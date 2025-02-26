https://ukraina.ru/20250226/1061381855.html

Москва призывает к правде, Зеленский торгуется с Трампом. Итоги 26 февраля

Москва призывает к правде, Зеленский торгуется с Трампом. Итоги 26 февраля - 26.02.2025 Украина.ру

Москва призывает к правде, Зеленский торгуется с Трампом. Итоги 26 февраля

Глава МИД России назвал европейских партнёров воинствующими лжецами, не готовыми к принятию реальности. Владимир Зеленский готовится подписать анонсированную президентом США сделку. Армия России выбивает ВСУ из Курской области.

2025-02-26T17:59

2025-02-26T17:59

2025-02-26T18:51

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Важные заявления по итогам визита в Катар сделал глава российской дипломатии Сергей Лавров. Часть из них касалась украинской проблемы.Россия не блокирует переговорный процесс по Украине, и воинствующим представителям стран Европы пора прекратить распространять ложь об этом. С таким заявлением на пресс-конференции 26 февраля по итогам переговоров в Дохе выступил глава российской дипломатии.По словам Лаврова, Запад не смог реализовать свою цель победить Россию на украинском поле боя. С начала СВО именно с такое намерение неоднократно заявлял глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, которого сменила на этом посту эстонка Кая Каллас. Глава российской дипломатии в общении с журналистами отметил несостоятельность такого устремления, которое по-прежнему декларируется как на уровне руководства ЕС, так и официальными лицами государств-членов этого союза и покинувшей его Британии."Вот в таком воинствующем духе европейские страны сейчас продвигают свою безнадежно устаревшую, провалившуюся политику по Украине", - констатировал глава МИД России.Он также отметил лживость их заявлений на тему фактически начавшегося процесса подготовки мирного урегулирования украинской проблемы."Мы ждём, когда наши европейские коллеги перестанут врать про то, что Россия блокирует переговоры. Президент Путин многократно отвечал на эти лживые утверждения, напоминая, что от переговоров отказывается прежде всего науськиваемое Европой украинское руководство", - заявил Лавров.По мнению главы российской дипломатии, наилучшей помощью со стороны тех, кто искренне желает помочь урегулировать конфликт на Украине, является осознание его первопричин. В пример политикам ЕС и Британии российский министр привёл президента США.Лавров исключил и возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения и указал на бесплодность усилий франко-британской инициативы по размещению европейских военнослужащих на подконтрольной Киеву территории."(Президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон заявлял в Вашингтоне о необходимости срочного перемирия, ввода вот этих миротворческих сил, а потом, дескать, поговорим о территориях, о судьбах людей, о других принципах урегулирования. Это лукавство. Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной единственной цели – снова накачать Украину оружием", - подчеркнул министр.Он также выразил уверенность в том, что все новые регионы России будут освобождены в ходе российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Оставшаяся часть, подконтрольная киевскому режиму, должна быть освобождена от проявлений расизма, дискриминации по языковому и другим признакам."То, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от "расистских законов". Там тоже люди остаются, которым удобнее разговаривать на русском и которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре", - сказал Лавров на пресс-конференции.Высказался также Лавров и о судьбе "замороженных" на Западе российских активов, которые ранее называл "украденными" у России. По словам дипломата, никаких конкретных разговоров об их возврате Москве не было, а официальному Парижу надлежит объяснить, в каком документе разрешается использовать прибыль с того, что было "своровано" у России.Говоря о приглашении иностранных инвесторов к российским проектам по разработке редкоземельных металлов, глава МИД отметил, что их участие подразумевает всю территорию страны согласно Конституции Российской Федерации. Западным компаниям не удастся извлекать прибыль из разработки российских недр в новых российских регионах с игнорированием норм российского закона, дал понять глава МИД РФ.Тем временем Владимир Зеленский собрался в пятницу прибыть в Вашингтон на встречу с президентом США. До этого Белый дом уже посетил президент Франции, который не смог уговорить Дональда Трампа поддержать отправку европейских военнослужащих на Украину.В очереди на приём к президенту США значится несколько глав государств и правительств. Среди них – глава британского правительства Кир Стармер."Стармеру также предстоит нелегкая работа, когда он встретится с Трампом в четверг. Он также попытается увести президента США от грани раскола с Европой", - предупредила британская The Guardian, описавшая фиаско побывавшего накануне в Белом доме Макрона.Пятничным гостем Трампа станет Зеленский. По мнению украинских диссидентов и политзаключённых, украинский гость готов завершить не очень убедительную постановку драмы на тему торга с Вашингтоном и подписать то, что требует администрация Белого дома. В частности, такого мнения придерживается находящийся в киевском СИЗО оппозиционный депутат Александр Дубинский."Если вы еще не усвоили, что передача полезных ископаемых “американской ост-украинской компании” это и есть та самая сделка о гарантиях личной безопасности Ермака, Зеленского и шайки “5-6 менеджеров”. Страшная сделка", - констатировал опальный нардеп.