https://ukraina.ru/20250226/1061345116.html

"Обрушение началось". Украинские эксперты увидели в происходящем с их страной симптомы мировых изменений

"Обрушение началось". Украинские эксперты увидели в происходящем с их страной симптомы мировых изменений - 26.02.2025 Украина.ру

"Обрушение началось". Украинские эксперты увидели в происходящем с их страной симптомы мировых изменений

На Украине эксперты и политики размышляют над тем, почему у них прибавилось врагов и думают, что теперь с этим делать. Пытаются предсказать будущее страны в стремительно меняющемся мире и понять, есть ли вообще это будущее.

2025-02-26T06:20

2025-02-26T06:20

2025-02-26T06:20

украина

сша

россия

владимир зеленский

андрей ермолаев

руслан бортник

ес

эксперты

будущее

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057933593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_46cb66a8d809fd63ea1ccb9f101daff6.jpg

Тем более, что старой доброй Украины больше нет. Этот факт констатировал украинский политолог Руслан Бортник."Эта война уничтожила старую Украину, которая была связана с Россией", - заявил он в эфире одного из ютуб-каналов, пояснив, что миллионы людей, представлявших эту страну, "разбежались".Отметим, что бежали люди от преследований и от смерти. А многие и не бежали никуда, оставались дома, но оказались вскоре в составе России — и это тоже произошло исключительно благодаря стараниям киевских майданных и постмайданных политиков и их западных хозяев.А что с теми, кто остаётся на подконтрольной пока ещё этим политикам территории? Будет сложно. По словам Бортника, "это поколение украинцев будет навсегда травмировано войной"."Мы - потерянное поколение с точки зрения строительства какого-то супермодернового государства", - признал политолог, выразив надежду, что следующие поколения как-то от этой травмы отойдут. По всей видимости, он говорил не обо всех украинцах, но только о единомышленниках. В комментариях к видеозаписи Бортнику напомнили, что на Донбасс война пришла ещё в 2014 году, а принёс её туда захваченный майданщиками Киев. Но о судьбах жителей Донбасса политолог почему-то не вспомнил.Не он один. Как раз в эти дни все сторонники бандеровщины и примкнувшие к ним европолитики "отмечают" дату начала СВО, от неё и отсчитывая путь украинских потерь. А отсчитывать надо бы совсем с других дат.Да и поджигателей войны до сих пор не там ищут, хотя поджигатели и не скрываются, считает украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян."Тут вице-президент США Вэнс на полном серьёзе вещает, что "страны Зеленского" вообще бы уже не существовало, если бы не щедроты Соединённых Штатов!", - отметила она в своём блоге, назвав это утверждение "просто потрясающим".И согласилась: "Таки да - если бы не США, то Украина не превратилась бы в Салорейх - убогую колонию Коллективного Запада, в анти-Россию, в фпв-дрон, единственное предназначение которого - убиться об Россию, нанеся ей максимальный урон".По словам Монтян, без вмешательства США "Украина и до сих пор жила бы себе счастливо — без майдаунов, без бандеровщины, без пришибленных нациков, без Пецюльки "Ваши дети будут сидеть в подвалах" Порошенко, без клоуна Зелебобика, играющего членом на рояле, и безо всего его конченого "95-го квартала"… И —- без войны с Россией...".Поэтому Вэнсу следовало бы принести максимально искренние извинения гражданам Украины, России и даже Европы и - "продемонстрировать деятельное раскаяние", написала юрист в своём блоге. И задала вопрос: "раз трамписты признали, что именно неоконо-соросята устроили эту кровопролитнейшую войну, и даже не столько ради геополитики, а просто ради попила огромных деньжищ - где репарации пострадавшим от кровожадных американских жлобов, Вэнс?".Вопрос, между прочим, вполне по делу. Но вряд ли американские политики найдут, что на него ответить.Тем временем эксперты продолжают обсуждать изменения в отношениях Киева и Вашингтона и совершенно неожиданные для многих формы внешнего выражения этих изменений — высказывания Трампа, Маска и других действующих лиц в адрес ещё недавно "боготворимого" всем Западом Зеленского и его клики.Украинский политолог Андрей Ермолаев высказал предположение, что мы наблюдаем некий новый тренд в мировой политике и дипломатии."Если раньше нормой была приличная дипломатия с "фигой в кармане"… а вот сейчас нормой стала дуля открытая. Вышел и вместо политеса — в нос дулю. Наверное, это особенность времени, переход от одних отношений к другим", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.Ермолаев отметил, что в случае с новой администрацией США "мы имеем дело с опытнейшими медийными командами, которые вообще мастера постановок", а сам "Трамп и его соратники — бизнесмены, и тут можно понять корни агрессивной рекламы".Но почему эта агрессивность так открыто проявлена в политике именно сейчас? По мнению политолога, дело в смене эпох: все мы уже находимся в "эпохе ультраимпериализма" — и видим обрушение на геополитической арене."Обрушение мы видим и внутри Украины, это обрушение режима", - констатировал Ермолаев, уточнив, что он использует этот термин не в качестве обличительного, но описывает ситуацию. А ситуация такова, что "просто режим работы власти (на Украине — Ред.) - он начинает сейчас ломаться, сыпаться"."Это обрушение режима сопровождается ярмаркой тщеславия, видим парад тщеславцев, которые говорят — мы можем спасать", - сказал эксперт. Однако возможность спасения киевского режима далеко не очевидна."Для трамповских США вопрос судьбы отдельных государств не принципиален", - заявил политолог. Он напомнив о словах госсекретаря США Марко Рубиом о переходе к новым правилам жизни в многополярном мире и констатировал: "многополярность начинает признаваться", но только для одних политических систем (например, для Китая) это игра по старым правилам, для других — по новым."А сами США эту многополярность воспринимают как некий переходный период, в котором они должны опять победить. Все, кто этому могут помогать, они должны признать эти правила — или они будут подчинены. Так они (США — Ред.) ведут себя по отношению к Украине", - подчеркнул Ермолаев.Он добавил, что также цель США сейчас — переформатировать ЕС и попытаться каким-то образом заново выстроить отношения с Россией, чтобы она "откорректировала свой восточный поворот". Украинский эксперт полагает, что для российского капитала это предложение "очень вкусное" и сейчас в Москве восточный поворот "перерасчитывают".Он продолжил: "Если для этого нужно заставить Украину принять правила, по которым должна завершиться эта война, которая мешает игре, то это будет сделано, это сейчас и делается".А что Зеленский? Похоже на то, что он списан. По мнению Ермолаева, "для США в той будущей Украине, которая возникнет после сделки с Россией, Зеленского и его команды — просто нет".* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Пора валить! Украинские и зарубежные эксперты и политики о перспективах страны и лично Зеленского"

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, сша, россия, владимир зеленский, андрей ермолаев, руслан бортник, ес, эксперты, будущее