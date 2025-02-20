"Редкий Ласточкин долетит до середины Днепра": друг Зеленского вступил в ВСУ - 20.02.2025 Украина.ру
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"Редкий Ласточкин долетит до середины Днепра": друг Зеленского вступил в ВСУ
"Редкий Ласточкин долетит до середины Днепра": друг Зеленского вступил в ВСУ - 20.02.2025 Украина.ру
"Редкий Ласточкин долетит до середины Днепра": друг Зеленского вступил в ВСУ
Украинский шоумен, экс-звезда КВН, российского юмористического шоу "Однажды в России" и друг Владимира Зеленского Игорь Ласточкин вступил в ВСУ, о чем и похвастался, опубликовав в сети фото автомата АК-74 и лежащего на нем военного билета
2025-02-20T15:40
2025-02-20T15:40
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Свое решение в этой публикации артист объяснил тем, что настало сложное время, которое рождает сильных людей, поэтому пришел срок воевать."Редкий Ласточкин долетит до середины Днепра", - добавил один из пользователей сети.После начала СВО артист периодически выкладывает в соцсети русофобские посты, заявляя, что в конфликте виноваты россияне и ему очень стыдно за съемки в российских проектах. На фоне разных политических взглядов юморист даже поругался со своими родственниками, называя их “недальновидными людьми”.В 2014 году украинские "патриоты" захейтили Ласточкина, когда он вместе с коллегами по российскому шоу записал видеообращение, в котором напомнил о единстве россиян и украинцев. Позже артист заявил, что делал это из страха за свою семью и ипотеку и обвинил Россию в невозможности проявлять свою любовь к Украине. Комик добавил, что в период проживания в РФ у него якобы были “связаны руки”, поэтому он не мог говорить "правду".Часть зрителей помнят артиста как участника команды КВН “Сборная Днепропетровска”, однако настоящая слава пришла к Ласточкину на российском тв-шоу “Однажды в России”.Кстати, часть пользователей напомнили ему, что на СВО уже ликвидированы некоторые его коллеги, которые ранее также встали под ружье "по велению сердца". В этом списке победитель украинского шоу "Танцуют все", 31-летний хореограф Владимир Раков, звезда сериалов "СуперКопы" и "Опер по вызову" Богдан Колесник, его коллега по цеху Евгений Светличный, который играл в фильме "Носорог" Олега Сенцова, актеры Василий Кухарский и Филипп Виннерактера, а также создатель фильмов "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожевая застава" Руслан Володин, актер из "Возвращения Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Павленко, а также кинорежиссер и экс-глава управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Украины Станислав Притула.Тем временем американское издание Associated Press (AP) написало, что лидер РФ Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.
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новости, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, квн, госкино, артист
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, КВН, Госкино, артист

"Редкий Ласточкин долетит до середины Днепра": друг Зеленского вступил в ВСУ

15:40 20.02.2025
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Украинский шоумен, экс-звезда КВН, российского юмористического шоу "Однажды в России" и друг Владимира Зеленского Игорь Ласточкин вступил в ВСУ, о чем и похвастался, опубликовав в сети фото автомата АК-74 и лежащего на нем военного билета
Свое решение в этой публикации артист объяснил тем, что настало сложное время, которое рождает сильных людей, поэтому пришел срок воевать.

"В 2025-м году, когда Путин и Трамп всерьез обсуждают перемирие. Украинцы смелость Ласточкина тоже не оценили и накидали ему в комментарии благодарностей. Дескать, хорош, красава, наш слон - собирался три года и наконец собрался, когда дело близится к финалу", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал Mash.

"Редкий Ласточкин долетит до середины Днепра", - добавил один из пользователей сети.
После начала СВО артист периодически выкладывает в соцсети русофобские посты, заявляя, что в конфликте виноваты россияне и ему очень стыдно за съемки в российских проектах. На фоне разных политических взглядов юморист даже поругался со своими родственниками, называя их “недальновидными людьми”.
В 2014 году украинские "патриоты" захейтили Ласточкина, когда он вместе с коллегами по российскому шоу записал видеообращение, в котором напомнил о единстве россиян и украинцев. Позже артист заявил, что делал это из страха за свою семью и ипотеку и обвинил Россию в невозможности проявлять свою любовь к Украине. Комик добавил, что в период проживания в РФ у него якобы были “связаны руки”, поэтому он не мог говорить "правду".
Часть зрителей помнят артиста как участника команды КВН “Сборная Днепропетровска”, однако настоящая слава пришла к Ласточкину на российском тв-шоу “Однажды в России”.
Кстати, часть пользователей напомнили ему, что на СВО уже ликвидированы некоторые его коллеги, которые ранее также встали под ружье "по велению сердца". В этом списке победитель украинского шоу "Танцуют все", 31-летний хореограф Владимир Раков, звезда сериалов "СуперКопы" и "Опер по вызову" Богдан Колесник, его коллега по цеху Евгений Светличный, который играл в фильме "Носорог" Олега Сенцова, актеры Василий Кухарский и Филипп Виннерактера, а также создатель фильмов "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожевая застава" Руслан Володин, актер из "Возвращения Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Павленко, а также кинорежиссер и экс-глава управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Украины Станислав Притула.
- РИА Новости, 1920, 27.01.2025
27 января, 12:30
В зоне СВО ликвидирован режиссер ПритулаУкраинский кинорежиссер и экс-глава управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино страны Станислав Притула ликвидирован в зоне СВО. Об этом 27 января сообщило украинское информационное агентство УНИАН
Тем временем американское издание Associated Press (AP) написало, что лидер РФ Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.
 
НовостиРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы УкраиныКВНГоскиноартист
 
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