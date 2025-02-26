Трамп ответил, сколько еще продержатся ВСУ без военной помощи США - 26.02.2025 Украина.ру
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Трамп ответил, сколько еще продержатся ВСУ без военной помощи США
Трамп ответил, сколько еще продержатся ВСУ без военной помощи США - 26.02.2025 Украина.ру
Трамп ответил, сколько еще продержатся ВСУ без военной помощи США
На данный момент Вашингтон не предоставляет Киеву "никакой" помощи в сфере обороны. ВСУ вполне хватит запасов переданного при экс-президенте США Джо Байдене оружия до момента достижения мирного соглашения с Россией. Такие заявления 26 февраля сделал американский лидер Дональд Трамп, отвечая в Овальном кабинете на вопросы журналистов
2025-02-26T13:16
2025-02-26T13:16
новости
сша
вашингтон
дональд трамп
всу
украина
поставки
военная помощь
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Нынешний глава Белого дома заявил, что "прямо сейчас США не предоставляют [Украине] ничего". Такой ответ он дал на соответствующий вопрос журналиста. По словам американского лидера, ВСУ вполне достаточно имеющихся запасов оружия и военной техники, чтобы продолжать боевые действия, не снижая темпа.Кроме того, он выразил надежду на скорое урегулирование украинского конфликта. Также сегодня, 26 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что личная встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги должна быть хорошо подготовлена. Подробности его слов Песков рассказал о личной встрече Путина и Трампа
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новости, сша, вашингтон, дональд трамп, всу, украина, поставки, военная помощь
Новости, США, Вашингтон, Дональд Трамп, ВСУ, Украина, поставки, военная помощь

Трамп ответил, сколько еще продержатся ВСУ без военной помощи США

13:16 26.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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На данный момент Вашингтон не предоставляет Киеву "никакой" помощи в сфере обороны. ВСУ вполне хватит запасов переданного при экс-президенте США Джо Байдене оружия до момента достижения мирного соглашения с Россией. Такие заявления 26 февраля сделал американский лидер Дональд Трамп, отвечая в Овальном кабинете на вопросы журналистов
Нынешний глава Белого дома заявил, что "прямо сейчас США не предоставляют [Украине] ничего". Такой ответ он дал на соответствующий вопрос журналиста. По словам американского лидера, ВСУ вполне достаточно имеющихся запасов оружия и военной техники, чтобы продолжать боевые действия, не снижая темпа.
"Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией", — уточнил Трамп.
Кроме того, он выразил надежду на скорое урегулирование украинского конфликта. Также сегодня, 26 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что личная встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги должна быть хорошо подготовлена. Подробности его слов Песков рассказал о личной встрече Путина и Трампа
 
НовостиСШАВашингтонДональд ТрампВСУУкраинапоставкивоенная помощь
 
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