 27.02.2025)
 
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- РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Поздним вечером 24 февраля 2025 года президент Путин заявил о готовности предложить США, участие в проектах по добыче редкоземельных металлов в России, включая Донбасс и Новороссию. Никакой конкретики по предложению нет, да и очевидно, что в нём пока больше политики, чем экономики.
В пользу тому начальный этап в переговорах с США, не позволяющий пока продвинуться куда-либо дальше слов, а также особенность политического момента — разгар споров между США и Украиной всё по той же теме с минералами и редкоземами. Тем не менее, всё это является неплохим поводом, чтобы вспомнить как обстоит дело с редкозмельными (РЗМ) минералами в России и не только.
Редкие и желанные
В группу редкоземельных металлов входят 17 элементов, которые активно используются в машиностроении и микроэлектронике. К редким относятся ещё 60 элементов, включая литий и кобальт.
Редкоземы
Редкоземы
Редкоземы
Особенность редкоземельных металлов не столько в их малых запасах, сколько в малой концентрации в земной коре, неравномерном залегании по странам, а также склонности к образованию прочных соединений с другими металлами и минералами.
Как следствие — для добычи РЗМ необходимо перелопатить тысячи тонн породы, затратив массу энергии и химикатов для их выделения в виде чистых металлов и других соединений. Поэтому добыча редкозёмов оборачивается большими проблемами для экологии, а сам клуб стран-добытчиков никогда не был большим.
В 1986 году на первом месте по добыче РЗМ с более чем двукратным отрывом от СССР находились США, а тройку замыкал Китай. С распадом СССР исчезла и советская редкоземельная промышленность. Одновременно в Китае при поддержке правительства стали активно увеличивать объёмы производства редкоземельных металлов: американским добытчикам становилось всё сложнее конкурировать с дешёвыми китайскими редкозёмами, а возросшее давление со стороны экологов окончательно добило шахту Маунтин-Пасс. Так, уже к середине нулевых мировой рынок редкозёмов оказался под контролем Китая — на него приходится свыше половины добычи данных металлов.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Редкоземельный фронт
Китайская монополия уже не первый год тяготит США — 80 % редкозёмов американский бизнес импортирует из КНР, а возможность контролировать экспорт позволяет не только управлять ценой на редкозёмы, но и при необходимости банкротить китайских конкурентов, демпингуя на рынке.
А при Джо Байдене КНР стала активно вводить ограничения на экспорт РМ и РЗМ в США. Сперва под ограничения попадали отдельные компании военно-промышленного комплекса, преимущественно за поставку вооружений Тайваню. В декабре 2024 года агентство Reuters сообщило, что Пекин запретил экспорт в США галлия, германия и сурьмы в качестве ответной меры на санкции против КНР. Летом прошлого года были введены ограничения на экспорт в виде лицензирования, теперь пришло время полного запрета.
При этом СМИ о запрете сообщили с запозданием: отгрузки галлия и германия в США прекращены ещё в январе 2024 года, а поставки сурьмы прекращены с сентября 2024 года.
На Китай приходится 48% мировой добычи сурьмы, 59,2% производства очищенного германия и 98,8% производства галлия. Сурьма используется для производства ЖК-дисплеев, боеприпасов, ЯО, аккумуляторов и фотогальванического оборудования, а германий с галлием применяются для выпуска чипов, солнечных панелей, оптоволокна и систем вооружений.
По сути, произошла реализация самосбывающегося пророчества: США так долго говорили об опасности китайской монополии в сфере редких и редкоземельных металлов, что своими санкциями против Китая не оставили ему выбора и принудили к введению ограничений.
Теперь американскому бизнесу нужно будет импортозамещаться. Но с этим будут проблемы.
1. Германий является побочным продуктом при переработке цинковой руды, меди и угля. Добывается в Айдахо на шахте Apex в Юте.
2. Сурьма в США не добывается, но при поддержке Пентагона и австралийских компаний планируется организовать её добычу на Аляске.
3. Галлий планируют добывать в национальном парке Битеррут на территории Монтаны и Айдахо.
Естественно, наращивать добычу (тем более, осваивать её с нуля) долго, дорого и сложно. Страдать производители чипов (и мы тоже как их потребители) будут долго: цены вырастут, а чипмейкеры переложат все издержки на потребителей. И проблемы будут не только у бизнеса, но и у американской бюрократии. Поэтому помогать США будут все их союзники, особенно Канада и Австралия.
