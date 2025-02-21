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Кинг вернулся в соцсеть Маска, чтобы оскорбить его и Трампа, но получил неожиданный ответ

Кинг вернулся в соцсеть Маска, чтобы оскорбить его и Трампа, но получил неожиданный ответ - 21.02.2025 Украина.ру

Кинг вернулся в соцсеть Маска, чтобы оскорбить его и Трампа, но получил неожиданный ответ

Американский писатель Стивен Кинг после трехмесячного перерыва возобновил активность в соцсети X, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, чтобы раскритиковать его и президента США Дональда Трампа

2025-02-21T17:14

2025-02-21T17:14

2025-02-21T17:14

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За пару дней до этого в другой соцсети Кинг также раскритиковал нового американского лидера, заявив, что "огда вы думаете, что Дональд Трамп не может опуститься ниже или быть более позорным, сегодня он обвиняет Украину в войне и называет Зеленского диктатором".Однако журналисты большинства американских СМИ уверены, что возвращение Кинга в Х было продиктовано совсем не его желанием как-либо уколоть Трампа и Маска, а необходимостью рекламировать новый фильм Осгуда Перкинса "Обезьяна", основанный на его рассказе.В середине ноября Стивен Кинг объявил, что покидает соцсеть X, из-за того, что платформа стала для него "слишком токсичной".Стивен Кинг известен своей проукраинской позицией. Летом прошлого года от лица Владимира Зеленского писателю позвонили пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). В беседе с ними Кинг согласился поработать на украинскую пропаганду и помочь с историей о "жестоких русских", которую можно было бы выдать за настоящую.Ровно год назад издательская группа "Эксмо-АСТ" сообщила, что по итогам 2023 года продажи книг Кинга в России упали почти на 22% в штучном выражении. В сообщении издательства также отмечалось, что в РФ в целом произошло значительное снижение продаж книг авторов, отказавшихся сотрудничать с Москвой после начала спецоперации, а также критикующих СВО.Тем временем другой любитель киевского режима похвастался, что перешел от слов к делу: "Редкий Ласточкин долетит до середины Днепра": друг Зеленского вступил в ВСУ.

https://ukraina.ru/20250221/1061253262.html

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