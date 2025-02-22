У проблемы три аспекта: Киселев рассказал, как ВС РФ работают с минами противника - 22.02.2025 Украина.ру
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У проблемы три аспекта: Киселев рассказал, как ВС РФ работают с минами противника
У проблемы три аспекта: Киселев рассказал, как ВС РФ работают с минами противника - 22.02.2025 Украина.ру
У проблемы три аспекта: Киселев рассказал, как ВС РФ работают с минами противника
ВСУ продолжают минировать местность, чтобы приостановить наступление российских подразделений. И у ВС РФ есть три способа справиться с этой проблемой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
2025-02-22T07:30
2025-02-22T07:30
новости
россия
константиновка
вооруженные силы украины
вс рф
мины
граната
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Первое, что он отметил, это послевоенное разминирование. По словам собеседника издания, этим будут заниматься компании, аффилированные с Минобороны, у них должны быть лицензии, специальное оборудование и личный состав.А когда они закончат свою работу, добавил Киселев, то выдадут специальные сертификаты о безопасности территории или какого-то населенного пункта.Наконец, третье — растяжки на гранаты, заявил Киселев. Он подчеркнул, что с этим справится любой боец, на полигонах это все отрабатывается.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ
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новости, россия, константиновка, вооруженные силы украины, вс рф, мины, граната
Новости, Россия, Константиновка, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, мины, граната

У проблемы три аспекта: Киселев рассказал, как ВС РФ работают с минами противника

07:30 22.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО
Работа учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВСУ продолжают минировать местность, чтобы приостановить наступление российских подразделений. И у ВС РФ есть три способа справиться с этой проблемой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
Первое, что он отметил, это послевоенное разминирование. По словам собеседника издания, этим будут заниматься компании, аффилированные с Минобороны, у них должны быть лицензии, специальное оборудование и личный состав.
А когда они закончат свою работу, добавил Киселев, то выдадут специальные сертификаты о безопасности территории или какого-то населенного пункта.
“Второе. Проходы в минных полях при наступлении для техники и пехоты. Для этого мы будем применять установки разминирования УР-77 ("Змей Горыныч") и беспилотники, которые ищут мины (особенно опасны противопехотные мины МОН-50 и МОН-100) и уничтожают их. Выбрасывается ракета со шнуром длиной в 120 метров, детонирует и разминирует местность”, — рассказал эксперт.
Наконец, третье — растяжки на гранаты, заявил Киселев. Он подчеркнул, что с этим справится любой боец, на полигонах это все отрабатывается.
Занятия по минно-взрывному делу в инженерном подразделении ЦВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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"Чтобы вызвать интерес людей": сапер ВС РФ рассказал, как ВСУ маскируют взрывчаткуВоенные ВСУ раскладывают вдоль дорог взрывчатые вещества, которые маскируют под безобидные предметы. Об этом 31 января рассказал старшина инженерно-саперной роты ВС РФ с позывным "Панцирь", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ
 
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