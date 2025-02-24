Запрет на баллотировку Зеленского и признание регионов: Ищенко о том, что можно "выторговать" у Запада - 24.02.2025 Украина.ру
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Запрет на баллотировку Зеленского и признание регионов: Ищенко о том, что можно "выторговать" у Запада
Запрет на баллотировку Зеленского и признание регионов: Ищенко о том, что можно "выторговать" у Запада - 24.02.2025 Украина.ру
Запрет на баллотировку Зеленского и признание регионов: Ищенко о том, что можно "выторговать" у Запада
Москва может потребовать и добиться от Запада исключения Зеленского из числа претендентов на пост президента Украины. Запрет на баллотировку по требованию России человеку, развязавшему против неё войну на уничтожение вполне логичен. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-02-24T03:00
2025-02-24T03:00
новости
россия
запад
украина
владимир зеленский
ростислав ищенко
территория
выборы
киевский режим
украинская власть
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В нынешних условиях, единственная гарантия, которую может получить Москва на украинских выборах – чтобы какой-то человек не был избран президентом, считает автор. Россия может потребовать и добиться от Запада исключения Зеленского из числа претендентов, отметил эксперт.Прецеденты подобного рода запретов на политическую деятельность в мировой истории уже были, указал политолог.То есть, если в нынешних условиях Запад сможет навязать России переговоры, то, даже если все условия Кремля будут выполнены, итогом таких переговоров неизбежно станет сохранение какой-то части Украины в качестве прозападного русофобского государства, констатировал эксперт.Максимум, что сейчас можно выторговать, причём при условии, что дипломаты будут весьма искусны и настойчивы – официальное (де-юре, закреплённое в договоре) признание российскими "новых" территорий и формальный отказ Зеленского от участия в выборах (предваряющих переговоры), который из него должен будет выдавить Запад, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.Также на тему легитимации киевского режима и выборов на Украине — в интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250221/1061235034.html
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новости, россия, запад, украина, владимир зеленский, ростислав ищенко, территория, выборы, киевский режим, украинская власть, переговоры, война, президент украины
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, территория, выборы, киевский режим, украинская власть, переговоры, война, президент Украины

Запрет на баллотировку Зеленского и признание регионов: Ищенко о том, что можно "выторговать" у Запада

03:00 24.02.2025
 
Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters, Владимир Зеленский
Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters, Владимир Зеленский
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Москва может потребовать и добиться от Запада исключения Зеленского из числа претендентов на пост президента Украины. Запрет на баллотировку по требованию России человеку, развязавшему против неё войну на уничтожение вполне логичен. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
В нынешних условиях, единственная гарантия, которую может получить Москва на украинских выборах – чтобы какой-то человек не был избран президентом, считает автор. Россия может потребовать и добиться от Запада исключения Зеленского из числа претендентов, отметил эксперт.
"Запрет на баллотировку по требованию России человеку, развязавшему против неё войну на уничтожение (мы же помним о том, что согласно лозунгам киевского режим все русские должны быть убиты, а Россия, как государство уничтожена – в этом видели в Киеве цель войны в 2022-2023 годах), вполне логичен", — подчеркнул Ищенко.
Прецеденты подобного рода запретов на политическую деятельность в мировой истории уже были, указал политолог.
То есть, если в нынешних условиях Запад сможет навязать России переговоры, то, даже если все условия Кремля будут выполнены, итогом таких переговоров неизбежно станет сохранение какой-то части Украины в качестве прозападного русофобского государства, констатировал эксперт.
Максимум, что сейчас можно выторговать, причём при условии, что дипломаты будут весьма искусны и настойчивы – официальное (де-юре, закреплённое в договоре) признание российскими "новых" территорий и формальный отказ Зеленского от участия в выборах (предваряющих переговоры), который из него должен будет выдавить Запад, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
Также на тему легитимации киевского режима и выборов на Украине в интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов интервью
21 февраля, 07:00
Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый МайданУ Зеленского есть странное представление, что этот кусок в Курской области может стать неким козырем на переговорах. По крайней мере, оно было. Теперь это совсем не так, считает Михаил Поликарпов - участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК
 
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