"Обрушение началось". Украинские эксперты увидели в происходящем с их страной симптомы мировых изменений - 26.02.2025 Украина.ру
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"Обрушение началось". Украинские эксперты увидели в происходящем с их страной симптомы мировых изменений
"Обрушение началось". Украинские эксперты увидели в происходящем с их страной симптомы мировых изменений - 26.02.2025 Украина.ру
"Обрушение началось". Украинские эксперты увидели в происходящем с их страной симптомы мировых изменений
На Украине эксперты и политики размышляют над тем, почему у них прибавилось врагов и думают, что теперь с этим делать. Пытаются предсказать будущее страны в стремительно меняющемся мире и понять, есть ли вообще это будущее.
2025-02-26T06:20
2025-02-26T06:20
украина
сша
россия
владимир зеленский
андрей ермолаев
руслан бортник
ес
эксперты
будущее
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Тем более, что старой доброй Украины больше нет. Этот факт констатировал украинский политолог Руслан Бортник."Эта война уничтожила старую Украину, которая была связана с Россией", - заявил он в эфире одного из ютуб-каналов, пояснив, что миллионы людей, представлявших эту страну, "разбежались".Отметим, что бежали люди от преследований и от смерти. А многие и не бежали никуда, оставались дома, но оказались вскоре в составе России — и это тоже произошло исключительно благодаря стараниям киевских майданных и постмайданных политиков и их западных хозяев.А что с теми, кто остаётся на подконтрольной пока ещё этим политикам территории? Будет сложно. По словам Бортника, "это поколение украинцев будет навсегда травмировано войной"."Мы - потерянное поколение с точки зрения строительства какого-то супермодернового государства", - признал политолог, выразив надежду, что следующие поколения как-то от этой травмы отойдут. По всей видимости, он говорил не обо всех украинцах, но только о единомышленниках. В комментариях к видеозаписи Бортнику напомнили, что на Донбасс война пришла ещё в 2014 году, а принёс её туда захваченный майданщиками Киев. Но о судьбах жителей Донбасса политолог почему-то не вспомнил.Не он один. Как раз в эти дни все сторонники бандеровщины и примкнувшие к ним европолитики "отмечают" дату начала СВО, от неё и отсчитывая путь украинских потерь. А отсчитывать надо бы совсем с других дат.Да и поджигателей войны до сих пор не там ищут, хотя поджигатели и не скрываются, считает украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян."Тут вице-президент США Вэнс на полном серьёзе вещает, что "страны Зеленского" вообще бы уже не существовало, если бы не щедроты Соединённых Штатов!", - отметила она в своём блоге, назвав это утверждение "просто потрясающим".И согласилась: "Таки да - если бы не США, то Украина не превратилась бы в Салорейх - убогую колонию Коллективного Запада, в анти-Россию, в фпв-дрон, единственное предназначение которого - убиться об Россию, нанеся ей максимальный урон".По словам Монтян, без вмешательства США "Украина и до сих пор жила бы себе счастливо — без майдаунов, без бандеровщины, без пришибленных нациков, без Пецюльки "Ваши дети будут сидеть в подвалах" Порошенко, без клоуна Зелебобика, играющего членом на рояле, и безо всего его конченого "95-го квартала"… И —- без войны с Россией...".Поэтому Вэнсу следовало бы принести максимально искренние извинения гражданам Украины, России и даже Европы и - "продемонстрировать деятельное раскаяние", написала юрист в своём блоге. И задала вопрос: "раз трамписты признали, что именно неоконо-соросята устроили эту кровопролитнейшую войну, и даже не столько ради геополитики, а просто ради попила огромных деньжищ - где репарации пострадавшим от кровожадных американских жлобов, Вэнс?".