Кремль не согласился с тезисом о пророссийской позиции команды Трампа
13:51 21.02.2025 (обновлено: 13:52 21.02.2025)
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 21 февраля ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают заявления, что администрация президента США Дональда Трампа стала якобы больше симпатизировать России, чем Украине
"Я думаю, это неправильное ощущение, и обратите внимание на последнее заявление господина (госсекретаря США Марко) Рубио. Понятно, что мало кто может оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг киевского режима, который исключает возможность мирных переговоров и не хочет заниматься налаживанием мира. И, конечно же, поскольку многие не остаются равнодушными, это находит своё отражение в очень эмоциональных высказываниях", - сказал Песков.
Он добавил, что позиция Москвы в отношении Украины "хорошо понятна, всем известна" и "последовательна". По его словам, президент России Владимир Путин "остается открытым" для урегулирования конфликта "посредством мирных переговоров".
"Мы имеем наши цели, связанные с нашей национальной безопасностью, с нашими национальными интересами, и мы готовы достигать этих целей посредством мирных переговоров. Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным", — сказал официальный представитель Кремля.
Помощь США порождает "отвратительную", "коррупциогенную атмосферу" на Украине и показала "весьма и весьма низкую" эффективность, заключил он.
Ранее госсекретарь США заявил о значимости диалога с Россией, отметив возрастающее недовольство в Вашингтоне лидером Украины.
А американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинского народа, в противном случае он - диктатор. Также Маск сказал, что украинцы "презирают" Зеленского.
О недовольстве Зеленским - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.