Боится сразу "трех хозяев": в Госдуме объяснили "хриплые крики" Зеленского - 24.02.2025 Украина.ру
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Боится сразу "трех хозяев": в Госдуме объяснили "хриплые крики" Зеленского
Боится сразу "трех хозяев": в Госдуме объяснили "хриплые крики" Зеленского - 24.02.2025 Украина.ру
Боится сразу "трех хозяев": в Госдуме объяснили "хриплые крики" Зеленского
Признать долги перед США Владимиру Зеленскому не позволяет страх. Такое мнение в комментарии агентству РИА Новости высказал член комитета Государственной Думы по безопасности Михаил Шеремет
2025-02-24T10:30
2025-02-24T10:35
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В начале февраля Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.В понедельник, 17 февраля, британская газета The Telegraph уточнила, что помимо украинских недр Трамп планирует получить под свой контроль еще и местные порты, инфраструктуру и многое другое на общую сумму $500 млрд. То есть больше, чем репарации, наложенные на Германию после Первой мировой войны.Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил, что требование Трампа к Украине по возврату долгов - фактически является запуском процесса взыскания репараций с киевского режима."США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов", - сказал Смирнов, добавив, что в первую очередь Украина обязана возместить России ущерб, нанесенный Крыму и историческим регионам "безумной политикой, проводимой с 2014 года".Однако спустя пару дней выяснилось, что представители киевского режима не подписали привезенный им в Киев договор об обмене лояльности США на на 50% украинских редкоземельных металлов Украины. Трампа разозлило, что нелегитимный украинский президент по сути отфутболил американского министра финансов Скотта Бессента, приехавшего на Украину.Британская газета Financial Times уточнила, что Зеленский накричал на главу минфина США Бессента, когда они обсуждали сделку по редкоземельным металлам в Киеве.По версии украинской стороны, Киев получил текст предложенного США соглашения о полезных ископаемых всего за четыре часа до встречи Бессента с Зеленским на прошлой неделе. Также украинские СМИ утверждают, что глава Минфина США активно настаивал на том, чтобы Зеленский подписал соглашение "немедленно", однако он этого не сделал.Трамп оценил произошедшее крайне негативно, заявив, что с его министром "грубо обошлись", а в сторону Зеленского всего за один день из уст американского лидера прилетел целый "букет" "комплиментов". Среди них были "скромно успешный комик", "диктатор без выборов", "человек, проделавший ужасную работу", "единственное, в чем он преуспел - это в том, чтобы "играть" на Байдене, как на скрипке".В субботу, 22 февраля, Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий. "Думаю, мы очень близки. Думаю, они хотят этого. Им это нравится. Это большая сделка", - сказал Трамп, напомнив, что Киев должен Вашингтону как минимум $350 млрд, выделенных администрацией предыдущего президента США Джозефа Байдена.В воскресенье, 23 февраля, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отметил, что предложенная американским лидером сделка по использованию недр Украины может быть оформлена в ближайшее время.Тем временем Зеленский обвинил Трампа в желании получить двойную компенсацию за помощь Украине. Свою позицию он пояснил тем, что не готов признавать гранты как долги и увеличивать финансовые обязательства страны.В то же время британское издание The Economist констатировало, что Киеву придется выплачивать компенсацию за военную помощь, предоставленную Соединенными Штатами, в течение сотен лет, если предложенная Трампом сделка по ископаемым будет подписана.Чем именно Запад может поживиться в недрах Украины, рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Трампу нужны украинские ресурсы, что может предложить Зеленский.
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Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Госдума, долги, Британия, ЕС

Боится сразу "трех хозяев": в Госдуме объяснили "хриплые крики" Зеленского

10:30 24.02.2025 (обновлено: 10:35 24.02.2025)
 
