Загнется без ресурсов: Мирошник ответил, когда ждать истощение Украины - 26.02.2025 Украина.ру
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Загнется без ресурсов: Мирошник ответил, когда ждать истощение Украины
Загнется без ресурсов: Мирошник ответил, когда ждать истощение Украины - 26.02.2025 Украина.ру
Загнется без ресурсов: Мирошник ответил, когда ждать истощение Украины
Без помощи со стороны в виде поставок оружия и боеприпасов ресурсы Украины истощатся очень быстро. Такое заявление 26 февраля сделал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".
2025-02-26T15:24
2025-02-26T15:24
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По его словам, предыдущий президент США Джо Байден "успел насыпать и денег, и вооружения украинскому режиму", а Британия сейчас пытается тянуть Украину на своей спине, но этого уже становится недостаточно. В связи с этим, по мнению посла, у Киева пока есть некий запас вооружений, но он скоро иссякнет.Киеву не стоит рассчитывать на кардинальное изменение этой ситуации в ближайшее время, уточнил посол.Также в среду, 26 февраля, американский лидер Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон не предоставляет Киеву "никакой" помощи в сфере обороны. По его мнению, ВСУ вполне достаточно имеющихся запасов оружия и военной техники, чтобы продолжать боевые действия, не снижая темпа. "Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией", — уточнил Трамп.О других словах президента США, которые были произнесены в ходе пресс-конференции в Белом доме, а также о происходящем на фронте — в публикации Трамп расставляет точки над "и", ВСУ опознают тела по Touch ID. Главное на 14:00 26 февраля
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новости, украина, киев, сша, вашингтон, дональд трамп, родион мирошник, джо байден, вооруженные силы украины, всу, военная помощь
Новости, Украина, Киев, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Родион Мирошник, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная помощь

Загнется без ресурсов: Мирошник ответил, когда ждать истощение Украины

15:24 26.02.2025
 
© из личного архиваРодион Мирошник
Родион Мирошник
© из личного архива
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Без помощи со стороны в виде поставок оружия и боеприпасов ресурсы Украины истощатся очень быстро. Такое заявление 26 февраля сделал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".
По его словам, предыдущий президент США Джо Байден "успел насыпать и денег, и вооружения украинскому режиму", а Британия сейчас пытается тянуть Украину на своей спине, но этого уже становится недостаточно. В связи с этим, по мнению посла, у Киева пока есть некий запас вооружений, но он скоро иссякнет.
"Истощение Украины может произойти без внешних поставок, но реально месяца через три-четыре, и это тогда ощутимо уже на передовой, на фронте", — считает Мирошник.
Киеву не стоит рассчитывать на кардинальное изменение этой ситуации в ближайшее время, уточнил посол.
Также в среду, 26 февраля, американский лидер Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон не предоставляет Киеву "никакой" помощи в сфере обороны. По его мнению, ВСУ вполне достаточно имеющихся запасов оружия и военной техники, чтобы продолжать боевые действия, не снижая темпа. "Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией", — уточнил Трамп.
О других словах президента США, которые были произнесены в ходе пресс-конференции в Белом доме, а также о происходящем на фронте — в публикации Трамп расставляет точки над "и", ВСУ опознают тела по Touch ID. Главное на 14:00 26 февраля
 
НовостиУкраинаКиевСШАВашингтонДональд ТрампРодион МирошникДжо БайденВооруженные силы УкраиныВСУвоенная помощь
 
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