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Трамп ответил, сколько еще продержатся ВСУ без военной помощи США
Трамп ответил, сколько еще продержатся ВСУ без военной помощи США - 26.02.2025 Украина.ру
Трамп ответил, сколько еще продержатся ВСУ без военной помощи США
На данный момент Вашингтон не предоставляет Киеву "никакой" помощи в сфере обороны. ВСУ вполне хватит запасов переданного при экс-президенте США Джо Байдене оружия до момента достижения мирного соглашения с Россией. Такие заявления 26 февраля сделал американский лидер Дональд Трамп, отвечая в Овальном кабинете на вопросы журналистов
2025-02-26T13:16
2025-02-26T13:16
2025-02-26T13:16
новости
сша
вашингтон
дональд трамп
всу
украина
поставки
военная помощь
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Нынешний глава Белого дома заявил, что "прямо сейчас США не предоставляют [Украине] ничего". Такой ответ он дал на соответствующий вопрос журналиста. По словам американского лидера, ВСУ вполне достаточно имеющихся запасов оружия и военной техники, чтобы продолжать боевые действия, не снижая темпа.Кроме того, он выразил надежду на скорое урегулирование украинского конфликта. Также сегодня, 26 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что личная встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги должна быть хорошо подготовлена. Подробности его слов Песков рассказал о личной встрече Путина и Трампа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, вашингтон, дональд трамп, всу, украина, поставки, военная помощь
Новости, США, Вашингтон, Дональд Трамп, ВСУ, Украина, поставки, военная помощь
Трамп ответил, сколько еще продержатся ВСУ без военной помощи США
На данный момент Вашингтон не предоставляет Киеву "никакой" помощи в сфере обороны. ВСУ вполне хватит запасов переданного при экс-президенте США Джо Байдене оружия до момента достижения мирного соглашения с Россией. Такие заявления 26 февраля сделал американский лидер Дональд Трамп, отвечая в Овальном кабинете на вопросы журналистов
Нынешний глава Белого дома заявил, что "прямо сейчас США не предоставляют [Украине] ничего". Такой ответ он дал на соответствующий вопрос журналиста. По словам американского лидера, ВСУ вполне достаточно имеющихся запасов оружия и военной техники, чтобы продолжать боевые действия, не снижая темпа.
"Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией", — уточнил Трамп.
Кроме того, он выразил надежду на скорое урегулирование украинского конфликта. Также сегодня, 26 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что личная встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги должна быть хорошо подготовлена. Подробности его слов Песков рассказал о личной встрече Путина и Трампа