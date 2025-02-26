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РФ не рассматривает варианты размещения европейских миротворцев на Украине — Лавров

РФ не рассматривает варианты размещения европейских миротворцев на Украине — Лавров - 26.02.2025 Украина.ру

РФ не рассматривает варианты размещения европейских миротворцев на Украине — Лавров

Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе

2025-02-26T13:50

2025-02-26T13:50

2025-02-26T13:50

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"Да нет, мы никаких вариантов не можем рассматривать", - сказал ЛавровОн подчеркнул, что подход, навязываемый европейцами, а именно Францией и Британией, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать конфликт и пресекать любые попытки его успокоить.Лавров исключил и возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения."Такого не будет, у нас есть конституция", - подчеркнул министр.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.Подробнее о миротворцах - в материале "Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сергей лавров, франция, россия, дональд трамп, эммануэль макрон, служба внешней разведки