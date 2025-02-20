https://ukraina.ru/20250220/1061231455.html

"Редкий Ласточкин долетит до середины Днепра": друг Зеленского вступил в ВСУ

"Редкий Ласточкин долетит до середины Днепра": друг Зеленского вступил в ВСУ - 20.02.2025 Украина.ру

"Редкий Ласточкин долетит до середины Днепра": друг Зеленского вступил в ВСУ

Украинский шоумен, экс-звезда КВН, российского юмористического шоу "Однажды в России" и друг Владимира Зеленского Игорь Ласточкин вступил в ВСУ, о чем и похвастался, опубликовав в сети фото автомата АК-74 и лежащего на нем военного билета

2025-02-20T15:40

2025-02-20T15:40

2025-02-20T15:40

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Свое решение в этой публикации артист объяснил тем, что настало сложное время, которое рождает сильных людей, поэтому пришел срок воевать."Редкий Ласточкин долетит до середины Днепра", - добавил один из пользователей сети.После начала СВО артист периодически выкладывает в соцсети русофобские посты, заявляя, что в конфликте виноваты россияне и ему очень стыдно за съемки в российских проектах. На фоне разных политических взглядов юморист даже поругался со своими родственниками, называя их “недальновидными людьми”.В 2014 году украинские "патриоты" захейтили Ласточкина, когда он вместе с коллегами по российскому шоу записал видеообращение, в котором напомнил о единстве россиян и украинцев. Позже артист заявил, что делал это из страха за свою семью и ипотеку и обвинил Россию в невозможности проявлять свою любовь к Украине. Комик добавил, что в период проживания в РФ у него якобы были “связаны руки”, поэтому он не мог говорить "правду".Часть зрителей помнят артиста как участника команды КВН “Сборная Днепропетровска”, однако настоящая слава пришла к Ласточкину на российском тв-шоу “Однажды в России”.Кстати, часть пользователей напомнили ему, что на СВО уже ликвидированы некоторые его коллеги, которые ранее также встали под ружье "по велению сердца". В этом списке победитель украинского шоу "Танцуют все", 31-летний хореограф Владимир Раков, звезда сериалов "СуперКопы" и "Опер по вызову" Богдан Колесник, его коллега по цеху Евгений Светличный, который играл в фильме "Носорог" Олега Сенцова, актеры Василий Кухарский и Филипп Виннерактера, а также создатель фильмов "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожевая застава" Руслан Володин, актер из "Возвращения Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Павленко, а также кинорежиссер и экс-глава управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Украины Станислав Притула.Тем временем американское издание Associated Press (AP) написало, что лидер РФ Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.

https://ukraina.ru/20250127/1060592685.html

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новости, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, квн, госкино, артист