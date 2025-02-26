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Трамп ответил, сколько еще продержатся ВСУ без военной помощи США

Трамп ответил, сколько еще продержатся ВСУ без военной помощи США - 26.02.2025 Украина.ру

Трамп ответил, сколько еще продержатся ВСУ без военной помощи США

На данный момент Вашингтон не предоставляет Киеву "никакой" помощи в сфере обороны. ВСУ вполне хватит запасов переданного при экс-президенте США Джо Байдене оружия до момента достижения мирного соглашения с Россией. Такие заявления 26 февраля сделал американский лидер Дональд Трамп, отвечая в Овальном кабинете на вопросы журналистов

2025-02-26T13:16

2025-02-26T13:16

2025-02-26T13:16

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Нынешний глава Белого дома заявил, что "прямо сейчас США не предоставляют [Украине] ничего". Такой ответ он дал на соответствующий вопрос журналиста. По словам американского лидера, ВСУ вполне достаточно имеющихся запасов оружия и военной техники, чтобы продолжать боевые действия, не снижая темпа.Кроме того, он выразил надежду на скорое урегулирование украинского конфликта. Также сегодня, 26 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что личная встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги должна быть хорошо подготовлена. Подробности его слов Песков рассказал о личной встрече Путина и Трампа

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новости, сша, вашингтон, дональд трамп, всу, украина, поставки, военная помощь