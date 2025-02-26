Сумская область станет наковальней: Поликарпов рассказал, где ВСУ уже строят новую линию обороны - 26.02.2025 Украина.ру
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Сумская область станет наковальней: Поликарпов рассказал, где ВСУ уже строят новую линию обороны
Сумская область станет наковальней: Поликарпов рассказал, где ВСУ уже строят новую линию обороны - 26.02.2025 Украина.ру
Сумская область станет наковальней: Поликарпов рассказал, где ВСУ уже строят новую линию обороны
Киев еще во время "АТО" рассматривал сценарий, когда ВСУ придется уходить в Сумскую и Полтавскую области и строить оборону по линии "Конотоп — Ромны — Лубны". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-02-26T20:15
2025-02-26T20:15
новости
россия
киев
полтавская область
ато
сумская область
укрепления
сумы
конотоп
полтавская область
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Некоторое время назад военкор Александр Коц писал, что ВСУ укрепляют линию "Сумы — Конотоп — Батурин (Черниговская область)". По мнению эксперта, в крайнем случае противник может пожертвовать там значительным куском территории, чтобы выстроить оборону по реке Сейм.Сейчас противник тоже возводит на этом участке фортификационные сооружения. Тем более, этим можно заниматься, не находясь под постоянными ударами ВС РФ, указал историк."Есть такое определение "молот и наковальня". "Наковальня" — это участок, где наносятся отвлекающие удары. "Молот" — это направление главного удара", — уточнил Поликарпов.В этом отношении Сумская область будет наковальней. Там не планируется глубоких прорывов. Это будет территория для перемалывания украинских сил, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Курском направлении — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250225/1061332908.html
россия
киев
полтавская область
сумская область
сумы
конотоп
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новости, россия, киев, полтавская область, ато, сумская область, укрепления, сумы, конотоп, полтавская область, всу, вс рф, сво, спецоперация, оборона, наступление
Новости, Россия, Киев, Полтавская область, АТО, Сумская область, укрепления, Сумы, Конотоп, Полтавская область, ВСУ, ВС РФ, СВО, Спецоперация, оборона, наступление

Сумская область станет наковальней: Поликарпов рассказал, где ВСУ уже строят новую линию обороны

20:15 26.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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Киев еще во время "АТО" рассматривал сценарий, когда ВСУ придется уходить в Сумскую и Полтавскую области и строить оборону по линии "Конотоп — Ромны — Лубны". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Некоторое время назад военкор Александр Коц писал, что ВСУ укрепляют линию "Сумы — Конотоп — Батурин (Черниговская область)". По мнению эксперта, в крайнем случае противник может пожертвовать там значительным куском территории, чтобы выстроить оборону по реке Сейм.

"Киевский режим еще во время "АТО" рассматривал сценарий, при котором ВСУ придется уходить в Сумскую и Полтавскую области и выстраивать оборону по линии "Конотоп — Ромны — Лубны", потому что это удобно с точки зрения рельефа и коммуникаций", — подчеркнул Поликарпов.

Сейчас противник тоже возводит на этом участке фортификационные сооружения. Тем более, этим можно заниматься, не находясь под постоянными ударами ВС РФ, указал историк.
"Есть такое определение "молот и наковальня". "Наковальня" это участок, где наносятся отвлекающие удары. "Молот" это направление главного удара", — уточнил Поликарпов.
В этом отношении Сумская область будет наковальней. Там не планируется глубоких прорывов. Это будет территория для перемалывания украинских сил, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Курском направлении — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
Вчера, 06:30
Кризис русофобского единстваТретья годовщина начала СВО была ознаменована двумя событиями, подчёркивающих позитивную (для России) динамику развития украинского кризиса.
 
НовостиРоссияКиевПолтавская областьАТОСумская областьукрепленияСумыКонотопПолтавская областьВСУВС РФСВОСпецоперацияоборонанаступление
 
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