"Что ждёт Украину? Где мы?": Зеленский рассказал об отсутствии долга перед США и совместном фонде
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Украина ничего не должна Соединённым Штатам Америки. Об этом 26 февраля в Киеве заявил прессе Владимир Зеленский.
Накануне запланированной поездки в Вашингтон украинский политик выступил перед журналистским пулом. Он рассказал о ходе подготовки соглашения с США, предусматривающего оплату украинской задолженности перед заокеанским партнёром. Источником оплаты призваны стать недра Украины.
"Главное для меня было, что мы не являемся должниками. И не обращая внимания на то, что где звучит в медиа, в соглашении нет ни $500 млрд долга, ни $350, ни $100 млрд. Потому что это было бы несправедливо по отношению к нам", - заявил Зеленский.
Не было таких договорённостей ранее, подчеркнул Зеленский, оспаривая оплату военной помощи США украинскими редкоземельными металлами и прочими ресурсами.
Рассказывая о договорённостях с новой администрацией Белого дома по этому вопросу, Зеленский сообщил, что стороны намерены создать совместный фонд. Он будет основан на принципах партнёрства и рассчитан на пополнение доходами от природных ресурсов Украины.
Согласно видению Киева, фонд будет украинско-американским, а не американским.
"Говоря о деньгах: рано ещё говорить. Потому что рамочное соглашение", - сказал Зеленский.
Украина будет пополнять этот будущий фонд. После соглашения будет договор с США -про фонд. Такой документ подлежит обязательной ратификации – по крайней мере, в украинском парламенте, отметил Зеленский.
Фонд будет пополняться половиной прибыли от использования новых украинских лицензий. Однако и с лицензиями всё непросто. Надо разобраться со "спящими" лицензиями, подчеркнул Зеленский.
"Прежде всего, Украина должно разобраться с лицензиями. Это не прописано в соглашении. Но это понятно: должен быть аудит – где там что лежит", - пояснил украинский политик.
Он также обозначил три важных аспекта отношений Киева с Вашингтоном в контексте сделки, которую ранее предложил Трамп.
"Первое: долг, которого нет", - сказал Зеленский, заочно оспаривая $350 млрд украинского долга, заявленного президентом США.
Накануне, 25 февраля Дональд Трамп вновь напомнил об этом долге. До этого он еженедельно говорил "сотнях миллиардов" и конкретно о $350 млрд украинского долга перед США. Белый дом намерен взыскать этот долг оплатой в виде украинских редкоземельных и других природных ресурсов.
Второй аспект – инвестиции. Киев желает знать, что передадут США и как это будет учитываться. О продолжении американской помощи Зеленский намерен поговорить предметно лично с Дональдом Трампом.
"Что ждёт Украину? Где мы?", - озвучил Зеленский вопросы, на которые желает получить ответ от Трампа при обсуждении совместного фонда по разработке украинских недр.
По словам Зеленского, соглашение по добыче украинских природных ресурсов может быть частью гораздо больших договорённостей Киева с Вашингтоном и подразумевать гарантии безопасности США для постсоветской республики. Поэтому третий аспект, касающийся экономики договора о разработке украинских недр, Зеленский намерен рассматривать в комплексе с гарантиями безопасности Киеву со стороны Вашингтона.
По словам Зеленского, договорённости должны скрепить своими подписями министры, а не президенты. Этот вопрос не важен, отметил он, потому что речь сейчас идёт о рамочном соглашении.
Зеленский подчеркнул: у него есть своя картина видения справедливого мира для Украины, которая отличается от представлений Трампа.
19:39Александр Фролов о том, почему США — главный баламут нефтерынка и зачем Трампу понадобился литий УкраиныДля среднего гражданина США лозунг Трампа "Бури, детка, бури" означает, что бензин станет дешевле. А на душу населения бензина в Штатах потребляется примерно в 4 раза больше, чем в России. И даже небольшой рост цен является значимым внутриполитическим фактором, который влияет на электоральное настроение.
По словам Зеленского, формат встречи в Белом доме ещё не определён и известна лишь дата.
"Какой формат, когда – там рабочая есть дата. То, что сказал президент США – пятница", - сообщил Зеленский.
Самое важное в предстоящей встрече с Трампом, по словам украинского политика – услышать в ответ, что США с нынешним руководством Украины и не прекращают свою помощь.
Накануне в западной прессе вышла серия публикаций о согласовании Вашингтоном и Киевом соглашения, касающегося разработки украинских недр с поставками в США для погашения украинской задолженности перед американскими партнёрами. Об этом сообщала, в частности, Financial Times.
Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Москва призывает к правде, Зеленский торгуется с Трампом. Итоги 26 февраля на Украине.