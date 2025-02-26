РФ не рассматривает варианты размещения европейских миротворцев на Украине — Лавров - 26.02.2025 Украина.ру
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РФ не рассматривает варианты размещения европейских миротворцев на Украине — Лавров
РФ не рассматривает варианты размещения европейских миротворцев на Украине — Лавров - 26.02.2025 Украина.ру
РФ не рассматривает варианты размещения европейских миротворцев на Украине — Лавров
Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе
2025-02-26T13:50
2025-02-26T13:50
новости
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сергей лавров
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дональд трамп
эммануэль макрон
служба внешней разведки
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"Да нет, мы никаких вариантов не можем рассматривать", - сказал ЛавровОн подчеркнул, что подход, навязываемый европейцами, а именно Францией и Британией, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать конфликт и пресекать любые попытки его успокоить.Лавров исключил и возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения."Такого не будет, у нас есть конституция", - подчеркнул министр.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.Подробнее о миротворцах - в материале "Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев на сайте Украина.ру.
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452
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новости, украина, сергей лавров, франция, россия, дональд трамп, эммануэль макрон, служба внешней разведки
Новости, Украина, Сергей Лавров, Франция, Россия, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки

РФ не рассматривает варианты размещения европейских миротворцев на Украине — Лавров

13:50 26.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе
"Да нет, мы никаких вариантов не можем рассматривать", - сказал Лавров
Он подчеркнул, что подход, навязываемый европейцами, а именно Францией и Британией, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать конфликт и пресекать любые попытки его успокоить.

"(Президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон заявлял в Вашингтоне о необходимости срочного перемирия, ввода вот этих миротворческих сил, а потом, дескать, поговорим о территориях, о судьбах людей, о других принципах урегулирования. Это лукавство. Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной единственной цели – снова накачать Украину оружием", - подчеркнул министр.

Лавров исключил и возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения.
"Такого не будет, у нас есть конституция", - подчеркнул министр.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.
Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.
Подробнее о миротворцах - в материале "Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев на сайте Украина.ру.
 
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