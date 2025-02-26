Чтобы отвлечь внимание от "мясорубки" под Суджей, ВСУ включили "шумовой фон" на приграничье — эксперт - 26.02.2025 Украина.ру
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Чтобы отвлечь внимание от "мясорубки" под Суджей, ВСУ включили "шумовой фон" на приграничье — эксперт
Чтобы отвлечь внимание от "мясорубки" под Суджей, ВСУ включили "шумовой фон" на приграничье — эксперт - 26.02.2025 Украина.ру
Чтобы отвлечь внимание от "мясорубки" под Суджей, ВСУ включили "шумовой фон" на приграничье — эксперт
Телодвижения ВСУ на границе Брянщины следует расценивать как шумовой фон, чтобы отвлечь российские силы от Курской области, где сейчас идут тяжелые бои. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-02-26T20:45
2025-02-26T20:45
новости
курская область
суджа
донбасс
владимир зеленский
сво
спецоперация
брянская область
граница
бои
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Украина всеми силами продолжает цепляется за курский плацдарм. При этом в телеграм-каналах снова стали появляться сообщения о неких "движениях" ВСУ возле Брянской области, сообщил эксперт.Причем все эти сообщения очень разные. Кто-то говорит, что киевский режим якобы готовит новый удар. Кто-то утверждает, что такое движение фиксируется давно, но силы противника там незначительные, уточнил историк.Он отметил, что под Суджей гибнет столько же украинских солдат и техники, что и в Донбассе.У Зеленского есть странное представление, что этот кусок в Курской области может стать неким козырем на переговорах. По крайней мере, такое представление у него было. Но сейчас ситуация бурно меняется, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.Также о возможных провокациях ВСУ на приграничье — в материале Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев".
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новости, курская область, суджа, донбасс, владимир зеленский, сво, спецоперация, брянская область, граница, бои, всу, вс рф
Новости, Курская область, Суджа, Донбасс, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация, Брянская область, граница, бои, ВСУ, ВС РФ

Чтобы отвлечь внимание от "мясорубки" под Суджей, ВСУ включили "шумовой фон" на приграничье — эксперт

20:45 26.02.2025
 
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine/Роман Туровець
- РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine/Роман Туровець
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Телодвижения ВСУ на границе Брянщины следует расценивать как шумовой фон, чтобы отвлечь российские силы от Курской области, где сейчас идут тяжелые бои. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Украина всеми силами продолжает цепляется за курский плацдарм. При этом в телеграм-каналах снова стали появляться сообщения о неких "движениях" ВСУ возле Брянской области, сообщил эксперт.
Причем все эти сообщения очень разные. Кто-то говорит, что киевский режим якобы готовит новый удар. Кто-то утверждает, что такое движение фиксируется давно, но силы противника там незначительные, уточнил историк.
"Да, украинцы могут концентрировать силы достаточно незаметно (у нас есть несколько таких грустных примеров) и появляться из ниоткуда. Но в данном случае я бы расценивал их телодвижения как шумовой фон, чтобы отвлечь наши силы от Курской области, где происходит масштабная мясорубка", — подчеркнул Поликарпов.
Он отметил, что под Суджей гибнет столько же украинских солдат и техники, что и в Донбассе.
У Зеленского есть странное представление, что этот кусок в Курской области может стать неким козырем на переговорах. По крайней мере, такое представление у него было. Но сейчас ситуация бурно меняется, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.
Также о возможных провокациях ВСУ на приграничье — в материале Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев".
Юрий Тавровский интервью - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Вчера, 15:02
Юрий Тавровский: США бросили вызов России и Китаю, но получили в ответ "Орешник" и DeepSeekНе надо думать, что Трамп хочет воевать с Китаем. Это будет очень жесткая конкуренция. Но если американские планы разорвать российскую экономику в клочья закончились тем, что мы произвели "Орешник", то американские планы лишить Китай чипов и не давать развиваться искусственному интеллекту закончились появлением DeepSeek.
 
НовостиКурская областьСуджаДонбассВладимир ЗеленскийСВОСпецоперацияБрянская областьграницабоиВСУВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
20:45Чтобы отвлечь внимание от "мясорубки" под Суджей, ВСУ включили "шумовой фон" на приграничье — эксперт
20:30"Давайте вместе их ублажим": Ищенко объяснил, решится ли Трамп разыграть европейскую карту
20:29"Что ждёт Украину? Где мы?": Зеленский рассказал об отсутствии долга перед США и совместном фонде
20:15Сумская область станет наковальней: Поликарпов рассказал, где ВСУ уже строят новую линию обороны
20:00Солдаты ВСУ, оппозиция и "свора пропагандистов": журналист о том, кто может пойти против Зеленского
19:45"Слив" координат ВСУ и выборы на Украине: эксперт о том, какие факторы могут повлиять на планы ВС РФ
19:39Александр Фролов о том, почему США — главный баламут нефтерынка и зачем Трампу понадобился литий Украины
19:30Россию это не остановит: Ищенко объяснил, что будет, если Запад начнет "пугать" Москву войной в Европе
19:22Генштаб Испании отчитался за подготовку ВСУ
19:15"Это напомнило начало СВО": журналист о неожиданном формате перехода к мирному процессу на Украине
18:53СК РФ: замгубернатора и полпред Вологодской области обвиняются в вымогательстве крупной взятки
18:48Неполитические ласточки оттепели имени Трампа: россиян хотят видеть на Олимпийских играх в Италии
18:43Бывший замминистра транспорта Чалик подозревается в присвоении более 1,6 млн руб
17:59Москва призывает к правде, Зеленский торгуется с Трампом. Итоги 26 февраля
17:48Военкор Тимофей Ермаков: Россия под Сумами ведет с ВСУ встречный бой, который закончится для них котлом
17:47Глупые игры в цифры и архипелаг Чагос. Почему Лондону придется пожертвовать Украиной
17:36Проклятие нерукопожатного: стала известна печальная судьба виллы Зеленских в Тоскане
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