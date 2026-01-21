Железняк нашел виноватого в критической ситуации в Киеве - 21.01.2026 Украина.ру
Железняк нашел виноватого в критической ситуации в Киеве
Железняк нашел виноватого в критической ситуации в Киеве - 21.01.2026
Железняк нашел виноватого в критической ситуации в Киеве
Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в беседе с газетой Times призвал спросить у Владимира Зеленского, почему тот не способен справиться с критической ситуацией в энергетическом секторе Киева
2026-01-21T10:31
2026-01-21T11:19
новости
киев
виталий кличко
владимир зеленский
ярослав железняк
верховная рада
украина.ру
украина
"Мой первый вопрос адресован Зеленскому, особенно после всех этих коррупционных скандалов", — сказал он.Парламентарий напомнил, что в столице уже четыре года действует военная администрация, связанная с Офисом Зеленского, при этом Киев обладает крупнейший в стране муниципальным бюджетом.Сам Кличко в интервью Times посетовал, что Киев приближается к "гуманитарной катастрофе". Мэр посоветовал жителям "покинуть город, если они могут", и назвал ситуацию с отоплением, водоснабжением и электричеством "критической". Он отметил, что город за текущий месяц уже оставили 600 тысяч человек.Ранее Кличко на фоне конфликта с Зеленским из-за ситуации с электроснабжением в украинской столице выразил недовольство работой глав районных администраций, назначенных главой киевского режима. Зеленский 15 января заявил, что недоволен работой Кличко во время блэкаута и отключения отопления в Киеве. Украинские СМИ писали, что на этом фоне между ним и Кличко произошла перепалка. Мэр Киева в ответ пожаловался в соцсетях на "сплошной хейт" со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров.Подробнее об обстановке в городе - в материале Тысячи многоэтажек Киева остались без тепла - Кличко на сайте Украина.ру.
киев
украина
новости, киев, виталий кличко, владимир зеленский, ярослав железняк, верховная рада
Новости, Киев, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Ярослав Железняк, Верховная Рада, Украина.ру, Украина

Железняк нашел виноватого в критической ситуации в Киеве

10:31 21.01.2026 (обновлено: 11:19 21.01.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в беседе с газетой Times призвал спросить у Владимира Зеленского, почему тот не способен справиться с критической ситуацией в энергетическом секторе Киева
"Мой первый вопрос адресован Зеленскому, особенно после всех этих коррупционных скандалов", — сказал он.
Парламентарий напомнил, что в столице уже четыре года действует военная администрация, связанная с Офисом Зеленского, при этом Киев обладает крупнейший в стране муниципальным бюджетом.
"А я сижу здесь в холоде", — посетовал депутат, обвинив в сложившейся в Киеве ситуации как Зеленского, так и мэра Виталия Кличко.
Сам Кличко в интервью Times посетовал, что Киев приближается к "гуманитарной катастрофе". Мэр посоветовал жителям "покинуть город, если они могут", и назвал ситуацию с отоплением, водоснабжением и электричеством "критической". Он отметил, что город за текущий месяц уже оставили 600 тысяч человек.
Ранее Кличко на фоне конфликта с Зеленским из-за ситуации с электроснабжением в украинской столице выразил недовольство работой глав районных администраций, назначенных главой киевского режима. Зеленский 15 января заявил, что недоволен работой Кличко во время блэкаута и отключения отопления в Киеве. Украинские СМИ писали, что на этом фоне между ним и Кличко произошла перепалка. Мэр Киева в ответ пожаловался в соцсетях на "сплошной хейт" со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров.
Подробнее об обстановке в городе - в материале Тысячи многоэтажек Киева остались без тепла - Кличко на сайте Украина.ру.
