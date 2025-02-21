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"Троллят на глазах у всего мира": Захарова высмеяла Канаду, обещавшую Киеву защиту
"Троллят на глазах у всего мира": Захарова высмеяла Канаду, обещавшую Киеву защиту - 21.02.2025 Украина.ру
"Троллят на глазах у всего мира": Захарова высмеяла Канаду, обещавшую Киеву защиту
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала слова американского президента Дональда Трампа о возможном вхождении Канады в состав США
2025-02-21T14:32
2025-02-21T14:32
2025-02-21T14:32
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Она напомнила, как накануне в Оттаве заявили о намерении отстаивать суверенитет Украины."У тебя твою страну (отбирают) троллят на глазах у всего мира, а ты сидишь и делаешь вид, что можешь гарантировать чью-то независимость. Это уже плохая мина при плохой игре", - добавила она.Трамп после вступления в должность неоднократно заявлял о желании присоединить Канаду к США и сделать ее 51-м штатом. Он полагает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ заявлял, что его страна никогда не войдет в состав США.Подробнее - в материале Насильно мил будешь, или случится ли "свадьба" США и Канады? Трамп позвонил Трюдо на сайте Украина.ру.
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новости, канада, сша, киев, дональд трамп, джастин трюдо, мария захарова
Новости, Канада, США, Киев, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Мария Захарова
"Троллят на глазах у всего мира": Захарова высмеяла Канаду, обещавшую Киеву защиту
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала слова американского президента Дональда Трампа о возможном вхождении Канады в состав США
Она напомнила, как накануне в Оттаве заявили о намерении отстаивать суверенитет Украины.
"Знаете, что на самом деле смешного в этой шутке? То, что вчера на заседании СМИД "двадцатки" министр иностранных дел Канады Жоли все свое выступление посвятила тому, как ее страна будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность… Украины", - написала Захарова.
"У тебя твою страну (отбирают) троллят на глазах у всего мира, а ты сидишь и делаешь вид, что можешь гарантировать чью-то независимость. Это уже плохая мина при плохой игре", - добавила она.
Трамп после вступления в должность неоднократно заявлял о желании присоединить Канаду к США и сделать ее 51-м штатом. Он полагает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
в ответ заявлял, что его страна никогда не войдет в состав США.