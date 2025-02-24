Запрет на баллотировку Зеленского и признание регионов: Ищенко о том, что можно "выторговать" у Запада
Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters, Владимир Зеленский
Москва может потребовать и добиться от Запада исключения Зеленского из числа претендентов на пост президента Украины. Запрет на баллотировку по требованию России человеку, развязавшему против неё войну на уничтожение вполне логичен. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
В нынешних условиях, единственная гарантия, которую может получить Москва на украинских выборах – чтобы какой-то человек не был избран президентом, считает автор. Россия может потребовать и добиться от Запада исключения Зеленского из числа претендентов, отметил эксперт.
"Запрет на баллотировку по требованию России человеку, развязавшему против неё войну на уничтожение (мы же помним о том, что согласно лозунгам киевского режим все русские должны быть убиты, а Россия, как государство уничтожена – в этом видели в Киеве цель войны в 2022-2023 годах), вполне логичен", — подчеркнул Ищенко.
Прецеденты подобного рода запретов на политическую деятельность в мировой истории уже были, указал политолог.
То есть, если в нынешних условиях Запад сможет навязать России переговоры, то, даже если все условия Кремля будут выполнены, итогом таких переговоров неизбежно станет сохранение какой-то части Украины в качестве прозападного русофобского государства, констатировал эксперт.
Максимум, что сейчас можно выторговать, причём при условии, что дипломаты будут весьма искусны и настойчивы – официальное (де-юре, закреплённое в договоре) признание российскими "новых" территорий и формальный отказ Зеленского от участия в выборах (предваряющих переговоры), который из него должен будет выдавить Запад, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
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