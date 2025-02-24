https://ukraina.ru/20250224/1061306710.html

Ложь, шантаж и цинизм — итоги пресс-конференции Зеленского. Главное на Украине на утро 24 февраля

Ложь, шантаж и цинизм — итоги пресс-конференции Зеленского. Главное на Украине на утро 24 февраля - 24.02.2025 Украина.ру

Ложь, шантаж и цинизм — итоги пресс-конференции Зеленского. Главное на Украине на утро 24 февраля

На пресс-конференции вечером 23 февраля Владимир Зеленский заявил, при каких условиях покинет власть, а также прокомментировал убийство журналиста Гонсало Лиры

2025-02-24T09:57

2025-02-24T09:57

2025-02-24T10:15

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Владимир Зеленский заявил, что может отказаться от власти. Но ему нужно кое-что взамен."Если мир для Украины — вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу", — рассказал он журналистам на пресс-конференции вечером 23 февраля.Он также заявил, что не обижается на слова президента США Дональда Трампа, назвавшего Зеленского "диктатором"."Здесь нет возможности для эмоций. Я имею прагматический подход к отношениям с сегодняшней [американской]администрацией и буду продолжать именно так. Но, безусловно, я бы не назвал эти слова президента Трампа в мой адрес комплиментами, мягко говоря. Я понимаю это так. Но для чего обижаться? Обижался бы на слово диктатор тот, кто есть диктатор. А так я это воспринимаю – ну что же сделаешь, будем как-то жить с США", — отметил Зеленский.Он назвал себя "законно избранным президентом", которому "просто не интересно" быть диктатором."Я законно избранный президент, не через какую-то силу пришел к власти. Меня избрали 73%. Кстати, парламентариев, которые приходили в то же время, также никто не назначал, парламент выбирал народ Украины. После окончания военного положения будут выборы, и люди сделают свой выбор", — отметил Зеленский.Он также заявил, что не собирается быть у власти "десятилетиями"."А слова – они пройдут. А может, и что-то хорошее когда-то скажут", – добавил он.По словам Зеленского, для него якобы важно то, что о нём думают украинцы, так же, как для Трампа важно, что о нём думают американцы.В то же время Зеленский отказался признавать соглашение по ресурсам США, объём которого оценивается в $500 млрд."Я знаю, что у нас было $100 млрд и я не собираюсь признавать $500 млрд, кто бы что ни говорил", — заявил Зеленский.По его словам, он не хочет признавать и $100 млрд обязательств, ведь не считает финансовую помощь от США долгом.Зеленский указал, что условия соглашения о недрах с США обязывают Украину возвращать вдвое больше средств, чем США дадут Украине. Он сравнил помощь Украине с Израилем, отметив несправедливый подход к Украине."Я не подписываю то, что будут выплачивать десять поколений украинцев", — подчеркнул Зеленский.На пресс-конференции был также поднят вопрос о судьбе убитого украинскими спецслужбами американского журналиста Гонсало Лиры. Когда он заявил о том, что Лиру убили по приказу Зеленского, присутствующие украинцы засмеялись. Улыбался отвечая и сам Зеленский."Я не знаю этого человека, никогда не знал его… Я не уверен, что один журналист из Чили, который наполовину американец, представлял настолько большую угрозу для наших ВСУ", — отметил Зеленский.Ответ Зеленского развеселил журналиста, который задавал этот вопрос.Такое поведение Зеленского многие сочли неуместным.В целом же его заявления на пресс-конференции возмутили многих и в России, на Украине, и на Западе."Зеленский заявил, что уйдёт в отставку ради мира и членства в НАТО. Маленький диктатор должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы. Мы больше не платим за их войну", — заявила член Конгресса США Марджори Тейлор Грин.Украинский политолог Константин Бондаренко вспомнил по поводу слов Зеленского один анекдот брежневских времён."Зеленский сказал, что может обменять себя на НАТО. Ну то есть может уйти с поста президента в обмен на членство Украины в Североатлантическом альянсе. Вспоминается анекдот брежневских времен. ЦК партии получает письмо из орденоносной Волыни: "Дорогой Центральный Комитет нашей родной партии! Меня зовут Петро Коржик. Я полностью поддерживают Продовольственную программу принятую на Майском пленуме, и прошу обменять меня на два мешка картошки в Канаду"", — написал Бондаренко в своём телеграм-канале.Народный депутат Украины, член "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) предложил Зеленскому отчитаться о потраченной западной помощи."Ещё раз о США и о $500 млрд. Не нужно рассказывать и сочинять цифры. Надо выйти и сделать презентацию. Можно эту работу поручить Шмыгалю. Выходит Шмыгаль и говорит: "Вот, друзья, все платежки. Вот мы получили такую сумму в 2022 году. А такую — в 2023. А вот это в 2024 году. Такова сумма прямых грантов в бюджет. Вот табличка (можно в эксель) расходы за 2022-й, а вот другая – затраты за 2023-й. Уважаемый Илон Маск можете проверить со своим департаментом все расходы американских налогоплательщиков. А ещё господин Маск и Трамп можете проверить все (!) расходы украинского бюджета тоже. Ничего не воровали. Ничего не потратили просто так. Всё просто"", — указал Гончаренко.Российский инженер и ракетостроитель Алексей Васильев отметил, что Зеленский крайне грубо повёл себя по отношению к США."Просроченный наркоклоун, теряет берега. И открыто посылает Трампа и Маска. Это просто отлично. Вместо шанса на сохранение ублюдочной украинской государственности, он выбрал путь для ее уничтожения полностью. Ещё и без поддержки со стороны США", — отметил Васильев.По его слвоам, сейчас у ВСУ есть запас техники и БК, которые переданы администрацией предыдущего президента США до инаугурации Трампа."Плюс есть некоторые ресурсы из Европы. Но этого хватит на несколько месяцев, а как будет воевать ВСУ уже без поддержки США, думаю вполне очевидно. Так что всё больше шансов что после ключевых выборов в мае, в Румынии и Польше, подготовка для раздела Украины начнёт набирать обороты. Но к этому времени будет стратегическая договоренность о разделе сфер влияния, условная Ялта 2.0, о контурах которой и идут переговоры (это для тех, кто думает что речь об ископаемых или заморозке по ЛБС)", — отметил Васильев.По его словам, "основные события в этом году скорее всего начнутся летом"."Если конечно не появится чёрного лебедя, британцы над этим работают. Поэтому все прогнозы сейчас с оговоркой, на счёт появления фактора "нежданчика"", — подытожил эксперт.Ряд других экспертов также расценил речь Зеленского как конфронтацию по отношению к США.О происходившем на Украине ранее — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Приготовления к разделу страны".

https://ukraina.ru/20250223/1061298081.html

https://ukraina.ru/20250223/1061293595.html

https://ukraina.ru/20250223/1061291170.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск, нато, вооруженные силы украины