https://ukraina.ru/20250227/1061374076.html

Украина вверх тормашками. Украинские эксперты с удивлением обнаружили, что не туда страмелись

Украина вверх тормашками. Украинские эксперты с удивлением обнаружили, что не туда страмелись - 27.02.2025 Украина.ру

Украина вверх тормашками. Украинские эксперты с удивлением обнаружили, что не туда страмелись

На Украине прозревают и начинают говорить, что Америка плохо киевскому режиму помогала, а теперь еще и разорить хочет.

2025-02-27T06:50

2025-02-27T06:50

2025-02-27T06:50

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Новая администрация США требует от Киева погасить долги, компенсировать средства, затраченные американцами на войну. Такой оборот многих на Украине почему-то поразил.Украинский политолог Дмитрий Спивак внезапно прозрел и раскритиковал украинскую писательницу Ларису Ницой за её нападки на русский язык, заявив, что украинское общество многонационально и русский язык для миллионов украинцев родной.Что касается отношений с западными парнёрами, то эксперт вспомнил о "доктрине Монро", которой американцы оправдывали свои многочисленные вторжения, посоветовал перечитать "Исповедь экономического убийцы" Джона Перкинса и обрушился с критикой на… Байдена. Он, дескать, ничем не отличается от критикуемого сегодня на Украине Трампа, разве что только риторикой."А Байден что - не для себя (вёл украинскую политику — Ред.)? Не могли предотвратить всё это? Могли. А если уж началось, не могли дать нам (киевскому режиму — Ред.) то, что необходимо было в 2022-м, чтобы результат был сегодня другой? Могли. Где самолёты, "Патриоты", ATACMSы? Где это всё — танки, катера? Ведь это же всё обещано было… но ничего не давали. Разрушено пол-Украины!", - заявил Спивак в эфире своего видеоблога.Он сделал вывод: Байден и глобалисты играли в свою игру, "плевать им было всем на судьбу Украины".По мнению эксперта, США всего добились при Байдене: ослабили конкурента - Евросоюз, американская экономика работает, ВПК работает, вот разве что не развалилась российская экономика и не поменялась в России власть. Однако, добавил Спивак, серьёзные аналитики у демократов, вероятно, на это и не рассчитывали. А может и рассчитывали, "но - не рассчитали, что Россия настолько сблизится с Китаем, с Индией, с Глобальным Югом, перестроит свою экономику, поставит на военные рельсы и будет зарабатывать колоссальные деньги".Вспомнил Спивак и о деятельности USAID и о грантоедах, о политической коррупции и о внешнем вмешательстве во внутренние дела Украины под прикрытием высоких лозунгов. Теперь всё то же самое, разве что лозунги отпали."Просто Трамп честно это говорит, без вот этих изысков: вы должны — верните. Всё, точка", - сказал политолог, подчекнув, что "и Байден, и Трамп в ситуации с Украиной - отстаивают интересы своей страны, кто как умеет".Спивак призвал украинцев "к Трампу привыкнуть" и предположил, что комплиментарность в отношениях Трампа и Путина скоро исчезнет. Каждая страна защищает свои интересы, и там слишком много противоречий.Что до Европы, то, по мнению Спивака, "она ещё может возродиться". Возможно. Всё же это крупный рынок. Но насколько европейцам важна Украина? В качестве ответа политолог продемонстрировал видеозапись выступления президента Франции Макрона, где тот рассказывает об украинском конфликте, показывая карту Украины вверх тормашками — "Украину европейцы не знают и знать не хотят"."То, что Украина мало кого интересует, можете даже не сомневаться. Полякам слова никто не сказал, когда они нам экономическую блокаду устраивали во время войны… Вот эта карта перевёрнутая в руках рассказывающего о судьбе Украины Макрона — вот это и есть показатель нынешней Европы, во многом прогнившей. Не той Европы, куда хотелось когда-то...", - заявил эксперт. Впрочем, в конце этого же выпуска он подчеркнул, что "Украина нужна Европе - и Европа нужна Украине"."Непорядочной" назвала позицию Вашингтона, требующего от Киева выплаты долга за оказанную помощь, украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян."