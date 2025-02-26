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Италия продлила обучение ВСУ в рамках миссии ЕС – Messaggero

Италия продлила обучение ВСУ в рамках миссии ЕС – Messaggero - 26.02.2025 Украина.ру

Италия продлила обучение ВСУ в рамках миссии ЕС – Messaggero

Правительство Италии продлило до ноября 2026 года финансирование подготовки украинских военнослужащих на своей территории в рамках программы Евросоюза EUMAM. Об этом сообщила итальянская газета Messaggero.

2025-02-26T12:52

2025-02-26T12:52

2025-02-26T12:52

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Подготовка украинских военнослужащих будет продолжена при увеличении правительством Италии военных расходов. В частности, финансовое обеспечение участия итальянских военных в международных миссиях увеличено на 100 млн евро до 1,92 млрд евро.Украинские военнослужащие проходят обучение в Италии по стандартам НАТО. Итальянская армия предоставляет для этого свои объекты и кадровых офицеров, выступающих инструкторами.Правительство Италии продлением финансирования обеспечит индивидуальную и коллективную подготовку военнослужащих ВСУ. Их будут обучать военной организации и тактике, инженерии, логистике, медицине, действиям пехоты, безопасности и обороне в киберпространстве, сообщило издание со ссылкой на документ.Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Италия в числе других стран ЕС выступила против присутствия своих солдат на Украине. В частности, премьер-министр Италии Джорджия Мелони добавила, что сомневается в целесообразности отправки европейских войск на Украину, назвав этот вариант "самым сложным и наименее эффективным" из всех возможных.Подробности в публикации Отправлять или не отправлять, вот в чем вопрос: FT сообщила о серьезных спорах европейцев из-за Украины

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новости, италия, украина, джорджи мелони, ес, вооруженные силы украины, нато, всу, военная помощь, украина-нато