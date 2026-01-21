https://ukraina.ru/20260121/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-21-yanvarya-1074597861.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 января

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 января

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 января

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте...

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, ВС РФ с двух сторон продвигаются к Славянску. В ходе продвижения подразделения российской армии штурмуют Святогорск и Красный Лиман и ведут бои за ключевые высоты южнее Славянска.

