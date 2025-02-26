https://ukraina.ru/20250226/1061385825.html

"Что ждёт Украину? Где мы?": Зеленский рассказал об отсутствии долга перед США и совместном фонде

"Что ждёт Украину? Где мы?": Зеленский рассказал об отсутствии долга перед США и совместном фонде - 26.02.2025 Украина.ру

"Что ждёт Украину? Где мы?": Зеленский рассказал об отсутствии долга перед США и совместном фонде

Украина ничего не должна Соединённым Штатам Америки. Об этом 26 февраля в Киеве заявил прессе Владимир Зеленский.

2025-02-26T20:29

2025-02-26T20:29

2025-02-26T20:29

новости

сша

украина

киев

владимир зеленский

дональд трамп

переговоры

разработка недр

металл

международные отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/13/1061197777_93:0:1321:691_1920x0_80_0_0_1b8f14740a1520fb31a406249565678a.png.webp

Накануне запланированной поездки в Вашингтон украинский политик выступил перед журналистским пулом. Он рассказал о ходе подготовки соглашения с США, предусматривающего оплату украинской задолженности перед заокеанским партнёром. Источником оплаты призваны стать недра Украины.Не было таких договорённостей ранее, подчеркнул Зеленский, оспаривая оплату военной помощи США украинскими редкоземельными металлами и прочими ресурсами.Рассказывая о договорённостях с новой администрацией Белого дома по этому вопросу, Зеленский сообщил, что стороны намерены создать совместный фонд. Он будет основан на принципах партнёрства и рассчитан на пополнение доходами от природных ресурсов Украины.Согласно видению Киева, фонд будет украинско-американским, а не американским.Украина будет пополнять этот будущий фонд. После соглашения будет договор с США -про фонд. Такой документ подлежит обязательной ратификации – по крайней мере, в украинском парламенте, отметил Зеленский.Фонд будет пополняться половиной прибыли от использования новых украинских лицензий. Однако и с лицензиями всё непросто. Надо разобраться со "спящими" лицензиями, подчеркнул Зеленский.Он также обозначил три важных аспекта отношений Киева с Вашингтоном в контексте сделки, которую ранее предложил Трамп.Накануне, 25 февраля Дональд Трамп вновь напомнил об этом долге. До этого он еженедельно говорил "сотнях миллиардов" и конкретно о $350 млрд украинского долга перед США. Белый дом намерен взыскать этот долг оплатой в виде украинских редкоземельных и других природных ресурсов.Второй аспект – инвестиции. Киев желает знать, что передадут США и как это будет учитываться. О продолжении американской помощи Зеленский намерен поговорить предметно лично с Дональдом Трампом.По словам Зеленского, соглашение по добыче украинских природных ресурсов может быть частью гораздо больших договорённостей Киева с Вашингтоном и подразумевать гарантии безопасности США для постсоветской республики. Поэтому третий аспект, касающийся экономики договора о разработке украинских недр, Зеленский намерен рассматривать в комплексе с гарантиями безопасности Киеву со стороны Вашингтона.По словам Зеленского, договорённости должны скрепить своими подписями министры, а не президенты. Этот вопрос не важен, отметил он, потому что речь сейчас идёт о рамочном соглашении.Зеленский подчеркнул: у него есть своя картина видения справедливого мира для Украины, которая отличается от представлений Трампа.По словам Зеленского, формат встречи в Белом доме ещё не определён и известна лишь дата."Какой формат, когда – там рабочая есть дата. То, что сказал президент США – пятница", - сообщил Зеленский.Самое важное в предстоящей встрече с Трампом, по словам украинского политика – услышать в ответ, что США с нынешним руководством Украины и не прекращают свою помощь.Накануне в западной прессе вышла серия публикаций о согласовании Вашингтоном и Киевом соглашения, касающегося разработки украинских недр с поставками в США для погашения украинской задолженности перед американскими партнёрами. Об этом сообщала, в частности, Financial Times.Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Москва призывает к правде, Зеленский торгуется с Трампом. Итоги 26 февраля на Украине.

https://ukraina.ru/20250226/1061384676.html

сша

украина

киев

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, переговоры, разработка недр, металл, международные отношения, международная политика, бывший ссср, постсоветское пространство