Железняк нашел виноватого в критической ситуации в Киеве

Железняк нашел виноватого в критической ситуации в Киеве

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в беседе с газетой Times призвал спросить у Владимира Зеленского, почему тот не способен справиться с критической ситуацией в энергетическом секторе Киева

"Мой первый вопрос адресован Зеленскому, особенно после всех этих коррупционных скандалов", — сказал он.Парламентарий напомнил, что в столице уже четыре года действует военная администрация, связанная с Офисом Зеленского, при этом Киев обладает крупнейший в стране муниципальным бюджетом.Сам Кличко в интервью Times посетовал, что Киев приближается к "гуманитарной катастрофе". Мэр посоветовал жителям "покинуть город, если они могут", и назвал ситуацию с отоплением, водоснабжением и электричеством "критической". Он отметил, что город за текущий месяц уже оставили 600 тысяч человек.Ранее Кличко на фоне конфликта с Зеленским из-за ситуации с электроснабжением в украинской столице выразил недовольство работой глав районных администраций, назначенных главой киевского режима. Зеленский 15 января заявил, что недоволен работой Кличко во время блэкаута и отключения отопления в Киеве. Украинские СМИ писали, что на этом фоне между ним и Кличко произошла перепалка. Мэр Киева в ответ пожаловался в соцсетях на "сплошной хейт" со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров.Подробнее об обстановке в городе - в материале Тысячи многоэтажек Киева остались без тепла - Кличко на сайте Украина.ру.

