Скандал вокруг Гренландии похоронил украинский "план процветания". Хроника событий на утро 21 января - 21.01.2026
Скандал вокруг Гренландии похоронил украинский "план процветания". Хроника событий на утро 21 января
Скандал вокруг Гренландии похоронил украинский "план процветания". Хроника событий на утро 21 января
Восстановление Украины было отложено из-за спора президента США Дональда Трампа с Европой. Франция, Германия и Италия настаивают на переговорах с Россией, но не знают, с чего начать. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о приближении "гуманитарной катастрофы" и посоветовал жителям покинуть город
Представление масштабного международного плана по восстановлению Украины стоимостью 800 миллиардов долларов было сорвано на Давосском экономическом форуме. Как сообщает издание Financial Times, согласование так называемого "плана процветания" пришлось отложить на неопределённый срок на фоне острых разногласий между США и Европейским союзом по вопросу Гренландии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь раскритиковала риторику западных лидеров на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сравнив её с представлением в театре абсурда.В качестве примера она привела предложение президента Финляндии Александра Стубба, который, по её словам, рекомендовал разрешить кризис вокруг Гренландии в ходе совместного посещения сауны с президентом США. "Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны)", — иронично отметила представитель МИД РФ.Завершая пост, Захарова добавила: "Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей". В ЕС созрели для разговора с Москвой, но не могут договориться между собойВ Европе нарастает запрос на возобновление диалога с Россией, однако лидеры ключевых стран ЕС опасаются, что Москва может ответить отказом или выставить неприемлемые условия. Об этом сообщает издание Advance.По данным издания, Франция, Германия и Италия активнее других продвигают идею начала диалога, однако сталкиваются с внутренними сомнениями: "Вопрос уже не в том, стоит ли нам говорить с Россией, а в том, когда и при каких условиях".Инициатором смены риторики в декабре прошлого года стал президент Франции Эмманюэль Макрон, заявивший о целесообразности возврата к диалогу с российским лидером. Однако, как отмечали западные СМИ, эта идея вызвала переполох среди партнёров по Евросоюзу, которые восприняли её как несогласованный односторонний шаг.Позже канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на достижение баланса в отношениях с Москвой, а премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Европа спохватилась слишком поздно, годами открыто отказываясь от переговоров и игнорируя сторонников диалога, таких как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.При этом в материале издания высказывается предположение, что Россия, обладая стратегической инициативой, может нанести Европе "стратегическое поражение", просто отказавшись вести переговоры на невыгодных для себя условиях.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла о готовности к равноправному и конструктивному диалогу. Как подчёркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Россия открыта к работе со всеми, кто готов взаимодействовать на основе честного баланса интересов.Между тем президент США Дональд Трамп сделал репост записи американского блогера, в сообщении которого говорится, что настоящей угрозой для страны являются ООН и НАТО, а не Россия или Китай."Итак, когда же мы поймем, что враг — внутри? Китай и Россия — страшилки, тогда как реальная угроза — ООН, НАТО и их "проповеди", — Трамп опубликовал скриншот записи.Мэр Киева посоветовал бежать из города Власти украинской столицы предупредили о резком ухудшении гуманитарной обстановки. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город приближается к "гуманитарной катастрофе" из-за критических проблем с жизнеобеспечением.Градоначальник назвал ситуацию с отоплением, водоснабжением и электроснабжением критической. По его словам, городская инфраструктура не справляется с последствиями масштабных разрушений и дефицита ресурсов.В этой связи Кличко открыто посоветовал жителям столицы покинуть город, если у них есть такая возможность. Ранее мэр неоднократно сообщал о массовых отключениях электроэнергии и тепла, аварийном состоянии водопроводных сетей и растущих трудностях с поставками продовольствия и медикаментов.Фронтовая сводкаРоссийские системы противовоздушной обороны в течение ночи отразили масштабную атаку украинских беспилотников. Согласно сводке Министерства обороны РФ, за ночь было уничтожено 75 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.Наибольшее количество воздушных целей, 45 единиц, было сбито в небе над Краснодарским краем (Кубанью). Ещё девять дронов уничтожены над Орловской областью и семь — над акваторией Чёрного моря.Над территорией Ростовской области и Крыма поражено по два беспилотника. По аналогичному количеству целей ликвидировано в небе над Астраханской, Брянской и Курской областями. Над Воронежской областью и Азовским морем нейтрализовано по одному БПЛА.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Красноармейском направлении продолжаются позиционные бои в районе Белицкого, где российские операторы беспилотников активно поражают логистику противника. Ведутся разведывательные действия и прощупывание обороны западнее Ивановки и Нового Шахово.На Запорожском направлении не стихают бои в треугольнике Приморское — Речное — Веселянка. В освобождённой накануне Павловке войска укрепляют позиции, закрепляя успех. В районе Орехова ситуация остаётся позиционной, противник оказывает упорное сопротивление.Константиновское направление характеризуется локальными, но изматывающими столкновениями в районе Берестка и Степановки. В самой Константиновке идёт накопление сил для подготовки к более решительным действиям, в то время как на флангах, у Веролюбовки и Марьино, сохраняется стабильная позиционная обстановка.На Купянском направлении в центре города начались полноценные штурмовые действия на отдельных улицах. Город медленно, но методично перемалывается в ходе уличных боёв.
