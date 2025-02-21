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"Троллят на глазах у всего мира": Захарова высмеяла Канаду, обещавшую Киеву защиту

"Троллят на глазах у всего мира": Захарова высмеяла Канаду, обещавшую Киеву защиту - 21.02.2025 Украина.ру

"Троллят на глазах у всего мира": Захарова высмеяла Канаду, обещавшую Киеву защиту

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала слова американского президента Дональда Трампа о возможном вхождении Канады в состав США

2025-02-21T14:32

2025-02-21T14:32

2025-02-21T14:32

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дональд трамп

джастин трюдо

мария захарова

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Она напомнила, как накануне в Оттаве заявили о намерении отстаивать суверенитет Украины."У тебя твою страну (отбирают) троллят на глазах у всего мира, а ты сидишь и делаешь вид, что можешь гарантировать чью-то независимость. Это уже плохая мина при плохой игре", - добавила она.Трамп после вступления в должность неоднократно заявлял о желании присоединить Канаду к США и сделать ее 51-м штатом. Он полагает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ заявлял, что его страна никогда не войдет в состав США.Подробнее - в материале Насильно мил будешь, или случится ли "свадьба" США и Канады? Трамп позвонил Трюдо на сайте Украина.ру.

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новости, канада, сша, киев, дональд трамп, джастин трюдо, мария захарова