Загнется без ресурсов: Мирошник ответил, когда ждать истощение Украины
© из личного архиваРодион Мирошник
© из личного архива
Без помощи со стороны в виде поставок оружия и боеприпасов ресурсы Украины истощатся очень быстро. Такое заявление 26 февраля сделал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".
По его словам, предыдущий президент США Джо Байден "успел насыпать и денег, и вооружения украинскому режиму", а Британия сейчас пытается тянуть Украину на своей спине, но этого уже становится недостаточно. В связи с этим, по мнению посла, у Киева пока есть некий запас вооружений, но он скоро иссякнет.
"Истощение Украины может произойти без внешних поставок, но реально месяца через три-четыре, и это тогда ощутимо уже на передовой, на фронте", — считает Мирошник.
Киеву не стоит рассчитывать на кардинальное изменение этой ситуации в ближайшее время, уточнил посол.
Также в среду, 26 февраля, американский лидер Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон не предоставляет Киеву "никакой" помощи в сфере обороны. По его мнению, ВСУ вполне достаточно имеющихся запасов оружия и военной техники, чтобы продолжать боевые действия, не снижая темпа. "Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией", — уточнил Трамп.
О других словах президента США, которые были произнесены в ходе пресс-конференции в Белом доме, а также о происходящем на фронте — в публикации Трамп расставляет точки над "и", ВСУ опознают тела по Touch ID. Главное на 14:00 26 февраля