Впрочем, даже если после роста цен добывать сурьму и галлий в США станет выгодно, конкурентоспособнее от этого американские компании не станут — КНР может снизить цены для компаний из нейтральных стран, а политики продолжат руководствоваться логикой нанесения оппоненту максимального экономического ущерба.
Страны разные, проблемы общие
Теперь стоит вернуться к России.
Запасы РЗМ в России огромные и превышают 28,5 млн тонн. Но годовое потребление РЗМ не превышает и 2 тыс. тонн, добыча РЗМ (точных данных нет) измеряется сотнями тонн, при этом в советские годы минералы добывались преимущественно в Казахстане и Киргизии, а перерабатывались на Украине и в Эстонии.
Вплоть до 2021 года проблематика добычи РЗМ находилась вне поля зрения отечественной бюрократии. Но в 2021 году Генпрокуратура обратилась с иском об изъятии акций Соликамского магниевого завода (СМЗ), который производит магний, тантал, ниобий и титановую губку. Соликамский магниевый завод является не только старейшим магниевым заводом в мире, но и единственным крупным производителем редкозёмов в России. Предприятие опирается на производственную базу Ловозерского ГОК (Мурманская область).
К тому моменту четыре физлица-акционера завода уже 2 года как не могли решить острый корпоративный конфликт, а концентрат с завода вывозился в Эстонию. Часть РЗМ впоследствии экспортировалась в США. Суды вокруг СМЗ растянулись на 3 года и в январе 2024 года СМЗ был передан в собственность ГК "Росатом", которую назначили ответственной за редкоземельное импортозамещение.
А 25 февраля 2025 года СМИ сообщили о начале первого этапа (проектирования) строительства завода по производству РЗМ на базе Соликамского магниевого завода. За 7 млрд рублей планируется построить разделительный комплекс мощностью 2,5 тыс. тонн лантана, церия, неодима, празеодима и концентрата РЗМ среднетяжёлой группы (самарий, гадолиний, европий). Проще говоря новый разделительный комплекс позволит делать в России то, что ранее делали в Эстонии. Ключевым потребителем продукции станет компания "Русатом металлтех" (отвечает за металлическое направления "Росатома"), которая построит в Удмуртии первый в России завод по производству постоянных редкоземельных магнитов с предельной мощностью производства в 3 тыс. тонн, что превратит предприятие в крупнейшего потребителя РЗМ в России.
Впрочем, пока это лишь планы, пусть и вполне конкретные, да и реализовывать их есть кому. Однако всё это не снимает ряда проблем, традиционно присущих РЗМ.
Во-первых, тема с ними крайне перегрета, а вот ёмкость внутреннего рынка России недостаточна для работы отрасли по добыче и переработке РЗМ на рыночных условиях. Резко увеличить ёмкость рынка не получится — РЗМ используются в высокотехнологичных и капиталоёмких отраслях экономики.
Во-вторых, России потребуются технологии и оборудование для добычи РЗМ, которые ей не факт, что захотят продавать с учётом санкций. Наработка своих технологий и освоение производства своего оборудования потребует времени и денег. Следовательно, сроки запуска крупных проектов непременно будут сорваны. Также понадобятся кадры, которые предстоит ещё подготовить.
В-третьих, конкурировать с Китаем на мировом рынке по-прежнему будет крайне сложно, а в ряде случаев и вовсе невозможно.
Тем не менее, пора выяснить, в какие именно проекты в теории Россия могла бы позвать американский капитал.
Сибирь и Донбасс
Добывать РЗМ в России можно в двух регионах — Сибири и Донбассе.
В Якутии есть Томторское месторождение с запасами руды в 11,4 млн тонн. Месторождение может дать 700 тыс. тонн оксида ниобия и 1,7 млн тонн резкоземельных оксидов. Принадлежит месторождение менеджерам группы ИСТ Александра Несиса, но к разработке никто не приступал. В Тыве Ак-Сугский участок недр обладает запасами в 78 тыс. тонн молибдена и 83,3 тыс. тонн рения, права на которые были в прошлом году отозваны Роснедрами у компании "Интергео" Михаила Прохорова, а потом переданы "Ростеху".
