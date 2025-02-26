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Генштаб Испании отчитался за подготовку ВСУ

Генштаб Испании отчитался за подготовку ВСУ - 26.02.2025 Украина.ру

Генштаб Испании отчитался за подготовку ВСУ

Более семи тысяч украинских военнослужащих подготовлено Испанией в рамках программы ЕС по военной помощи Украине (EUMAM UA). Об этом 26 февраля сообщил Генштаб Испании.

2025-02-26T19:22

2025-02-26T19:22

2025-02-26T19:22

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"С момента начала работы миссии в ноябре 2022 года было предоставлено более 152 модулей по более чем 30 специальностям. Миссия Европейского союза по оказанию военной помощи в поддержку Украины (EUMAM UA) в Испании с ноября 2022 года обучила более семи тысяч украинских военнослужащих", – сказано в официальном сообщении.Обучение военнослужащих ВСУ проходило по нескольким направлениям. Она предусматривала базовую боевую подготовку и специализированные курсы. В числе последних – взаимодействие сухопутных войск с ВВС, геопространственный анализ, модули контртеррористической подготовки.Кроме того, сообщил Генштаб королевства, с конца 2024 года Испания обучала украинских военнослужащих международному гуманитарному праву. Также соседняя с королевством Италия отчиталась за подготовку ВСУ по программе Евросоюза EUMAM UA в условиях СВО. Подробности в публикации Италия продлила обучение ВСУ в рамках миссии ЕС – Messaggero Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Москва призывает к правде, Зеленский торгуется с Трампом. Итоги 26 февраля на Украине.

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новости, испания, украина, генштаб, ес, всу, военная помощь, сво, украина-нато