Скандал вокруг Гренландии похоронил украинский "план процветания". Хроника событий на утро 21 января

Восстановление Украины было отложено из-за спора президента США Дональда Трампа с Европой. Франция, Германия и Италия настаивают на переговорах с Россией, но не знают, с чего начать. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о приближении "гуманитарной катастрофы" и посоветовал жителям покинуть город
Представление масштабного международного плана по восстановлению Украины стоимостью 800 миллиардов долларов было сорвано на Давосском экономическом форуме.
Как сообщает издание Financial Times, согласование так называемого "плана процветания" пришлось отложить на неопределённый срок на фоне острых разногласий между США и Европейским союзом по вопросу Гренландии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь раскритиковала риторику западных лидеров на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сравнив её с представлением в театре абсурда.
"Читаю новости из Давоса. Знаете, есть театр абсурда. А это даже не его гастроли, а международный театральный фестиваль абсурдистики", — написала Захарова.
В качестве примера она привела предложение президента Финляндии Александра Стубба, который, по её словам, рекомендовал разрешить кризис вокруг Гренландии в ходе совместного посещения сауны с президентом США.
"Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны)", — иронично отметила представитель МИД РФ.
Завершая пост, Захарова добавила: "Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей".
В ЕС созрели для разговора с Москвой, но не могут договориться между собой
В Европе нарастает запрос на возобновление диалога с Россией, однако лидеры ключевых стран ЕС опасаются, что Москва может ответить отказом или выставить неприемлемые условия. Об этом сообщает издание Advance.
"Политическая температура в Европе меняется. Страны, которые до этого активно выступали за жесткую позицию по отношению к Москве, теперь всё чаще говорят о переговорах и необходимости прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным", — отмечается в материале.
По данным издания, Франция, Германия и Италия активнее других продвигают идею начала диалога, однако сталкиваются с внутренними сомнениями: "Вопрос уже не в том, стоит ли нам говорить с Россией, а в том, когда и при каких условиях".
Инициатором смены риторики в декабре прошлого года стал президент Франции Эмманюэль Макрон, заявивший о целесообразности возврата к диалогу с российским лидером. Однако, как отмечали западные СМИ, эта идея вызвала переполох среди партнёров по Евросоюзу, которые восприняли её как несогласованный односторонний шаг.
Позже канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на достижение баланса в отношениях с Москвой, а премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Европа спохватилась слишком поздно, годами открыто отказываясь от переговоров и игнорируя сторонников диалога, таких как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
При этом в материале издания высказывается предположение, что Россия, обладая стратегической инициативой, может нанести Европе "стратегическое поражение", просто отказавшись вести переговоры на невыгодных для себя условиях.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла о готовности к равноправному и конструктивному диалогу. Как подчёркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Россия открыта к работе со всеми, кто готов взаимодействовать на основе честного баланса интересов.
Между тем президент США Дональд Трамп сделал репост записи американского блогера, в сообщении которого говорится, что настоящей угрозой для страны являются ООН и НАТО, а не Россия или Китай.
"Итак, когда же мы поймем, что враг — внутри? Китай и Россия — страшилки, тогда как реальная угроза — ООН, НАТО и их "проповеди", — Трамп опубликовал скриншот записи.
Мэр Киева посоветовал бежать из города
Власти украинской столицы предупредили о резком ухудшении гуманитарной обстановки. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город приближается к "гуманитарной катастрофе" из-за критических проблем с жизнеобеспечением.
Градоначальник назвал ситуацию с отоплением, водоснабжением и электроснабжением критической. По его словам, городская инфраструктура не справляется с последствиями масштабных разрушений и дефицита ресурсов.
В этой связи Кличко открыто посоветовал жителям столицы покинуть город, если у них есть такая возможность.
Ранее мэр неоднократно сообщал о массовых отключениях электроэнергии и тепла, аварийном состоянии водопроводных сетей и растущих трудностях с поставками продовольствия и медикаментов.
Фронтовая сводка
Российские системы противовоздушной обороны в течение ночи отразили масштабную атаку украинских беспилотников. Согласно сводке Министерства обороны РФ, за ночь было уничтожено 75 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Наибольшее количество воздушных целей, 45 единиц, было сбито в небе над Краснодарским краем (Кубанью). Ещё девять дронов уничтожены над Орловской областью и семь — над акваторией Чёрного моря.
Над территорией Ростовской области и Крыма поражено по два беспилотника. По аналогичному количеству целей ликвидировано в небе над Астраханской, Брянской и Курской областями. Над Воронежской областью и Азовским морем нейтрализовано по одному БПЛА.
Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Красноармейском направлении продолжаются позиционные бои в районе Белицкого, где российские операторы беспилотников активно поражают логистику противника. Ведутся разведывательные действия и прощупывание обороны западнее Ивановки и Нового Шахово.
На Запорожском направлении не стихают бои в треугольнике Приморское — Речное — Веселянка. В освобождённой накануне Павловке войска укрепляют позиции, закрепляя успех. В районе Орехова ситуация остаётся позиционной, противник оказывает упорное сопротивление.
Константиновское направление характеризуется локальными, но изматывающими столкновениями в районе Берестка и Степановки. В самой Константиновке идёт накопление сил для подготовки к более решительным действиям, в то время как на флангах, у Веролюбовки и Марьино, сохраняется стабильная позиционная обстановка.
На Купянском направлении в центре города начались полноценные штурмовые действия на отдельных улицах. Город медленно, но методично перемалывается в ходе уличных боёв.
