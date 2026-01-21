https://ukraina.ru/20260121/kakie-sily-riskuet-razbudit-tramp-yasinskiy-o-neozhidannykh-stsenariyakh-v-latinskoy-amerike-i-ne-tolko-1074592945.html

Какие силы рискует разбудить Трамп: Ясинский о неожиданных сценариях в Латинской Америке и не только

Журналист-международник, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Венесуэле и в Латинской Америке в целом,... Украина.ру, 21.01.2026

Журналист-международник, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Венесуэле и в Латинской Америке в целом, рассказал о смысле действий президента США Дональда Трампа, а также предположил, как в дальнейшем будет развиваться ситуация в регионе:00:25 – О целях Трампа в Венесуэле; 03:48 – Может ли Латинская Америка объединиться; 06:00 – Новый президент Чили; 11:06 – Действия Трампа, ситуация в БРИКС и следующая цель США; 16:26 – О будущем региона.*В материале упоминается движение Украинская национальная ассамблея -Украинская народная самооборона (УНА-УНСО), признанное экстремистским и запрещённое в России.ТГ-канал Олега Ясинского: https://t.me/olegyasynsky Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