Вопрос, между прочим, вполне по делу. Но вряд ли американские политики найдут, что на него ответить.Тем временем эксперты продолжают обсуждать изменения в отношениях Киева и Вашингтона и совершенно неожиданные для многих формы внешнего выражения этих изменений — высказывания Трампа, Маска и других действующих лиц в адрес ещё недавно "боготворимого" всем Западом Зеленского и его клики.Украинский политолог Андрей Ермолаев высказал предположение, что мы наблюдаем некий новый тренд в мировой политике и дипломатии."Если раньше нормой была приличная дипломатия с "фигой в кармане"… а вот сейчас нормой стала дуля открытая. Вышел и вместо политеса — в нос дулю. Наверное, это особенность времени, переход от одних отношений к другим", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.Ермолаев отметил, что в случае с новой администрацией США "мы имеем дело с опытнейшими медийными командами, которые вообще мастера постановок", а сам "Трамп и его соратники — бизнесмены, и тут можно понять корни агрессивной рекламы".Но почему эта агрессивность так открыто проявлена в политике именно сейчас? По мнению политолога, дело в смене эпох: все мы уже находимся в "эпохе ультраимпериализма" — и видим обрушение на геополитической арене."Обрушение мы видим и внутри Украины, это обрушение режима", - констатировал Ермолаев, уточнив, что он использует этот термин не в качестве обличительного, но описывает ситуацию. А ситуация такова, что "просто режим работы власти (на Украине — Ред.) - он начинает сейчас ломаться, сыпаться"."Это обрушение режима сопровождается ярмаркой тщеславия, видим парад тщеславцев, которые говорят — мы можем спасать", - сказал эксперт. Однако возможность спасения киевского режима далеко не очевидна."Для трамповских США вопрос судьбы отдельных государств не принципиален", - заявил политолог. Он напомнив о словах госсекретаря США Марко Рубиом о переходе к новым правилам жизни в многополярном мире и констатировал: "многополярность начинает признаваться", но только для одних политических систем (например, для Китая) это игра по старым правилам, для других — по новым."А сами США эту многополярность воспринимают как некий переходный период, в котором они должны опять победить. Все, кто этому могут помогать, они должны признать эти правила — или они будут подчинены. Так они (США — Ред.) ведут себя по отношению к Украине", - подчеркнул Ермолаев.Он добавил, что также цель США сейчас — переформатировать ЕС и попытаться каким-то образом заново выстроить отношения с Россией, чтобы она "откорректировала свой восточный поворот". Украинский эксперт полагает, что для российского капитала это предложение "очень вкусное" и сейчас в Москве восточный поворот "перерасчитывают".Он продолжил: "Если для этого нужно заставить Украину принять правила, по которым должна завершиться эта война, которая мешает игре, то это будет сделано, это сейчас и делается".А что Зеленский? Похоже на то, что он списан. По мнению Ермолаева, "для США в той будущей Украине, которая возникнет после сделки с Россией, Зеленского и его команды — просто нет".* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Пора валить! Украинские и зарубежные эксперты и политики о перспективах страны и лично Зеленского"
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, сша, россия, владимир зеленский, андрей ермолаев, руслан бортник, ес, эксперты, будущее
Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермолаев, Руслан Бортник, ЕС, эксперты, будущее

