Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным - 21.02.2025 Украина.ру
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Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным
Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным - 21.02.2025 Украина.ру
Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж заявил, что американский президент Дональд Трамп выражает недовольство в адрес Владимира Зеленского
2025-02-21T07:54
2025-02-21T08:04
новости
сша
украина
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
марко рубио
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"Президент Трамп очень недоволен поведением Зеленского, и в ряде случаев – вполне справедливо. Люди забывают, что и у (экс-президента США) Джо Байдена были разногласия с Зеленским - есть публикации о том, как он ругал его по телефону", — сказал Рубио.Он отметил, что некоторые заявления Зеленского вызывают раздражение в Вашингтоне.По его словам, позиция Трампа по Украине неизменна, но хозяин Белого дома требует к себе уважения. "Когда вместо благодарности звучат обвинения в дезинформации, это крайне контрпродуктивно. Трамп не тот человек, который будет это терпеть", — добавил Рубио.Накануне советник президента США Майк Уолц призвал Зеленского вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Штатам за уже переданную Киеву помощь.Как заявил Уолц, президент США Дональд Трамп, "очевидно, очень разочарован тем фактом, что он (Зеленский - ред.) не стал вести переговоры, не согласился на ту возможность, которую мы предложили"."Думаю, в конце концов он к этому придет, надеюсь, очень быстро", - сказал Уолц.В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Соединенным Штатам за "проявленную щедрость", без которой, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы.Ранее Трамп публично раскритиковал Зеленского за его заявления в адрес Вашингтона, назвав его "диктатором без выборов" и подчеркнув, что без США Украина не сможет достичь мирного соглашения с Россией. Подробнее о конфликте - в материале Евгении Кондаковой Американская парадигма: Трамп разорвал шаблоны и выпустил "дипломатическую ракету" в Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио
Новости, США, Украина, Вашингтон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио

Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным

07:54 21.02.2025 (обновлено: 08:04 21.02.2025)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP / Evan Vucci
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Госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж заявил, что американский президент Дональд Трамп выражает недовольство в адрес Владимира Зеленского
"Президент Трамп очень недоволен поведением Зеленского, и в ряде случаев – вполне справедливо. Люди забывают, что и у (экс-президента США) Джо Байдена были разногласия с Зеленским - есть публикации о том, как он ругал его по телефону", — сказал Рубио.
Он отметил, что некоторые заявления Зеленского вызывают раздражение в Вашингтоне.
"Мы обсуждали с ним вопрос минеральных ресурсов, предлагали сотрудничество. Он согласился, сказал, что вынесет его на рассмотрение парламента, а через два дня заявил публично, что отверг эту идею. Это не то, что он говорил нам", — подчеркнул Рубио.
По его словам, позиция Трампа по Украине неизменна, но хозяин Белого дома требует к себе уважения.
"Когда вместо благодарности звучат обвинения в дезинформации, это крайне контрпродуктивно. Трамп не тот человек, который будет это терпеть", — добавил Рубио.
Накануне советник президента США Майк Уолц призвал Зеленского вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Штатам за уже переданную Киеву помощь.
Как заявил Уолц, президент США Дональд Трамп, "очевидно, очень разочарован тем фактом, что он (Зеленский - ред.) не стал вести переговоры, не согласился на ту возможность, которую мы предложили".
"Думаю, в конце концов он к этому придет, надеюсь, очень быстро", - сказал Уолц.
В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Соединенным Штатам за "проявленную щедрость", без которой, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы.
Ранее Трамп публично раскритиковал Зеленского за его заявления в адрес Вашингтона, назвав его "диктатором без выборов" и подчеркнув, что без США Украина не сможет достичь мирного соглашения с Россией.
Подробнее о конфликте - в материале Евгении Кондаковой Американская парадигма: Трамп разорвал шаблоны и выпустил "дипломатическую ракету" в Зеленского на сайте Украина.ру.
 
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