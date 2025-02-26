Сумская область станет наковальней: Поликарпов рассказал, где ВСУ уже строят новую линию обороны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Киев еще во время "АТО" рассматривал сценарий, когда ВСУ придется уходить в Сумскую и Полтавскую области и строить оборону по линии "Конотоп — Ромны — Лубны". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Некоторое время назад военкор Александр Коц писал, что ВСУ укрепляют линию "Сумы — Конотоп — Батурин (Черниговская область)". По мнению эксперта, в крайнем случае противник может пожертвовать там значительным куском территории, чтобы выстроить оборону по реке Сейм.
"Киевский режим еще во время "АТО" рассматривал сценарий, при котором ВСУ придется уходить в Сумскую и Полтавскую области и выстраивать оборону по линии "Конотоп — Ромны — Лубны", потому что это удобно с точки зрения рельефа и коммуникаций", — подчеркнул Поликарпов.
Сейчас противник тоже возводит на этом участке фортификационные сооружения. Тем более, этим можно заниматься, не находясь под постоянными ударами ВС РФ, указал историк.
"Есть такое определение "молот и наковальня". "Наковальня" — это участок, где наносятся отвлекающие удары. "Молот" — это направление главного удара", — уточнил Поликарпов.
В этом отношении Сумская область будет наковальней. Там не планируется глубоких прорывов. Это будет территория для перемалывания украинских сил, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Курском направлении — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.