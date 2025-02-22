https://ukraina.ru/20250222/1061183987.html

У проблемы три аспекта: Киселев рассказал, как ВС РФ работают с минами противника

У проблемы три аспекта: Киселев рассказал, как ВС РФ работают с минами противника - 22.02.2025 Украина.ру

У проблемы три аспекта: Киселев рассказал, как ВС РФ работают с минами противника

ВСУ продолжают минировать местность, чтобы приостановить наступление российских подразделений. И у ВС РФ есть три способа справиться с этой проблемой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев

2025-02-22T07:30

2025-02-22T07:30

2025-02-22T07:30

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вооруженные силы украины

вс рф

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граната

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Первое, что он отметил, это послевоенное разминирование. По словам собеседника издания, этим будут заниматься компании, аффилированные с Минобороны, у них должны быть лицензии, специальное оборудование и личный состав.А когда они закончат свою работу, добавил Киселев, то выдадут специальные сертификаты о безопасности территории или какого-то населенного пункта.Наконец, третье — растяжки на гранаты, заявил Киселев. Он подчеркнул, что с этим справится любой боец, на полигонах это все отрабатывается.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ

https://ukraina.ru/20250131/1060716861.html

россия

константиновка

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новости, россия, константиновка, вооруженные силы украины, вс рф, мины, граната