Определёнными запасами РЗМ обладает и Донбасс. Речь пойдёт об Азовском месторождении редкоземельных металлов площадью 100 га в одном километре от посёлка Володарское или в 25 км от железнодорожной станции "Мариуполь". Азовское месторождение циркониевых руд на территории Донецкой области было разведано еще во времена СССР. Основные поисковые работы на территории Азовской структуры проводились на циркониевые руды в 1988–1992 году Приазовской экспедицией КП "Южукргеология". В начале 2000-х проводилась его промышленная оценка.
Азовское месторождение принадлежит к категории очень крупных редкоземельных месторождений с богатыми рудами (перспективные запасы — более 500 тыс. тонн TR2O3 при их содержании в рудах до 1–2 %). Промышленная ценность месторождения значительно увеличивается присутствием в рудах крупных запасов циркония (около 1 млн тонн ZrО2 при содержании 1,4 %). По стоимости иттрия и лантана оно в три раза богаче Ловозерского месторождения на Кольском полуострове и сопоставимо с такими уникальными месторождениями мира, как Байюнь-Обо (КНР) и Маунтин-Пасс (США).
Наиболее разведанным в регионе является Мазуровское месторождение (Волновахский район Донецкой области). Здесь выявлено 16 рудных залежей с промышленным содержанием тантала, ниобия и циркония, а также сопутствующим ценным компонентом — нефелином. Общие запасы руд — более 200 млн тонн. Первая рудная залежь месторождения уже частично отрабатывалась открытым способом в течение 15 лет. После обогащения и переработки руды структурным подразделением ММК им. Ильича — его химико-металлургической фабрикой, которая в советское время называлась Донецким химико-металлургическим комбинатом, получали циркониевый концентрат. Тогда Мазуровское считалось месторождением только циркона. К началу 90-х годов добыча редких и редкоземельных металлов была приостановлена.
Представляет промышленный интерес также техногенное месторождение — гидроотвал обогатительной фабрики, сложенный хвостами из отходов переработки редкометальных руд Мазуровского месторождения за период 1947–1964 гг. — 2 млн тонн руд и отходов. По минералогическому и химическому составу отходы обогащения идентичны составу коренных руд Мазуровского месторождения.
В то же время разговоры о возобновлении добычи на указанных месторождениях ведутся более 20 лет, но никаких реальных подвижек в данном направлении за это время так и не произошло. А к попыткам начать добычу циркония на Азовском месторождении во времена Украины приступали трижды: в 2004, 2012 и 2021 годах и каждый раз освоение срывалось из-за непримиримой позиции жителей Володарского. Они активно протестовали из-за нежелания переселяться из посёлка — карьер для добычи циркония находится всего в 1,5 км от его черты, — а также опасения радиоактивного загрязнения местности (жители боятся возникновения "Второго Чернобыля"), а также исчезновения и загрязнения водных ресурсов и вывода из эксплуатации сельскохозяйственных земель.
Очевидно, что в силу крайнего богатства Донбасса на редкоземельные металлы и цирконий, рано или поздно — вопрос лишь во времени — добыча минералов начнётся как на Азовском, так и Мазуровском месторождениях. Весь вопрос в том, каким сопротивлением оно будет сопровождаться со стороны жителей Володарского и насколько перспективный добытчик этих полезных ископаемых (а им в текущих условиях может быть только "Росатом") захочет учесть мнение поднаторевших в отстаивании собственных прав жителей или что-то сможет им предложить взамен.
***
С точки зрения вульгарной экономики реальное привлечение американского капитала в добычу РМ и РЗМ в России выгодно — это позволит расширить потенциальный рынок сбыта, а значит облегчит привлечение финансирования и сократит срок окупаемости проектов. Но в противоречие с экономикой входят этика и проблематика обеспечения государственной безопасности. Ключевым потребителем РМ и РЗМ в США являются военные корпорации, то есть российские минералы станут основой для американского оружия, которым после 2022 года убивают граждан России. Этический вопрос в этой истории играет особую роль, хоть и понятно, что политика и этика пересекаются лишь тогда, когда это выгодно политикам.
Полная история американо-украинского соглашения по редкоземельным минералам - в статье Павла Котова "Путин продемонстрировал Трампу, чем США выгодно признание новых регионов"
 
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