"Обрушение началось". Украинские эксперты увидели в происходящем с их страной симптомы мировых изменений

06:20 26.02.2025
 
© Украина.руКоллаж: что говорят эксперты
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине эксперты и политики размышляют над тем, почему у них прибавилось врагов и думают, что теперь с этим делать. Пытаются предсказать будущее страны в стремительно меняющемся мире и понять, есть ли вообще это будущее.
Тем более, что старой доброй Украины больше нет. Этот факт констатировал украинский политолог Руслан Бортник.
"Эта война уничтожила старую Украину, которая была связана с Россией", - заявил он в эфире одного из ютуб-каналов, пояснив, что миллионы людей, представлявших эту страну, "разбежались".
Отметим, что бежали люди от преследований и от смерти. А многие и не бежали никуда, оставались дома, но оказались вскоре в составе России — и это тоже произошло исключительно благодаря стараниям киевских майданных и постмайданных политиков и их западных хозяев.
А что с теми, кто остаётся на подконтрольной пока ещё этим политикам территории? Будет сложно. По словам Бортника, "это поколение украинцев будет навсегда травмировано войной".
"Мы - потерянное поколение с точки зрения строительства какого-то супермодернового государства", - признал политолог, выразив надежду, что следующие поколения как-то от этой травмы отойдут. По всей видимости, он говорил не обо всех украинцах, но только о единомышленниках. В комментариях к видеозаписи Бортнику напомнили, что на Донбасс война пришла ещё в 2014 году, а принёс её туда захваченный майданщиками Киев. Но о судьбах жителей Донбасса политолог почему-то не вспомнил.
Не он один. Как раз в эти дни все сторонники бандеровщины и примкнувшие к ним европолитики "отмечают" дату начала СВО, от неё и отсчитывая путь украинских потерь. А отсчитывать надо бы совсем с других дат.
Да и поджигателей войны до сих пор не там ищут, хотя поджигатели и не скрываются, считает украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.
"Тут вице-президент США Вэнс на полном серьёзе вещает, что "страны Зеленского" вообще бы уже не существовало, если бы не щедроты Соединённых Штатов!", - отметила она в своём блоге, назвав это утверждение "просто потрясающим".
И согласилась: "Таки да - если бы не США, то Украина не превратилась бы в Салорейх - убогую колонию Коллективного Запада, в анти-Россию, в фпв-дрон, единственное предназначение которого - убиться об Россию, нанеся ей максимальный урон".
По словам Монтян, без вмешательства США "Украина и до сих пор жила бы себе счастливо — без майдаунов, без бандеровщины, без пришибленных нациков, без Пецюльки "Ваши дети будут сидеть в подвалах" Порошенко, без клоуна Зелебобика, играющего членом на рояле, и безо всего его конченого "95-го квартала"… И —- без войны с Россией...".
Поэтому Вэнсу следовало бы принести максимально искренние извинения гражданам Украины, России и даже Европы и - "продемонстрировать деятельное раскаяние", написала юрист в своём блоге. И задала вопрос: "раз трамписты признали, что именно неоконо-соросята устроили эту кровопролитнейшую войну, и даже не столько ради геополитики, а просто ради попила огромных деньжищ - где репарации пострадавшим от кровожадных американских жлобов, Вэнс?".
Вопрос, между прочим, вполне по делу. Но вряд ли американские политики найдут, что на него ответить.
Тем временем эксперты продолжают обсуждать изменения в отношениях Киева и Вашингтона и совершенно неожиданные для многих формы внешнего выражения этих изменений — высказывания Трампа, Маска и других действующих лиц в адрес ещё недавно "боготворимого" всем Западом Зеленского и его клики.
Украинский политолог Андрей Ермолаев высказал предположение, что мы наблюдаем некий новый тренд в мировой политике и дипломатии.
"Если раньше нормой была приличная дипломатия с "фигой в кармане"… а вот сейчас нормой стала дуля открытая. Вышел и вместо политеса — в нос дулю. Наверное, это особенность времени, переход от одних отношений к другим", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Ермолаев отметил, что в случае с новой администрацией США "мы имеем дело с опытнейшими медийными командами, которые вообще мастера постановок", а сам "Трамп и его соратники — бизнесмены, и тут можно понять корни агрессивной рекламы".
Но почему эта агрессивность так открыто проявлена в политике именно сейчас? По мнению политолога, дело в смене эпох: все мы уже находимся в "эпохе ультраимпериализма" — и видим обрушение на геополитической арене.
"Обрушение мы видим и внутри Украины, это обрушение режима", - констатировал Ермолаев, уточнив, что он использует этот термин не в качестве обличительного, но описывает ситуацию. А ситуация такова, что "просто режим работы власти (на Украине — Ред.) - он начинает сейчас ломаться, сыпаться".
"Это обрушение режима сопровождается ярмаркой тщеславия, видим парад тщеславцев, которые говорят — мы можем спасать", - сказал эксперт. Однако возможность спасения киевского режима далеко не очевидна.
"Для трамповских США вопрос судьбы отдельных государств не принципиален", - заявил политолог. Он напомнив о словах госсекретаря США Марко Рубиом о переходе к новым правилам жизни в многополярном мире и констатировал: "многополярность начинает признаваться", но только для одних политических систем (например, для Китая) это игра по старым правилам, для других — по новым.
"А сами США эту многополярность воспринимают как некий переходный период, в котором они должны опять победить. Все, кто этому могут помогать, они должны признать эти правила — или они будут подчинены. Так они (США — Ред.) ведут себя по отношению к Украине", - подчеркнул Ермолаев.
Он добавил, что также цель США сейчас — переформатировать ЕС и попытаться каким-то образом заново выстроить отношения с Россией, чтобы она "откорректировала свой восточный поворот". Украинский эксперт полагает, что для российского капитала это предложение "очень вкусное" и сейчас в Москве восточный поворот "перерасчитывают".
Он продолжил: "Если для этого нужно заставить Украину принять правила, по которым должна завершиться эта война, которая мешает игре, то это будет сделано, это сейчас и делается".
А что Зеленский? Похоже на то, что он списан. По мнению Ермолаева, "для США в той будущей Украине, которая возникнет после сделки с Россией, Зеленского и его команды — просто нет".
* Признан иноагентом в РФ
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Пора валить! Украинские и зарубежные эксперты и политики о перспективах страны и лично Зеленского"
 
УкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмолаевРуслан БортникЕСэкспертыбудущее
 
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06:20"Обрушение началось". Украинские эксперты увидели в происходящем с их страной симптомы мировых изменений
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