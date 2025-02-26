https://ukraina.ru/20250226/1061346209.html

Солдаты ВСУ, оппозиция и "свора пропагандистов": журналист о том, кто может пойти против Зеленского

Солдаты ВСУ, оппозиция и "свора пропагандистов": журналист о том, кто может пойти против Зеленского - 26.02.2025 Украина.ру

Солдаты ВСУ, оппозиция и "свора пропагандистов": журналист о том, кто может пойти против Зеленского

Любые разговоры о мире ослабляют позиции Зеленского и усиливают его политических оппонентов. Вопрос о выборах – это вопрос не об электоральных перспективах Зеленского, а о борьбе, которую могут начать его оппоненты, объединившись в коалиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2025-02-26T20:00

2025-02-26T20:00

2025-02-26T20:04

новости

украина

россия

сша

владимир зеленский

пётр скоробогатый

всу

оппозиция

переселенцы

пленные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/10/1059678668_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_d7cb5150008f324b9ad1966aadd75ca1.jpg

США убедительно демонстрируют, что у них есть рычаги воздействия на киевский режим и Евросоюз. Судя по заявлениям властей Украины, они сейчас в шоке, потому что ситуация становится очень хрупкой, отметил журналист.Во-первых, любые разговоры о мире подтачивают готовность украинских солдат воевать за те территории, которые могут политическим путем перейти в состав России, подчеркнул эксперт.Журналист предположил, из кого могут состоять такие коалиции. По его словам, это могут быть украинские военные, которые не готовы бросать оружие и уступать территории. Также против Зеленского могут объединиться политики, которые стремятся к власти на Украине."Большая прослойка населения, которая напрямую или косвенно пострадала от войны (родственники пленных или переселенцы, которым так и не дали компенсацию). (...) [А также] гигантская свора дельцов и пропагандистов, которая кормится с войны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты российско-американских переговоров — в интервью Дмитрия Краснова: Пока Трампа "лапки уносят" с намеченного пути, в ЕС зреет революция на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250225/1061336608.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, пётр скоробогатый, всу, оппозиция, переселенцы, пленные, выборы, украинская армия, население, коалиция, ес