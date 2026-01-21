Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 января - 21.01.2026 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 января
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте... Украина.ру, 21.01.2026
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, ВС РФ с двух сторон продвигаются к Славянску. В ходе продвижения подразделения российской армии штурмуют Святогорск и Красный Лиман и ведут бои за ключевые высоты южнее Славянска.
Видео, Славянск, Россия, Святогорск, Александр "Варяг" Матюшин, Украина.ру, Красный Лиман, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, штурм, ДНР, Донбасс

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 января

10:07 21.01.2026
 
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.

По его словам, ВС РФ с двух сторон продвигаются к Славянску. В ходе продвижения подразделения российской армии штурмуют Святогорск и Красный Лиман и ведут бои за ключевые высоты южнее Славянска.
ВидеоСлавянскРоссияСвятогорскАлександр "Варяг" МатюшинУкраина.руКрасный ЛиманСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасштурмДНРДонбасс
 
