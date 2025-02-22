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"Будет много проблем": Трамп пригрозил Киеву, затягивающему с соглашением о минералах
"Будет много проблем": Трамп пригрозил Киеву, затягивающему с соглашением о минералах - 22.02.2025 Украина.ру
"Будет много проблем": Трамп пригрозил Киеву, затягивающему с соглашением о минералах
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий
2025-02-22T09:55
2025-02-22T09:55
2025-02-22T09:55
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"Так что мы планируем либо заключить сделку, либо у нас с ними (с Украиной - ред.) будет много проблем. Теперь мы собираемся подписать соглашение, чтобы обеспечить безопасность, потому что мы должны это сделать", – сказал Трамп.Позже он заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать Штатам 400-500 миллиардов долларов.Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, написала, что соглашение о минералах между США и Киевом может быть подписано уже в субботу, однако "оно еще не приведено в окончательную форму".На днях Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами он сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.
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новости, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Будет много проблем": Трамп пригрозил Киеву, затягивающему с соглашением о минералах
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий
"Так что мы планируем либо заключить сделку, либо у нас с ними (с Украиной - ред.) будет много проблем. Теперь мы собираемся подписать соглашение, чтобы обеспечить безопасность, потому что мы должны это сделать", – сказал Трамп.
Позже он заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать Штатам 400-500 миллиардов долларов.
"Думаю, мы очень близки. Думаю, они хотят этого. Им это нравится. Это большая сделка", - указал Трамп
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, написала, что соглашение о минералах между США и Киевом может быть подписано уже в субботу, однако "оно еще не приведено в окончательную форму".
На днях Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами он сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский
уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа
получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.