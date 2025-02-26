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Загнется без ресурсов: Мирошник ответил, когда ждать истощение Украины

Загнется без ресурсов: Мирошник ответил, когда ждать истощение Украины - 26.02.2025 Украина.ру

Загнется без ресурсов: Мирошник ответил, когда ждать истощение Украины

Без помощи со стороны в виде поставок оружия и боеприпасов ресурсы Украины истощатся очень быстро. Такое заявление 26 февраля сделал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

2025-02-26T15:24

2025-02-26T15:24

2025-02-26T15:24

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По его словам, предыдущий президент США Джо Байден "успел насыпать и денег, и вооружения украинскому режиму", а Британия сейчас пытается тянуть Украину на своей спине, но этого уже становится недостаточно. В связи с этим, по мнению посла, у Киева пока есть некий запас вооружений, но он скоро иссякнет.Киеву не стоит рассчитывать на кардинальное изменение этой ситуации в ближайшее время, уточнил посол.Также в среду, 26 февраля, американский лидер Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон не предоставляет Киеву "никакой" помощи в сфере обороны. По его мнению, ВСУ вполне достаточно имеющихся запасов оружия и военной техники, чтобы продолжать боевые действия, не снижая темпа. "Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией", — уточнил Трамп.О других словах президента США, которые были произнесены в ходе пресс-конференции в Белом доме, а также о происходящем на фронте — в публикации Трамп расставляет точки над "и", ВСУ опознают тела по Touch ID. Главное на 14:00 26 февраля

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новости, украина, киев, сша, вашингтон, дональд трамп, родион мирошник, джо байден, вооруженные силы украины, всу, военная помощь