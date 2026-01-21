https://ukraina.ru/20260121/sk-rf-rassleduet-ataku-bpla-vsu-na-zhiloy-kvartal-gorlovki-1074592565.html

СК РФ расследует атаку БПЛА ВСУ на жилой квартал Горловки

СК РФ расследует атаку БПЛА ВСУ на жилой квартал Горловки - 21.01.2026 Украина.ру

СК РФ расследует атаку БПЛА ВСУ на жилой квартал Горловки

Вооружённые формирования Украины применили ударные дроны по жилому кварталу Горловки в Донецкой Народной Республике. Проводится расследование, сообщает 21 января официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ

2026-01-21T09:15

2026-01-21T09:15

2026-01-21T09:15

новости

россия

украина

горловка

ск рф

вооруженные силы украины

украина.ру

днр

донецкая народная республика

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/06/1062953597_0:114:3001:1802_1920x0_80_0_0_aa9a773762958d4572332a622d11686a.jpg

"Следователями СК России зафиксированы очередные преступления ВФУ в отношении мирного населения ДНР", - сказано в официальном сообщении. Следователи отметили:🟥В течение прошедших суток вооруженной атаке ударных БПЛА самолетного типа подвергся жилой квартал Калининского района Горловки.🟥Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА пожар охватил многоквартирный дом и парковку с автомобилями в Тахтамукайском районе Адыгее. По уточнённым данным, пострадали 11 человек, в том числе два ребенка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

горловка

днр

донецкая народная республика

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, горловка, ск рф, вооруженные силы украины, украина.ру, днр, донецкая народная республика, сво, дзен новости сво, новости сво россия, всу, атака бпла, военные преступления, мирные жители, донбасс, новые регионы