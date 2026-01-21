https://ukraina.ru/20260121/zheleznyak-nashel-vinovatogo-v-kriticheskoy-situatsii-v-kieve-1074598833.html
Железняк нашел виноватого в критической ситуации в Киеве
Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в беседе с газетой Times призвал спросить у Владимира Зеленского, почему тот не способен справиться с критической ситуацией в энергетическом секторе Киева
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102544/69/1025446933_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_efc5ef4f701546733025f6844f8173ff.jpg
"Мой первый вопрос адресован Зеленскому, особенно после всех этих коррупционных скандалов", — сказал он.Парламентарий напомнил, что в столице уже четыре года действует военная администрация, связанная с Офисом Зеленского, при этом Киев обладает крупнейший в стране муниципальным бюджетом.Сам Кличко в интервью Times посетовал, что Киев приближается к "гуманитарной катастрофе". Мэр посоветовал жителям "покинуть город, если они могут", и назвал ситуацию с отоплением, водоснабжением и электричеством "критической". Он отметил, что город за текущий месяц уже оставили 600 тысяч человек.Ранее Кличко на фоне конфликта с Зеленским из-за ситуации с электроснабжением в украинской столице выразил недовольство работой глав районных администраций, назначенных главой киевского режима. Зеленский 15 января заявил, что недоволен работой Кличко во время блэкаута и отключения отопления в Киеве. Украинские СМИ писали, что на этом фоне между ним и Кличко произошла перепалка. Мэр Киева в ответ пожаловался в соцсетях на "сплошной хейт" со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров.
Железняк нашел виноватого в критической ситуации в Киеве
10:31 21.01.2026 (обновлено: 11:19 21.01.2026)
Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в беседе с газетой Times призвал спросить у Владимира Зеленского, почему тот не способен справиться с критической ситуацией в энергетическом секторе Киева
"Мой первый вопрос адресован Зеленскому, особенно после всех этих коррупционных скандалов", — сказал он.
Парламентарий напомнил, что в столице уже четыре года действует военная администрация, связанная с Офисом Зеленского, при этом Киев обладает крупнейший в стране муниципальным бюджетом.
"А я сижу здесь в холоде", — посетовал депутат, обвинив в сложившейся в Киеве ситуации как Зеленского, так и мэра Виталия Кличко.
Сам Кличко в интервью Times посетовал, что Киев приближается к "гуманитарной катастрофе". Мэр посоветовал жителям "покинуть город, если они могут", и назвал ситуацию с отоплением, водоснабжением и электричеством "критической". Он отметил, что город за текущий месяц уже оставили 600 тысяч человек.
Ранее Кличко на фоне конфликта с Зеленским из-за ситуации с электроснабжением в украинской столице выразил недовольство работой глав районных администраций, назначенных главой киевского режима. Зеленский 15 января заявил, что недоволен работой Кличко во время блэкаута и отключения отопления в Киеве. Украинские СМИ писали, что на этом фоне между ним и Кличко произошла перепалка. Мэр Киева в ответ пожаловался в соцсетях на "сплошной хейт" со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров.
Подробнее об обстановке в городе - в материале Тысячи многоэтажек Киева остались без тепла - Кличко
