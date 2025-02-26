Солдаты ВСУ, оппозиция и "свора пропагандистов": журналист о том, кто может пойти против Зеленского - 26.02.2025 Украина.ру
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Солдаты ВСУ, оппозиция и "свора пропагандистов": журналист о том, кто может пойти против Зеленского
Солдаты ВСУ, оппозиция и "свора пропагандистов": журналист о том, кто может пойти против Зеленского - 26.02.2025 Украина.ру
Солдаты ВСУ, оппозиция и "свора пропагандистов": журналист о том, кто может пойти против Зеленского
Любые разговоры о мире ослабляют позиции Зеленского и усиливают его политических оппонентов. Вопрос о выборах – это вопрос не об электоральных перспективах Зеленского, а о борьбе, которую могут начать его оппоненты, объединившись в коалиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2025-02-26T20:00
2025-02-26T20:04
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США убедительно демонстрируют, что у них есть рычаги воздействия на киевский режим и Евросоюз. Судя по заявлениям властей Украины, они сейчас в шоке, потому что ситуация становится очень хрупкой, отметил журналист.Во-первых, любые разговоры о мире подтачивают готовность украинских солдат воевать за те территории, которые могут политическим путем перейти в состав России, подчеркнул эксперт.Журналист предположил, из кого могут состоять такие коалиции. По его словам, это могут быть украинские военные, которые не готовы бросать оружие и уступать территории. Также против Зеленского могут объединиться политики, которые стремятся к власти на Украине."Большая прослойка населения, которая напрямую или косвенно пострадала от войны (родственники пленных или переселенцы, которым так и не дали компенсацию). (...) [А также] гигантская свора дельцов и пропагандистов, которая кормится с войны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты российско-американских переговоров — в интервью Дмитрия Краснова: Пока Трампа "лапки уносят" с намеченного пути, в ЕС зреет революция на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, пётр скоробогатый, всу, оппозиция, переселенцы, пленные, выборы, украинская армия, население, коалиция, ес
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Пётр Скоробогатый, ВСУ, оппозиция, переселенцы, Пленные, выборы, украинская армия, население, коалиция, ЕС

Солдаты ВСУ, оппозиция и "свора пропагандистов": журналист о том, кто может пойти против Зеленского

20:00 26.02.2025 (обновлено: 20:04 26.02.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Любые разговоры о мире ослабляют позиции Зеленского и усиливают его политических оппонентов. Вопрос о выборах – это вопрос не об электоральных перспективах Зеленского, а о борьбе, которую могут начать его оппоненты, объединившись в коалиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
США убедительно демонстрируют, что у них есть рычаги воздействия на киевский режим и Евросоюз. Судя по заявлениям властей Украины, они сейчас в шоке, потому что ситуация становится очень хрупкой, отметил журналист.
Во-первых, любые разговоры о мире подтачивают готовность украинских солдат воевать за те территории, которые могут политическим путем перейти в состав России, подчеркнул эксперт.
"Во-вторых, это подтачивает позиции самого Зеленского и усиливает его политических оппонентов. Потому что вопрос о выборах – это не вопрос об электоральных перспективах Зеленского, а о борьбе, которую против него могут начать его оппоненты, объединившиеся в ситуативные коалиции", — заявил Скоробогатый.
Журналист предположил, из кого могут состоять такие коалиции. По его словам, это могут быть украинские военные, которые не готовы бросать оружие и уступать территории. Также против Зеленского могут объединиться политики, которые стремятся к власти на Украине.
"Большая прослойка населения, которая напрямую или косвенно пострадала от войны (родственники пленных или переселенцы, которым так и не дали компенсацию). (...) [А также] гигантская свора дельцов и пропагандистов, которая кормится с войны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты российско-американских переговоров — в интервью Дмитрия Краснова: Пока Трампа "лапки уносят" с намеченного пути, в ЕС зреет революция на сайте Украина.ру.
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
Вчера, 10:08
Отклонив все поправки: СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине. О чем идет речьСовет безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки. За проголосовали десять стран, в том числе Россия, КНР и США, еще пять воздержались. Против не высказалась ни одна страна. Об этом 25 января сообщило агентство РИА Новости
 
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийПётр СкоробогатыйВСУоппозицияпереселенцыПленныевыборыукраинская армиянаселениекоалицияЕС
 
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