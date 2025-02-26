РФ не рассматривает варианты размещения европейских миротворцев на Украине — Лавров
Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе
"Да нет, мы никаких вариантов не можем рассматривать", - сказал Лавров
"(Президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон заявлял в Вашингтоне о необходимости срочного перемирия, ввода вот этих миротворческих сил, а потом, дескать, поговорим о территориях, о судьбах людей, о других принципах урегулирования. Это лукавство. Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной единственной цели – снова накачать Украину оружием", - подчеркнул министр.
Лавров исключил и возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения.
"Такого не будет, у нас есть конституция", - подчеркнул министр.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.
Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.
Подробнее о миротворцах - в материале "Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев на сайте Украина.ру.