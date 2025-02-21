Кинг вернулся в соцсеть Маска, чтобы оскорбить его и Трампа, но получил неожиданный ответ - 21.02.2025 Украина.ру
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Кинг вернулся в соцсеть Маска, чтобы оскорбить его и Трампа, но получил неожиданный ответ
Кинг вернулся в соцсеть Маска, чтобы оскорбить его и Трампа, но получил неожиданный ответ - 21.02.2025 Украина.ру
Кинг вернулся в соцсеть Маска, чтобы оскорбить его и Трампа, но получил неожиданный ответ
Американский писатель Стивен Кинг после трехмесячного перерыва возобновил активность в соцсети X, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, чтобы раскритиковать его и президента США Дональда Трампа
2025-02-21T17:14
2025-02-21T17:14
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За пару дней до этого в другой соцсети Кинг также раскритиковал нового американского лидера, заявив, что "огда вы думаете, что Дональд Трамп не может опуститься ниже или быть более позорным, сегодня он обвиняет Украину в войне и называет Зеленского диктатором".Однако журналисты большинства американских СМИ уверены, что возвращение Кинга в Х было продиктовано совсем не его желанием как-либо уколоть Трампа и Маска, а необходимостью рекламировать новый фильм Осгуда Перкинса "Обезьяна", основанный на его рассказе.В середине ноября Стивен Кинг объявил, что покидает соцсеть X, из-за того, что платформа стала для него "слишком токсичной".Стивен Кинг известен своей проукраинской позицией. Летом прошлого года от лица Владимира Зеленского писателю позвонили пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). В беседе с ними Кинг согласился поработать на украинскую пропаганду и помочь с историей о "жестоких русских", которую можно было бы выдать за настоящую.Ровно год назад издательская группа "Эксмо-АСТ" сообщила, что по итогам 2023 года продажи книг Кинга в России упали почти на 22% в штучном выражении. В сообщении издательства также отмечалось, что в РФ в целом произошло значительное снижение продаж книг авторов, отказавшихся сотрудничать с Москвой после начала спецоперации, а также критикующих СВО.Тем временем другой любитель киевского режима похвастался, что перешел от слов к делу: "Редкий Ласточкин долетит до середины Днепра": друг Зеленского вступил в ВСУ.
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, илон маск
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Илон Маск

Кинг вернулся в соцсеть Маска, чтобы оскорбить его и Трампа, но получил неожиданный ответ

17:14 21.02.2025
 
© imdb.com
© imdb.com
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Американский писатель Стивен Кинг после трехмесячного перерыва возобновил активность в соцсети X, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, чтобы раскритиковать его и президента США Дональда Трампа
"Я вернулся! Вы скучали по мне? Просто хотел сказать, что Трамп - предатель, путинолюб! Еще вдвойне это касается Илона!", - написал Кинг.
"Честно говоря, да", - написал ему в ответ Маск.
За пару дней до этого в другой соцсети Кинг также раскритиковал нового американского лидера, заявив, что "огда вы думаете, что Дональд Трамп не может опуститься ниже или быть более позорным, сегодня он обвиняет Украину в войне и называет Зеленского диктатором".
Фото: смеющийся Илон Маск
10:46
"С разгромным счетом": Маск добавил Зеленскому "предвыборную" оплеухуВладимир Зеленский согласился бы на проведение президентских выборов на Украине, если бы был уверен, что имеет хоть какие-то шансы на победу, но главарь киевского режима осознает, что население страны его поддерживает, поэтому делает все, чтобы голосование не состоялось как можно дольше, иначе проиграет "с разгромным счетом"
Однако журналисты большинства американских СМИ уверены, что возвращение Кинга в Х было продиктовано совсем не его желанием как-либо уколоть Трампа и Маска, а необходимостью рекламировать новый фильм Осгуда Перкинса "Обезьяна", основанный на его рассказе.
В середине ноября Стивен Кинг объявил, что покидает соцсеть X, из-за того, что платформа стала для него "слишком токсичной".
Стивен Кинг известен своей проукраинской позицией. Летом прошлого года от лица Владимира Зеленского писателю позвонили пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). В беседе с ними Кинг согласился поработать на украинскую пропаганду и помочь с историей о "жестоких русских", которую можно было бы выдать за настоящую.
Ровно год назад издательская группа "Эксмо-АСТ" сообщила, что по итогам 2023 года продажи книг Кинга в России упали почти на 22% в штучном выражении. В сообщении издательства также отмечалось, что в РФ в целом произошло значительное снижение продаж книг авторов, отказавшихся сотрудничать с Москвой после начала спецоперации, а также критикующих СВО.
Тем временем другой любитель киевского режима похвастался, что перешел от слов к делу: "Редкий Ласточкин долетит до середины Днепра": друг Зеленского вступил в ВСУ.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийИлон Маск
 
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17:14Кинг вернулся в соцсеть Маска, чтобы оскорбить его и Трампа, но получил неожиданный ответ
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