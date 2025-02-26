https://ukraina.ru/20250226/1061356919.html

Сумская область станет наковальней: Поликарпов рассказал, где ВСУ уже строят новую линию обороны

Сумская область станет наковальней: Поликарпов рассказал, где ВСУ уже строят новую линию обороны - 26.02.2025 Украина.ру

Сумская область станет наковальней: Поликарпов рассказал, где ВСУ уже строят новую линию обороны

Киев еще во время "АТО" рассматривал сценарий, когда ВСУ придется уходить в Сумскую и Полтавскую области и строить оборону по линии "Конотоп — Ромны — Лубны". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-02-26T20:15

2025-02-26T20:15

2025-02-26T20:15

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Некоторое время назад военкор Александр Коц писал, что ВСУ укрепляют линию "Сумы — Конотоп — Батурин (Черниговская область)". По мнению эксперта, в крайнем случае противник может пожертвовать там значительным куском территории, чтобы выстроить оборону по реке Сейм.Сейчас противник тоже возводит на этом участке фортификационные сооружения. Тем более, этим можно заниматься, не находясь под постоянными ударами ВС РФ, указал историк."Есть такое определение "молот и наковальня". "Наковальня" — это участок, где наносятся отвлекающие удары. "Молот" — это направление главного удара", — уточнил Поликарпов.В этом отношении Сумская область будет наковальней. Там не планируется глубоких прорывов. Это будет территория для перемалывания украинских сил, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Курском направлении — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250225/1061332908.html

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