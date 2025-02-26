Чтобы отвлечь внимание от "мясорубки" под Суджей, ВСУ включили "шумовой фон" на приграничье — эксперт
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine/Роман Туровець
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine/Роман Туровець
Телодвижения ВСУ на границе Брянщины следует расценивать как шумовой фон, чтобы отвлечь российские силы от Курской области, где сейчас идут тяжелые бои. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Украина всеми силами продолжает цепляется за курский плацдарм. При этом в телеграм-каналах снова стали появляться сообщения о неких "движениях" ВСУ возле Брянской области, сообщил эксперт.
Причем все эти сообщения очень разные. Кто-то говорит, что киевский режим якобы готовит новый удар. Кто-то утверждает, что такое движение фиксируется давно, но силы противника там незначительные, уточнил историк.
"Да, украинцы могут концентрировать силы достаточно незаметно (у нас есть несколько таких грустных примеров) и появляться из ниоткуда. Но в данном случае я бы расценивал их телодвижения как шумовой фон, чтобы отвлечь наши силы от Курской области, где происходит масштабная мясорубка", — подчеркнул Поликарпов.
Он отметил, что под Суджей гибнет столько же украинских солдат и техники, что и в Донбассе.
У Зеленского есть странное представление, что этот кусок в Курской области может стать неким козырем на переговорах. По крайней мере, такое представление у него было. Но сейчас ситуация бурно меняется, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.
Также о возможных провокациях ВСУ на приграничье — в материале Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев".
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