СК РФ расследует атаку БПЛА ВСУ на жилой квартал Горловки
Вооружённые формирования Украины применили ударные дроны по жилому кварталу Горловки в Донецкой Народной Республике. Проводится расследование, сообщает 21 января официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2026-01-21T09:15
2026-01-21T09:15
"Следователями СК России зафиксированы очередные преступления ВФУ в отношении мирного населения ДНР", - сказано в официальном сообщении. Следователи отметили:🟥В течение прошедших суток вооруженной атаке ударных БПЛА самолетного типа подвергся жилой квартал Калининского района Горловки.🟥Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА пожар охватил многоквартирный дом и парковку с автомобилями в Тахтамукайском районе Адыгее. По уточнённым данным, пострадали 11 человек, в том числе два ребенка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
СК РФ расследует атаку БПЛА ВСУ на жилой квартал Горловки

09:15 21.01.2026
 
Вооружённые формирования Украины применили ударные дроны по жилому кварталу Горловки в Донецкой Народной Республике. Проводится расследование, сообщает 21 января официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
"Следователями СК России зафиксированы очередные преступления ВФУ в отношении мирного населения ДНР", - сказано в официальном сообщении.
Следователи отметили:
🟥В течение прошедших суток вооруженной атаке ударных БПЛА самолетного типа подвергся жилой квартал Калининского района Горловки.
🟥Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА пожар охватил многоквартирный дом и парковку с автомобилями в Тахтамукайском районе Адыгее. По уточнённым данным, пострадали 11 человек, в том числе два ребенка.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния