Солдаты ВСУ, оппозиция и "свора пропагандистов": журналист о том, кто может пойти против Зеленского
20:00 26.02.2025 (обновлено: 20:04 26.02.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Любые разговоры о мире ослабляют позиции Зеленского и усиливают его политических оппонентов. Вопрос о выборах – это вопрос не об электоральных перспективах Зеленского, а о борьбе, которую могут начать его оппоненты, объединившись в коалиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
США убедительно демонстрируют, что у них есть рычаги воздействия на киевский режим и Евросоюз. Судя по заявлениям властей Украины, они сейчас в шоке, потому что ситуация становится очень хрупкой, отметил журналист.
Во-первых, любые разговоры о мире подтачивают готовность украинских солдат воевать за те территории, которые могут политическим путем перейти в состав России, подчеркнул эксперт.
"Во-вторых, это подтачивает позиции самого Зеленского и усиливает его политических оппонентов. Потому что вопрос о выборах – это не вопрос об электоральных перспективах Зеленского, а о борьбе, которую против него могут начать его оппоненты, объединившиеся в ситуативные коалиции", — заявил Скоробогатый.
Журналист предположил, из кого могут состоять такие коалиции. По его словам, это могут быть украинские военные, которые не готовы бросать оружие и уступать территории. Также против Зеленского могут объединиться политики, которые стремятся к власти на Украине.
"Большая прослойка населения, которая напрямую или косвенно пострадала от войны (родственники пленных или переселенцы, которым так и не дали компенсацию). (...) [А также] гигантская свора дельцов и пропагандистов, которая кормится с войны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты российско-американских переговоров — в интервью Дмитрия Краснова: Пока Трампа "лапки уносят" с намеченного пути, в ЕС зреет революция на сайте Украина.ру.
Вчера, 10:08Отклонив все поправки: СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине. О чем идет речьСовет безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки. За проголосовали десять стран, в том числе Россия, КНР и США, еще пять воздержались. Против не высказалась ни одна страна. Об этом 25 января сообщило агентство РИА Новости