По его мнению, исходя из фактов, украинский военный конфликт был организован, профинансирован и поддерживался для полного истощения Украины с целью её ограбления."РФ забрала то, что смогла, силой. Штаты и ЕС то, что им отвоевали сами украинцы. Сейчас будет закреплен экономический раздел природных ресурсов, энергетики, трубопроводов, портов, ж/д и с/х земли - и проект окончен, - отметил Дубинский. - Недра - РФ, США и ЕС. Земля - китайцам и арабам. Кладбища – украинцам".Большая сделка, провалы ВСУ, ненужный Зеленский. Главное на Украине на утро 26 февраляТрамп еженедельно по нескольку раз проговаривает цифру $350 млрд – именно столько, по его мнению, Украина должна США за помощь во время СВО. Британская газета The Telegraph отметила, что помимо украинских недр Трамп планирует получить под свой контроль еще и местные порты, инфраструктуру и многое другое на общую сумму $500 млрд - больше, чем репарации, наложенные на Германию после Первой мировой войны.Вполне вероятно, что Зеленский как опытный шоумен попытается извлечь из подписания сделки в духе неоколониального грабежа медийный эффект. Украинские и западные наблюдатели констатируют готовность Киева к подписанию документа. Сделано это может быть в торжественной обстановке на столе знаменитого Овального кабинета.Ранее в таком духе оформлялись договоры и соглашения с Британией и государствами Евросоюза. К визитам западных господ в Киев, как вправило, готовились документы на тему двустороннего военного, политического, экономического или другого сотрудничества.Вице-президент США Джей Ди Вэнс Визит 26 февраля в интервью Daily Mail указал на ещё один аспект программы визита Зеленского в Вашингтон. По словам американского политика, во время встречи в Мюнхене Зеленский сделал вид, что не уловил сигнал Трампа о необходимости урегулировать украинский конфликт как можно быстрее.Вэнс также раскритиковал Зеленского за нападки на Трампа, который ранее называл украинского политика "диктатором" с рейтингом 4%. Вице-президент США в очередной раз подчеркнул стремление Вашингтона скорее урегулировать украинскую проблему – одну из многих в нестабильном мире.Британия и Евросоюз вносят весомый вклад в международную напряжённость, констатировали глава МИД и другие представители российской дипломатии. Западная пресса также давала основания для этого.Итальянская газета Messaggero сообщила о продлении правительством своей страны финансирования подготовки ВСУ в Италии в рамках программы Евросоюза EUMAM. Украинские военнослужащие проходят обучение в Италии по стандартам НАТО. Итальянская армия предоставляет для этого свои объекты и кадровых офицеров, выступающих инструкторами.До этого, 24 февраля в Киеве премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что официальный Мадрид выделит 10 миллиардов евро на финансирование ВСУ. О продолжении военных поставок на Украину, помощи в подготовке военнослужащих и иных услугах военного характера заявили также руководители Эстонии и других государств ЕС, а также Британии.Армия России тем временем демонстрировала успехи как в зоне СВО, так и в зоне КТО. Российские военнослужащие выбили ВСУ из села Скудное на времевском направлении и продвигаются на север. Об этом 26 февраля сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."В ходе активных наступательных действий подразделениями 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса и 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Север" освобожден населенный пункт Погребки Курской области", - сообщило позже Минобороны РФ.Орловка в Курской области также была освобождена подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий. Потери ВСУ при этом исчислялись сотнями военнослужащих – как и в предыдущие дни."За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, миномет, радиолокационная станция разведки, а также 12 пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов", - констатировали в Минобороны РФ.Всего за время боевых действий на Курском направлении потери противника, по данным российского министерства, превысили более 63595 военнослужащих, 381 танк, 288 БМП, 243 БТР, 2055 боевых бронемашин, 2211 автомобилей, 485 артиллерийских орудий, 52 РСЗО и множество другой техники.Потери ВСУ высоки и на других направлениях. В зоне СВО наибольшие потери в живой силе украинские формирования понесли в боях с российской войсковой группировкой "Центр"."Противник потерял свыше 325 военнослужащих, два танка, в том числе танк "Leopard" производства ФРГ, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль "MaxxPro" производства США, пикап и два артиллерийских орудия", - сказано в сводке от 26 февраля.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Они нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Моначиновка, Кондрашовка, Подвысокое, Копанки и Зеленый Гай Харьковской области. Потери противника при этом составили более 200 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ" и "Анклав", а также склад боеприпасов.До 185 военнослужащих составили украинские потери в боях с российской "Южной" группировкой войск. Она нанесла поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Александрополь, Николаевка, Северск, Константиновка и Часов Яр (ДНР).Актуальное интервью на эту тему: Военкор Тимофей Ермаков: Россия под Сумами ведет с ВСУ тяжелый встречный бой, который закончится котлом

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