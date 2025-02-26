Италия продлила обучение ВСУ в рамках миссии ЕС – Messaggero - 26.02.2025 Украина.ру
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Италия продлила обучение ВСУ в рамках миссии ЕС – Messaggero
Италия продлила обучение ВСУ в рамках миссии ЕС – Messaggero - 26.02.2025 Украина.ру
Италия продлила обучение ВСУ в рамках миссии ЕС – Messaggero
Правительство Италии продлило до ноября 2026 года финансирование подготовки украинских военнослужащих на своей территории в рамках программы Евросоюза EUMAM. Об этом сообщила итальянская газета Messaggero.
2025-02-26T12:52
2025-02-26T12:52
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Подготовка украинских военнослужащих будет продолжена при увеличении правительством Италии военных расходов. В частности, финансовое обеспечение участия итальянских военных в международных миссиях увеличено на 100 млн евро до 1,92 млрд евро.Украинские военнослужащие проходят обучение в Италии по стандартам НАТО. Итальянская армия предоставляет для этого свои объекты и кадровых офицеров, выступающих инструкторами.Правительство Италии продлением финансирования обеспечит индивидуальную и коллективную подготовку военнослужащих ВСУ. Их будут обучать военной организации и тактике, инженерии, логистике, медицине, действиям пехоты, безопасности и обороне в киберпространстве, сообщило издание со ссылкой на документ.Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Италия в числе других стран ЕС выступила против присутствия своих солдат на Украине. В частности, премьер-министр Италии Джорджия Мелони добавила, что сомневается в целесообразности отправки европейских войск на Украину, назвав этот вариант "самым сложным и наименее эффективным" из всех возможных.Подробности в публикации Отправлять или не отправлять, вот в чем вопрос: FT сообщила о серьезных спорах европейцев из-за Украины
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новости, италия, украина, джорджи мелони, ес, вооруженные силы украины, нато, всу, военная помощь, украина-нато
Новости, Италия, Украина, Джорджи Мелони, ЕС, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВСУ, военная помощь, Украина-НАТО

Италия продлила обучение ВСУ в рамках миссии ЕС – Messaggero

12:52 26.02.2025
 
Дж.Мелони на авиабазе Шауляй в Литве
Дж.Мелони на авиабазе Шауляй в Литве
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Правительство Италии продлило до ноября 2026 года финансирование подготовки украинских военнослужащих на своей территории в рамках программы Евросоюза EUMAM. Об этом сообщила итальянская газета Messaggero.
Подготовка украинских военнослужащих будет продолжена при увеличении правительством Италии военных расходов. В частности, финансовое обеспечение участия итальянских военных в международных миссиях увеличено на 100 млн евро до 1,92 млрд евро.
Украинские военнослужащие проходят обучение в Италии по стандартам НАТО. Итальянская армия предоставляет для этого свои объекты и кадровых офицеров, выступающих инструкторами.
Правительство Италии продлением финансирования обеспечит индивидуальную и коллективную подготовку военнослужащих ВСУ. Их будут обучать военной организации и тактике, инженерии, логистике, медицине, действиям пехоты, безопасности и обороне в киберпространстве, сообщило издание со ссылкой на документ.
Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Италия в числе других стран ЕС выступила против присутствия своих солдат на Украине. В частности, премьер-министр Италии Джорджия Мелони добавила, что сомневается в целесообразности отправки европейских войск на Украину, назвав этот вариант "самым сложным и наименее эффективным" из всех возможных.
Подробности в публикации Отправлять или не отправлять, вот в чем вопрос: FT сообщила о серьезных спорах европейцев из-за Украины
 
НовостиИталияУкраинаДжорджи МелониЕСВооруженные силы УкраиныНАТОВСУвоенная помощьУкраина-НАТО
 
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