Какие силы рискует разбудить Трамп: Ясинский о неожиданных сценариях в Латинской Америке и не только
Журналист-международник, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Венесуэле и в Латинской Америке в целом, рассказал о смысле действий президента США Дональда Трампа, а также предположил, как в дальнейшем будет развиваться ситуация в регионе:00:25 – О целях Трампа в Венесуэле; 03:48 – Может ли Латинская Америка объединиться; 06:00 – Новый президент Чили; 11:06 – Действия Трампа, ситуация в БРИКС и следующая цель США; 16:26 – О будущем региона.*В материале упоминается движение Украинская национальная ассамблея -Украинская народная самооборона (УНА-УНСО), признанное экстремистским и запрещённое в России.ТГ-канал Олега Ясинского: https://t.me/olegyasynsky Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Журналист-международник, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Венесуэле и в Латинской Америке в целом, рассказал о смысле действий президента США Дональда Трампа, а также предположил, как в дальнейшем будет развиваться ситуация в регионе:
00:25 – О целях Трампа в Венесуэле;
03:48 – Может ли Латинская Америка объединиться;
06:00 – Новый президент Чили;
11:06 – Действия Трампа, ситуация в БРИКС и следующая цель США;
16:26 – О будущем региона.
*В материале упоминается движение Украинская национальная ассамблея -Украинская народная самооборона (УНА-УНСО), признанное экстремистским и запрещённое в России.
ТГ-канал Олега Ясинского: https://t.me/olegyasynsky