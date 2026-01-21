https://ukraina.ru/20260121/lidery-evropy-s-trevogoy-ozhidayut-priblizheniya-uragana-tramp---pressa-frantsii-1074594841.html

Лидеры Европы "с тревогой ожидают приближения урагана Трамп" - пресса Франции

Лидеры стран Европы с нехорошими предчувствиями ожидают прибытия на экономический форум в Давосе президента США Дональда Трампа. Об этом 21 января пишет французская газета Le Figaro

"Мы не видим, что может это остановить": в Давосе европейцы с тревогой ожидают приближения урагана Трамп", - под таким заголовком опубликовал свой материал специальный корреспондент издания в Давосе Иван Летессье.По его оценкам, некоторые участники Всемирного экономического форума надеются, что численность американской делегации является доказательством её готовности к переговорам. Другие же настроены более осторожно."Я бы никогда не стал публиковать скриншоты своих текстовых сообщений, если бы это был прямой конкурент, не говоря уже о друге", — восклицает Александр Прот, генеральный директор и соучредитель Qonto - финансового "единорога", присутствовавшего в составе делегации стартапов, направленной в Давос президентом Франции Эммануэлем Макроном."То, что сделал Дональд Трамп, опубликовав сообщения Эммануэля Макрона, — это безумие! Он самый могущественный человек в мире, и мы не видим, что может его остановить", - признался французский финансист.Напомним, Трамп накануне визита в Швейцарию на форум опубликовал письмо Макрона, в котором французский лидер предложил провести во Франции в четверг неформальный ужин с участием датчан, сирийцев и русских для обсуждения насущных проблем. До этого Макрон публично был категорически против переговоров с Россией по украинской проблеме и в конфликте США с Данией выступил на стороне последней, призвав применить к Вашингтону санкционную "базуку" Евросоюза. Спецкор французского издания отметил, что испуганный выпад французского предпринимателя подтверждает предсказание, сделанное накануне открытия Всемирного экономического форума британским руководителем, постоянным участником саммита."Как и в прошлом году, Дональд Трамп монополизирует большую часть внимания и будет в центре всех дискуссий", - сказал он.По прогнозу издания, речь американского президента в среду на форуме обещает стать кульминацией этого мероприятия.Издание отметило также, что накануне прибытия в Давос президент США ответил на вопрос о том, насколько далеко он готов зайти, чтобы захватить контроль над Гренландией - члена НАТО Дании"Вы узнаете", - ответил Трамп журналистам.По пути в Давос он объявил, что проведет несколько встреч по Гренландии.Перед поездкой президент США также в очередной раз высмеял европейцев и не стал раскрывать своих намерений. При этом "блок из 27 стран вполне может спровоцировать таможенные санкции в размере 93 миллиардов евро, если американский президент выполнит свои угрозы", отметило французское издание.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Скандал вокруг Гренландии похоронил украинский "план процветания". Хроника событий на утро 21 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

