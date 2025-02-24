https://ukraina.ru/20250224/1061283955.html

Запрет на баллотировку Зеленского и признание регионов: Ищенко о том, что можно "выторговать" у Запада

Запрет на баллотировку Зеленского и признание регионов: Ищенко о том, что можно "выторговать" у Запада - 24.02.2025 Украина.ру

Запрет на баллотировку Зеленского и признание регионов: Ищенко о том, что можно "выторговать" у Запада

Москва может потребовать и добиться от Запада исключения Зеленского из числа претендентов на пост президента Украины. Запрет на баллотировку по требованию России человеку, развязавшему против неё войну на уничтожение вполне логичен. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-02-24T03:00

2025-02-24T03:00

2025-02-24T03:00

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выборы

киевский режим

украинская власть

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В нынешних условиях, единственная гарантия, которую может получить Москва на украинских выборах – чтобы какой-то человек не был избран президентом, считает автор. Россия может потребовать и добиться от Запада исключения Зеленского из числа претендентов, отметил эксперт.Прецеденты подобного рода запретов на политическую деятельность в мировой истории уже были, указал политолог.То есть, если в нынешних условиях Запад сможет навязать России переговоры, то, даже если все условия Кремля будут выполнены, итогом таких переговоров неизбежно станет сохранение какой-то части Украины в качестве прозападного русофобского государства, констатировал эксперт.Максимум, что сейчас можно выторговать, причём при условии, что дипломаты будут весьма искусны и настойчивы – официальное (де-юре, закреплённое в договоре) признание российскими "новых" территорий и формальный отказ Зеленского от участия в выборах (предваряющих переговоры), который из него должен будет выдавить Запад, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.Также на тему легитимации киевского режима и выборов на Украине — в интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250221/1061235034.html

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новости, россия, запад, украина, владимир зеленский, ростислав ищенко, территория, выборы, киевский режим, украинская власть, переговоры, война, президент украины