Кремль не согласился с тезисом о пророссийской позиции команды Трампа - 21.02.2025 Украина.ру
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Кремль не согласился с тезисом о пророссийской позиции команды Трампа
Кремль не согласился с тезисом о пророссийской позиции команды Трампа - 21.02.2025 Украина.ру
Кремль не согласился с тезисом о пророссийской позиции команды Трампа
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 21 февраля ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают заявления, что администрация президента США Дональда Трампа стала якобы больше симпатизировать России, чем Украине
2025-02-21T13:51
2025-02-21T13:52
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украина
кремль
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
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"Я думаю, это неправильное ощущение, и обратите внимание на последнее заявление господина (госсекретаря США Марко) Рубио. Понятно, что мало кто может оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг киевского режима, который исключает возможность мирных переговоров и не хочет заниматься налаживанием мира. И, конечно же, поскольку многие не остаются равнодушными, это находит своё отражение в очень эмоциональных высказываниях", - сказал Песков.Он добавил, что позиция Москвы в отношении Украины "хорошо понятна, всем известна" и "последовательна". По его словам, президент России Владимир Путин "остается открытым" для урегулирования конфликта "посредством мирных переговоров".Помощь США порождает "отвратительную", "коррупциогенную атмосферу" на Украине и показала "весьма и весьма низкую" эффективность, заключил он.Ранее госсекретарь США заявил о значимости диалога с Россией, отметив возрастающее недовольство в Вашингтоне лидером Украины. А американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинского народа, в противном случае он - диктатор. Также Маск сказал, что украинцы "презирают" Зеленского.О недовольстве Зеленским - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, кремль, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков
Новости, США, Украина, Кремль, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков

Кремль не согласился с тезисом о пророссийской позиции команды Трампа

13:51 21.02.2025 (обновлено: 13:52 21.02.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 21 февраля ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают заявления, что администрация президента США Дональда Трампа стала якобы больше симпатизировать России, чем Украине
"Я думаю, это неправильное ощущение, и обратите внимание на последнее заявление господина (госсекретаря США Марко) Рубио. Понятно, что мало кто может оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг киевского режима, который исключает возможность мирных переговоров и не хочет заниматься налаживанием мира. И, конечно же, поскольку многие не остаются равнодушными, это находит своё отражение в очень эмоциональных высказываниях", - сказал Песков.
Он добавил, что позиция Москвы в отношении Украины "хорошо понятна, всем известна" и "последовательна". По его словам, президент России Владимир Путин "остается открытым" для урегулирования конфликта "посредством мирных переговоров".
"Мы имеем наши цели, связанные с нашей национальной безопасностью, с нашими национальными интересами, и мы готовы достигать этих целей посредством мирных переговоров. Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным", — сказал официальный представитель Кремля.
Помощь США порождает "отвратительную", "коррупциогенную атмосферу" на Украине и показала "весьма и весьма низкую" эффективность, заключил он.
Ранее госсекретарь США заявил о значимости диалога с Россией, отметив возрастающее недовольство в Вашингтоне лидером Украины.
А американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинского народа, в противном случае он - диктатор. Также Маск сказал, что украинцы "презирают" Зеленского.
О недовольстве Зеленским - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАУкраинаКремльВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий Песков
 
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