За годы войны американские военные заводы заработали миллиарды на военных заказах, благодаря российской угрозе США удалось взять на очень короткий поводок страны ЕС, которые к тому же понесли огромный экономический ущерб, практически лишившись возможности с этого поводка сорваться (хотя они, похоже, намерены попробовать). Россия, стратегический противник США, понесла большие потери самого разного рода - дипломатические, экономические, демографические и так далее", - написала Монтян в своём блоге.Она продолжила: "Всего этого США добились благодаря войне в Украине и за счёт Украины. И по большому счёту честно было бы теперь помочь Украине хотя бы частично восстановиться после этого кошмара. Но нет: теперь по крайней мере Салорейх заставляют ещё и за всё это расплачиваться. В особенности за то, что, в самом деле, давали бесплатно - так вообще не делают, это банально непорядочно!".Но, по всей видимости, вопрос порядочности волнует мировых лидеров и стоящие за ними силы в самую последнюю очередь. Если вообще волнует.Монтян напомнила, что в превращении Украины в "торпеду" против России не последнюю роль сыграли республиканцы и лично Трамп. Но "сейчас у Трампа решили, что эту свою функцию Украина больше выполнять не может, и ей нашли другое применение: часть - скормить России для задабривания последней, а из остатков выжать все соки на пользу американской экономики".В общем, только бизнес - и ничего личного.А что Украина? Тут нужно ожидать ожесточённой схватки за командные высоты, куда более ожесточённой, чем даже это было в 2014 году, считает украинский политолог Андрей Ермолаев.По его мнению, высказанному в интервью журналисту Александру Шелесту*, завершение боевых действий на Украине будет иметь характер временной заморозки - "потому что все правовые документы, включая большой договор о завершении войны сейчас принять невозможно".Эксперт напомнил, что пока остаётся открытым вопрос, чьей подписи (от Киева) будут доверять в этих будущих протоколах."Сколько бы мы не организовывали социсследований… это не вопрос рейтинга в Украине, это вопрос признания переговаривающихся сторон, дадут тебе поставить подпись или не дадут. Но этого мало. В случае, если будет достигаться вот этот вот тактический компромисс по "горячей фазе", от Украины будут требовать и даже давить на проведение выборов — и президентских, и парламентских", - сказал Ермолаев, добавив, что всё это быстро не произойдёт, а может продлиться до конца текущего года.И как раз выборы в таком случае "будут превращаться в гонку за то, кому доверят право подписи, то есть это выбор подписантов...", считает эксперт. По его мнению, Зеленскому очень сложно будет как-то заявиться в качестве претендента "в подписанты".Между тем боевые действия на Украине продолжаются. Дональд Трамп заявил, что он считает необходимым присутствие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, хотя и "в форме, которая приемлема для всех сторон".О конкретной форме присутствия иностранных войск на территории Украины судить пока рано, но все понимают, что какой бы она ни была, это будет означать оккупацию Западом части страны.Ранее стало известно, что власти Франции и Великобритании обсуждают возможность отправки своих "миротворцев" на Украину.В России считают, что достичь стабильного мира можно и без этого. Как сказал РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, миротворческие миссии западных стран "по сути станут скрытой интервенцией".По мнению политика, для стабильно мира достаточно будет изгнания навсегда нацистского киевского режима и официального отказа НАТО от планов расширения на восток к границам России.А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе, что российская сторона вариантов ввода на Украину западных миротворцев не может рассматривать. Он также исключил возможность заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения.* Признан иноагентом в РФПодробнее на эту тему -в материале Сергея Зуева "Обрушение началось". Украинские эксперты увидели в происходящем с их страной симптомы мировых изменений"

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, дональд трамп, россия, сша, джо байден, татьяна монтян, ес, впк, госдума, эксперты