Зеленский под охраной
Зеленский под охраной
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Признать долги перед США Владимиру Зеленскому не позволяет страх. Такое мнение в комментарии агентству РИА Новости высказал член комитета Государственной Думы по безопасности Михаил Шеремет
"Ведь тогда придется признать, что он подло многократно продал Украину и ее народ одновременно трем хозяевам: европейцам, англичанам и США", - заявил депутат.
- РИА Новости, 1920, 07.02.2025
7 февраля, 12:43
Где деньги, Зин? Между США и Украиной "потерялись" примерно $80 млрдВласти Соединенных Штатов очень удивили слова Владимира Зеленского, заявившего, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи. Такое заявление в эфире программы Rob Schmitt Tonight сделал спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог
В начале февраля Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
В понедельник, 17 февраля, британская газета The Telegraph уточнила, что помимо украинских недр Трамп планирует получить под свой контроль еще и местные порты, инфраструктуру и многое другое на общую сумму $500 млрд. То есть больше, чем репарации, наложенные на Германию после Первой мировой войны.
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил, что требование Трампа к Украине по возврату долгов - фактически является запуском процесса взыскания репараций с киевского режима.
"США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов", - сказал Смирнов, добавив, что в первую очередь Украина обязана возместить России ущерб, нанесенный Крыму и историческим регионам "безумной политикой, проводимой с 2014 года".
Однако спустя пару дней выяснилось, что представители киевского режима не подписали привезенный им в Киев договор об обмене лояльности США на на 50% украинских редкоземельных металлов Украины. Трампа разозлило, что нелегитимный украинский президент по сути отфутболил американского министра финансов Скотта Бессента, приехавшего на Украину.
Британская газета Financial Times уточнила, что Зеленский накричал на главу минфина США Бессента, когда они обсуждали сделку по редкоземельным металлам в Киеве.

"Доносящиеся оттуда (из офиса Зеленского. - Ред.) хриплые крики нельзя было ни с чем спутать", - написало издание.

По версии украинской стороны, Киев получил текст предложенного США соглашения о полезных ископаемых всего за четыре часа до встречи Бессента с Зеленским на прошлой неделе. Также украинские СМИ утверждают, что глава Минфина США активно настаивал на том, чтобы Зеленский подписал соглашение "немедленно", однако он этого не сделал.
Трамп оценил произошедшее крайне негативно, заявив, что с его министром "грубо обошлись", а в сторону Зеленского всего за один день из уст американского лидера прилетел целый "букет" "комплиментов". Среди них были "скромно успешный комик", "диктатор без выборов", "человек, проделавший ужасную работу", "единственное, в чем он преуспел - это в том, чтобы "играть" на Байдене, как на скрипке".
20 февраля, 11:10
Трампу не понравилось, что Киев отфутболил его министра финансов, приехавшего за "данью"Во время поездки министра финансов США Скотта Бессента на Украину с ним обошлись грубо. Об этом американским журналистам рассказал американский лидер Дональд Трамп на борту своего самолета
В субботу, 22 февраля, Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий.
"Думаю, мы очень близки. Думаю, они хотят этого. Им это нравится. Это большая сделка", - сказал Трамп, напомнив, что Киев должен Вашингтону как минимум $350 млрд, выделенных администрацией предыдущего президента США Джозефа Байдена.
В воскресенье, 23 февраля, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отметил, что предложенная американским лидером сделка по использованию недр Украины может быть оформлена в ближайшее время.
Тем временем Зеленский обвинил Трампа в желании получить двойную компенсацию за помощь Украине. Свою позицию он пояснил тем, что не готов признавать гранты как долги и увеличивать финансовые обязательства страны.
В то же время британское издание The Economist констатировало, что Киеву придется выплачивать компенсацию за военную помощь, предоставленную Соединенными Штатами, в течение сотен лет, если предложенная Трампом сделка по ископаемым будет подписана.
Чем именно Запад может поживиться в недрах Украины, рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Трампу нужны украинские ресурсы, что может предложить Зеленский.
 
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